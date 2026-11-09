เปิดแชท บุ๋ม ปนัดดา ทักหา หนุ่ม กรรชัย ขอคอนแทคทนาย ตกใจถูกพูดชื่อกลางวงสื่อ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 15:23 น.
บุ๋ม ปนัดดา ทักหา หนุ่ม กรรชัย เรื่องสามี

เปิดแชท ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ทักหา ‘พี่หนุ่ม’ ขอคอนแทคทนายตุ๋ย วอนช่วยตามหาลูก อ้างสามีพาตัวไป ฝั่งกรรชัยตั้งข้อสงสัยพูดเรื่องครอบครัวมากกว่าปมบุกรุกป่า ตกใจถูกพูดชื่อกลางวงแถลงข่าว

จากกรณีที่ “หนุ่ม กรรชัย” เล่าเหตุการณ์วันที่ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ติดต่อมาหาด้วยความเครียดขณะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเกิดจาก “ก็อต อธิป” สามี ต้องการเงิน 10 ล้านบาทเพื่อนำไปลงทุนธุรกิจและชำระหนี้ แต่เธอปฏิเสธที่จะให้เงินจำนวนดังกล่าว

จากนั้น บุ๋ม ปนัดดา อ้างว่าสามีพาลูก 2 คนออกจากบ้าน ด้าน หนุ่ม กรรชัย จึงประสานงานช่วยเหลือจนสืบทราบพิกัดว่าเด็กทั้งสองคนอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและปลอดภัยดี แต่เนื่องจากฝ่ายชายมีสิทธิ์ตามกฎหมายในฐานะคู่สมรสจึงยังไม่สามารถนำตัวเด็กกลับมาได้ทันที พร้อมแนะนำให้รออดีตประธานมูลนิธิฯ เดินทางกลับมาถึงไทยก่อนเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา

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ล่าสุดในรายการโหนกระแส หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยบทสนามของตนเอง กับ บุ๋ม ปนัดดา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ระบุว่า

บุ๋ม ปนัดดา : พี่หนุ่มขอ contract ทนายตุ๋ย (พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์) หน่อยค่ะ

หนุ่ม กรรชัย : (ส่งช่องทางติดต่อทนายตุ๋ยให้) นี่ครับ

บุ๋ม ปนัดดา : เครียดมากเลยค่ะ

หนุ่ม กรรชัย : ทำไมอ่ะ

บุ๋ม ปนัดดา : อิโมจิเครียด เหงื่อตก

หนุ่ม กรรชัย : มีอะไร

บุ๋ม ปนัดดา : สามี

หนุ่ม กรรชัย : โทรหาเป็นเวลา 2.32 นาที

บุ๋ม ปนัดดา : พี่มี xxx แนะนำไหมคะ หนูอยากรู้ว่าตอนนี้ลูกหนูอยู่ไหน เค้าสลับรถด้วยค่ะ

แชท บุ๋ม ปนัดดา ทักหา หนุ่ม กรรชัย ช่วยหาลูก
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
หนุ่ม กรรชัย : ได้ เดี๋ยวประสานให้ครับ กําลังประสานให้ครับ

แชทของ หนุ่ม กรรชัย และ บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
บุ๋ม ปนัดดา : หนูมาฝึกกู้ภัยที่ญี่ปุ่นค่ะ ใช่ค่ะเบอร์เค้าเอง

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หนุ่ม กรรชัย : ทะเบียนรถมีสองทะเบียนนี้ใช่ไหมครับ

บุ๋ม ปนัดดา : หนูพยายามตามมาสองวันแล้วค่ะ

หนุ่ม กรรชัย : ครับ ประสานให้แล้วครับเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดกลับไปครับ

แชท บุ๋ม ปนัดดา ทักหา หนุ่ม กรรชัย-2
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
บุ๋ม ปนัดดา : ส่งภาพบทสนทนาของตนเองและก็อต อธิป สามีส่งข้อความกลับมาว่า “ยอดยังไม่เข้า?”

บุ๋ม ปนัดดา : ที่จริงมันคือเที่ยงตรงที่เมืองไทยค่ะ แต่ตอนนี้หนูมาฝึกกู้ภัยที่ญี่ปุ่นมันก็เลยปรับเป็นบ่ายสอง โทรคุยกันเค้าจะให้หนูโอน 10 ล้าน อีกวันนึงเค้าก็เลยเอาลูกทั้งสองคนออกจากบ้านไปเลยค่ะ

หนุ่ม กรรชัย : เอาไปสองคนเลยหรอ

บุ๋ม ปนัดดา : ค่ะพี่ ไม่เอาพี่เลี้ยงไปด้วยสักคน ให้คนงานมาขับรถออกไปทั้งสองคัน เมื่อวานช่วงบ่ายสามสัญญาณโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายอยู่แถวคลองเก้า

