ธปท. เปิดตัวธนบัตรที่ระลึก 100 บาท 2 แบบ เริ่มแลก 21 ธ.ค. 69 ทั่วประเทศ
ธปท. เปิดตัวธนบัตรที่ระลึก จัดพิมพ์รวม 20 ล้านฉบับ น้อมรำลึกพระพันปีหลวงและเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ แลกได้ที่ธนาคารทุกสาขา
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศจัดพิมพ์ ธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 100 บาท จำนวน 2 แบบ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยจัดพิมพ์แบบละ 10 ล้านฉบับ รวม 20 ล้านฉบับ เปิดให้ประชาชนแลกเก็บเป็นที่ระลึกในราคาฉบับละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2569 ผ่านธนาคารทั่วประเทศ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยแพร่ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย – Bank of Thailand ระบุว่า ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกจำนวน 2 แบบ ได้แก่
- ธนบัตรที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดพิมพ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- ธนบัตรที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิมพ์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
ธนบัตรทั้งสองแบบเป็นชนิดราคา 100 บาท จัดพิมพ์แบบละ 10 ล้านฉบับ รวมมูลค่าตามหน้าธนบัตร 2,000 ล้านบาท โดยเปิดให้แลกตามมูลค่าจริง ไม่มีการคิดราคาเพิ่มจากมูลค่าหน้าธนบัตร ผู้ที่ต้องการเก็บธนบัตรทั้งสองแบบอย่างละหนึ่งฉบับ สามารถใช้เงิน 200 บาทในการแลก
สำหรับสถานที่แลกธนบัตรที่ระลึก 100 บาท ประชาชนสามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป ผ่านธนาคาร 5 กลุ่ม ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยเปิดให้แลกทุกสาขาทั่วประเทศ
สำหรับรูปแบบธนบัตรทั้งสองชนิด ด้านหน้ามีลักษณะเช่นเดียวกับธนบัตรพอลิเมอร์ชนิดราคา 100 บาท แบบ 17 ที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในปัจจุบัน ส่วนด้านหลังเป็นภาพพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
นอกจากนี้ ธนบัตรยังมีลักษณะพิเศษที่สามารถเรืองแสงเมื่อส่องด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต หรือ UV โดยใช้โทนสีและรูปแบบแตกต่างจากธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป
ธปท. ยังจัดทำแผ่นพับสำหรับบรรจุธนบัตรที่ระลึกทั้งสองแบบ จำนวนแบบละ 2 ล้านชุด รวม 4 ล้านชุด จำหน่ายในราคาชุดละ 10 บาท โดยรายได้จากการจำหน่ายแผ่นพับทั้งหมดจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ธปท. เคยนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2547 และ 2559 ชนิดราคา 100 บาท และ 500 บาท กลับมาเปิดให้ประชาชนแลกอีกครั้ง
ส่วนธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 100 บาททั้งสองแบบที่ประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน เป็นธนบัตรที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ และมีกำหนดเปิดให้แลกพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 21 ธันวาคม 2569
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