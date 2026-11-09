ออกหมายเรียก ช่างเอ๋-องุ่น กรรมการมูลนิธิฯ จ่อคิวเรียกสอบ พ่อ ‘บุ๋ม ปนัดดา’
ออกหมายเรียก ช่างเอ๋และองุ่น กรรมการมูลนิธิองค์กรทำดี ตรวจสอบเส้นทางการเงินผู้เกี่ยวข้อง เตรียมเรียกพ่อ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ให้ปากคำ สั่งอายัดเพิ่มรวม 48 บัญชี
ความคืบหน้าการตรวจสอบคดีมูลนิธิองค์กรทำดี พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) เผยการสืบสวนเส้นทางการเงิน ตำรวจเดินหน้าออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง พนักงานสอบสวนแบ่งกลุ่มบุคคลเป้าหมายเพื่อเรียกสอบสวน ได้แก่
ตำรวจออกหมายเรียก นายอภิวุฒิ ภุมภา หรือ “องุ่น” กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ เข้าให้ปากคำในสัปดาห์หน้า หลังพบการโอนเงินจากบัญชีมูลนิธิเข้าบัญชีส่วนตัว 4 บัญชี รวมกว่า 36 ล้านบาท นายอภิวุฒิต้องชี้แจงว่านำเงินไปใช้ทำกิจการใดและมีใครเกี่ยวข้องบ้าง นอกจากนี้ตำรวจเตรียมเรียกรองประธานกรรมการและกรรมการอีก 3 คน มาสอบถามเรื่องการเงิน การบัญชี และการประชุม ว่าทำตามระเบียบบริหารมูลนิธิหรือไม่
เจ้าหน้าที่ออกหมายเรียก นายอภิชาติ หรือ “ช่างเอ๋” ผู้รับเหมาก่อสร้างพูลวิลล่าในจังหวัดภูเก็ต หลังพบเงินโอนเข้าบัญชีส่วนตัวและบัญชีบริษัท 2 แห่ง รวมกว่า 37 ล้านบาท พร้อมเรียก “ช่างเอ็ม” ผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดปทุมธานี แม้จะรับโอนเงินจาก นายก็อต อธิป อนันทวรรณ สามีของบุ๋ม ปนัดดา แต่ตำรวจตรวจสอบพบว่ามาจากมูลนิธิ
พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อออกหมายเรียกในลำดับถัดไป เตรียมเรียก พ่อของบุ๋ม ปนัดดา หลังพบยอดเงินจากมูลนิธิโอนเข้าบัญชีส่วนตัวกว่า 4.6 ล้านบาท รวมทั้งเตรียมเรียกนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ที่รับโอนเงินจำนวน 880,000 บาท เข้ามาสอบสวนด้วย
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ ระบุเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่สั่งอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีก 30 บัญชี ล่าสุดบัญชีที่ตำรวจสั่งอายัดไว้มีจำนวนรวม 48 บัญชีแล้ว คณะทำงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทำงานร่วมกันอย่างรัดกุม ยืนยันจะสรุปสำนวนคดีให้ทันภายในกรอบเวลาฝากขัง 84 วัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดแชท บุ๋ม ปนัดดา ทักหา หนุ่ม กรรชัย ขอคอนแทคทนาย ตกใจถูกพูดชื่อกลางวงสื่อ
- กระเป๋าแบรนด์เนม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ถ้าเก๊เผาทิ้ง? ปปง. กางระเบียบประเมินมูลค่าคืนผู้เสียหาย
- คำขอสุดท้าย บุ๋ม ปนัดดา ขอโอกาสหาหลักฐาน ชี้เป็นผู้หญิงต้องดูแลแม่-ลูกเล็ก