บุ๋ม ปนัดดา ทักหา หนุ่ม กรรชัย-2
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
บุ๋ม ปนัดดา : แต่น้อง xxx ที่จะช่วยได้ก็ไม่ได้เข้างานค่ะ

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บุ๋ม ปนัดดา : นี้หนูยังไม่กล้าคุยกับทนายค่ะ ไม่อยากให้คนรู้เยอะมาก มันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจหลายอย่างค่ะ หนูแค่เป็นห่วงลูก

หนุ่ม กรรชัย : ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ประสานให้ก่อน พี่ไม่ได้บอกใคร

แชท บุ๋ม ปนัดดา ทักหา หนุ่ม กรรชัย-3
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
บุ๋ม ปนัดดา : ค่ะพี่ ฝากบอกด้วยนะคะว่าให้ระวังด้วยเพราะว่าเค้าเตรียมตัวมาดีมาก ที่ผ่านมาสองวันก็ให้นักสืบตามยังตามไม่ได้เลยค่ะ

หนุ่ม กรรชัย : ได้ครับ บุ๋มทํางานเถอะ เดี๋ยวพี่ประสานให้

บุ๋ม ปนัดดา : ค่ะพี่

บุ๋ม ปนัดดา ทักหา หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
หนุ่ม กรรชัย : โทรศัพท์คุยกับ บุ๋ม ปนัดดา 1.02 นาที

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บุ๋ม ปนัดดา : ลูกหนูมี 3 คน แต่กับเค้า 2 คน xxx 4 ขวบ กับ xxx 2 ขวบค่ะ

หนุ่ม กรรชัย : ใจเย็น ๆ นะ เดี๋ยวพี่ประสานให้ บุ๋มจดทะเบียนสมรสรึเปล่าครับ

แชท บุ๋ม ปนัดดา ทักหา หนุ่ม กรรชัย-4
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
วันที่ 15 ตุลาคม 2569

บุ๋ม ปนัดดา : จดค่ะ แต่เค้าไม่มีรายได้ค่ะ ที่ดินแอบไปซื้อไว้เยอะค่ะ แต่หนูไม่สนใจทั้งนั้นเลย แค่อยากได้ลูกคืนค่ะ วันนี้เค้าจะให้คนมาเอาเสื้อผ้าที่บ้านตอน 11 โมงค่ะ

หนุ่ม กรรชัย : ครับ ตอนนี้ xxx จะมอนิเตอร์ไว้ให้ตลอดครับ อาจจะต้องรอบุ๋มกลับมา เพราะบุ๋มเป็นผู้มีอํานาจในความเป็นแม่ เพราะตัวเค้าสามารถอ้างสิทธิ์ในความเป็นพ่อได้ในขณะนี้ ถ้า xxx เข้าไปเอาตัวน้องอาจจะถูกเค้าอ้างสิทธิ์ความเป็นพ่อได้ครับ แต่ไม่ต้องห่วงนะ xxx จะมอนิเตอร์ให้ตลอด

บุ๋ม ปนัดดา : หนูแค่อยากรู้ว่าน้องอยู่ไหนค่ะ เป็นห่วงมาก ๆ

หนุ่ม กรรชัย : ครับ

บุ๋ม ปนัดดา : แล้วหนูควรเริ่มปรึกษาทนายเลยไหมคะ

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หนุ่ม กรรชัย : คุณต้องปรึกษาไว้เลยครับ

บุ๋ม ปนัดดา : ทนายตุ๋ย หรือใครดีคะ

นอกจากนี้ หนุ่ม กรรชัย วิเคราะห์ว่าวันที่ บุ๋ม ปนัดดา แถลงข่าวเธอพูดเรื่องการบุกรุกที่ป่าซึ่งเกี่ยวโยงกับสามีน้อยมาก แล้วเรื่องถูกบิดไปที่เรื่องของปัญหาครอบครัว ทั้งยังมีชื่อของตนเองหลุดออกมาจากปากของอีกฝ่าย ทั้งที่ตนเองไม่เคยพูดเรื่องที่ช่วยเหลือบุ๋มหาลูก ๆ ต่อหน้าสื่อมาก่อน

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แชท บุ๋ม ปนัดดา ทักหา หนุ่ม กรรชัย-5
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
แชท บุ๋ม ปนัดดา ทักหา หนุ่ม กรรชัย-6
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
แชท บุ๋ม ปนัดดา ทักหา หนุ่ม กรรชัย-7
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
แชท บุ๋ม ปนัดดา ทักหา หนุ่ม กรรชัย-8
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 15:23 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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