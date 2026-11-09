เพจดัง กระชากแผน “บุ๋ม ปนัดดา” จงใจกุเรื่องทะเลาะ “ก๊อต” กลบข่าวโกงมูลนิธิ
เบื้องหล้งมหากาพย์ โกงมูลนิธิองค์กรทำดี เรื่องเริ่มจากข้อสงสัยเรื่อง สนามวิ่งเทรลในจังหวัดนครนายก ของก๊อต สามีบุ๋ม ก่อนขยายไปถึงการแถลงขอหย่า โครงการพูลวิลล่าที่ภูเก็ต
ล่าสุดวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เพจ Drama-addict นำเหตุการณ์เหล่านี้มาเล่าเรียงใหม่ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อาจพยายามให้สังคมมองว่า ก๊อต อธิป อนันทวรรณ เป็นผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียว หลังเริ่มระแคะระคาย ทนายเดชา เตรียมแฉ แต่สุดท้ายแผนการกลับพังทลายลง
จุดเริ่มต้นของแผนการเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ได้พูดบอกใบ้กลางรายการของบุ๋มว่า คนที่จะถูกตรวจสอบรายต่อไปก็คือตัวเธอเอง ประจวบเหมาะกับที่เพจ ออยศรีและผองเผือก เตรียมข้อมูลสำหรับเปิดโปงเรื่องราวของมูลนิธิเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
เมื่อรู้ตัวว่ากำลังจะถูกขุดคุ้ย บุ๋มจึงเดินหมากชิงลงมือก่อนด้วยการติดต่อส่งข้อมูลให้เพจ CSI LA นำเรื่องที่ดินลานวิ่งเทรลของก๊อตบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุไปแฉ จนกลายเป็นข่าวดังตามหน้าสื่อ จังหวะเดียวกันเธอก็ติดต่อไปหา หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยอ้างว่าสามีพาลูกหนีไป พิธีกรดังหลงเชื่อจึงยื่นมือเข้าช่วยตามหาลูกให้ ซึ่งทั้งหมดเป็นแผนการที่ต้องการดึงหนุ่ม กรรชัย มาเป็นพยานยืนยันว่าตนเองมีปัญหากับสามีจริง
นอกจากนี้ บุ๋มยังส่งข้อมูลเท็จให้เพจ CSI LA เพิ่มเติม อ้างว่าตนเองต้องวิ่งหนีสามีออกจากบ้านด้วยเท้าเปล่าอย่างหัวซุกหัวซุนเพราะความกลัว ต้องเปลี่ยนโรงแรมนอนไม่ซ้ำคืน พร้อมใส่ร้ายว่าก๊อตมีพฤติกรรมใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย เป็นหนี้ท่วมหัว ซ้ำยังทำร้ายร่างกายลูกสาว ข้อมูลเหล่านี้ทำให้เพจ CSI LA หลงเชื่อและออกโรงปกป้องเธออย่างเต็มที่ โดยระบุว่าเรื่องรุกป่าเป็นฝีมือฝ่ายชายเพียงคนเดียว จนชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดเพจดังถึงเปิดโปงแค่ฝ่ายชายแต่ออกตัวปกป้องฝ่ายหญิงอย่างออกนอกหน้า
ต่อมา บุ๋มได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดประเด็นเรื่องปัญหาครอบครัว อ้างว่าแยกกันอยู่กับสามีมานานถึง 2 ปีแล้ว พร้อมแฉซ้ำว่าฝ่ายชายนอกใจ ขโมยเงินในบ้านรวมถึงเงินของลูกที่เก็บไว้ในตู้เซฟ การสร้างภาพให้สามีดูเลวร้ายในสายตาสาธารณชนก็เพื่อเตรียมสละเรือ โยนความผิดทุกอย่างให้ฝ่ายชายรับไปคนเดียว ซึ่งคาดว่ารวมถึงคดีทุจริตเงินมูลนิธิที่เพจออยศรีและผองเผือกกำลังจะเปิดโปงในอนาคตด้วย
ภายหลังเมื่อเพจ CSI LA รู้ความจริงว่าถูกหลอกใช้ จึงออกมาแฉกลับว่า บุ๋มวางแผนกล่อมให้ก๊อตหนีคดีออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อข้ามไปยัง สปป.ลาว แต่ทางเพจวิเคราะห์ว่าแท้จริงแล้วอาจเป็นอุบายลวงฝ่ายชายไปตัดตอนที่ประเทศเพื่อนบ้านมากกว่า
ท้ายที่สุด กลยุทธ์เบี่ยงเบนความสนใจสังคมที่วางแผนมาอย่างซับซ้อนก็พังครืนลง เมื่อเพจออยศรีและผองเผือกเปิดตัวพยานปากสำคัญอย่าง ช่างเอ๋ นำไปสู่การตรวจสอบเส้นทางการเงินของมูลนิธิอย่างละเอียด ตำรวจพบหลักฐานชัดเจนว่าทั้งคู่ยังใช้ชีวิตฉันสามีภรรยากันตามปกติทั้งทางพฤตินัยและนิตินัย คำกล่าวอ้างที่ไปบอกเพจดังกับหนุ่ม กรรชัย ว่าแยกทางกันมา 2 ปีจึงเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้น ขณะที่เงินบริจาคกว่า 800 ล้านบาทก็ไม่ได้ไหลเข้ากระเป๋าฝ่ายชายเพียงคนเดียว แต่กระจายไปถึงสองสามีภรรยาคู่นี้ร่วมกัน จนกลายเป็นคดีใหญ่ที่ผู้คนต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีเนื้อหาซับซ้อนยิ่งกว่าบทละครโทรทัศน์
ตำรวจแถลงเงินรับบริจาค 815 ล้าน ระบุเบื้องต้นใช้ผิดวัตถุประสงค์ 527 ล้าน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) แถลงว่า ตรวจสอบบัญชีรับบริจาค 3 บัญชี พบยอดรับบริจาครวมประมาณ 815 ล้านบาท ในจำนวนนี้ตำรวจระบุว่า พบการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ประมาณ 527 ล้านบาท และใช้ในงานมูลนิธิราว 280 ล้านบาท ตามผลตรวจสอบเบื้องต้น ดังนั้น ตัวเลข 815 ล้านบาทคือยอดรับบริจาคทั้งหมดที่ตำรวจรายงาน ส่วน 527 ล้านบาทคือยอดที่ตำรวจระบุว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์ในชั้นสอบสวน
ตำรวจแจ้งข้อหาบุ๋มฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และร่วมกันฟอกเงิน ส่วนก๊อตถูกดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงิน ทั้งสองให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวน ศาลอาญาอนุญาตให้ฝากขังเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน โดยวันนั้นบุ๋มไม่ได้ยื่นขอปล่อยชั่วคราว ส่วนก๊อตยื่นคำร้องและศาลไม่อนุญาต คดียังอยู่ระหว่างสอบสวน