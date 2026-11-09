เปิดแชท บุ๋ม ปนัดดา ทักหา หนุ่ม กรรชัย ขอคอนแทคทนาย ตกใจถูกพูดชื่อกลางวงสื่อ
เปิดแชท ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ทักหา ‘พี่หนุ่ม’ ขอคอนแทคทนายตุ๋ย วอนช่วยตามหาลูก อ้างสามีพาตัวไป ฝั่งกรรชัยตั้งข้อสงสัยพูดเรื่องครอบครัวมากกว่าปมบุกรุกป่า ตกใจถูกพูดชื่อกลางวงแถลงข่าว
จากกรณีที่ “หนุ่ม กรรชัย” เล่าเหตุการณ์วันที่ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ติดต่อมาหาด้วยความเครียดขณะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเกิดจาก “ก็อต อธิป” สามี ต้องการเงิน 10 ล้านบาทเพื่อนำไปลงทุนธุรกิจและชำระหนี้ แต่เธอปฏิเสธที่จะให้เงินจำนวนดังกล่าว
จากนั้น บุ๋ม ปนัดดา อ้างว่าสามีพาลูก 2 คนออกจากบ้าน ด้าน หนุ่ม กรรชัย จึงประสานงานช่วยเหลือจนสืบทราบพิกัดว่าเด็กทั้งสองคนอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและปลอดภัยดี แต่เนื่องจากฝ่ายชายมีสิทธิ์ตามกฎหมายในฐานะคู่สมรสจึงยังไม่สามารถนำตัวเด็กกลับมาได้ทันที พร้อมแนะนำให้รออดีตประธานมูลนิธิฯ เดินทางกลับมาถึงไทยก่อนเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
ล่าสุดในรายการโหนกระแส หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยบทสนามของตนเอง กับ บุ๋ม ปนัดดา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ระบุว่า
บุ๋ม ปนัดดา : พี่หนุ่มขอ contract ทนายตุ๋ย (พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์) หน่อยค่ะ
หนุ่ม กรรชัย : (ส่งช่องทางติดต่อทนายตุ๋ยให้) นี่ครับ
บุ๋ม ปนัดดา : เครียดมากเลยค่ะ
หนุ่ม กรรชัย : ทำไมอ่ะ
บุ๋ม ปนัดดา : อิโมจิเครียด เหงื่อตก
หนุ่ม กรรชัย : มีอะไร
บุ๋ม ปนัดดา : สามี
หนุ่ม กรรชัย : โทรหาเป็นเวลา 2.32 นาที
บุ๋ม ปนัดดา : พี่มี xxx แนะนำไหมคะ หนูอยากรู้ว่าตอนนี้ลูกหนูอยู่ไหน เค้าสลับรถด้วยค่ะ
หนุ่ม กรรชัย : ได้ เดี๋ยวประสานให้ครับ กําลังประสานให้ครับ
บุ๋ม ปนัดดา : หนูมาฝึกกู้ภัยที่ญี่ปุ่นค่ะ ใช่ค่ะเบอร์เค้าเอง
หนุ่ม กรรชัย : ทะเบียนรถมีสองทะเบียนนี้ใช่ไหมครับ
บุ๋ม ปนัดดา : หนูพยายามตามมาสองวันแล้วค่ะ
หนุ่ม กรรชัย : ครับ ประสานให้แล้วครับเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดกลับไปครับ
บุ๋ม ปนัดดา : ส่งภาพบทสนทนาของตนเองและก็อต อธิป สามีส่งข้อความกลับมาว่า “ยอดยังไม่เข้า?”
บุ๋ม ปนัดดา : ที่จริงมันคือเที่ยงตรงที่เมืองไทยค่ะ แต่ตอนนี้หนูมาฝึกกู้ภัยที่ญี่ปุ่นมันก็เลยปรับเป็นบ่ายสอง โทรคุยกันเค้าจะให้หนูโอน 10 ล้าน อีกวันนึงเค้าก็เลยเอาลูกทั้งสองคนออกจากบ้านไปเลยค่ะ
หนุ่ม กรรชัย : เอาไปสองคนเลยหรอ
บุ๋ม ปนัดดา : ค่ะพี่ ไม่เอาพี่เลี้ยงไปด้วยสักคน ให้คนงานมาขับรถออกไปทั้งสองคัน เมื่อวานช่วงบ่ายสามสัญญาณโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายอยู่แถวคลองเก้า
บุ๋ม ปนัดดา : แต่น้อง xxx ที่จะช่วยได้ก็ไม่ได้เข้างานค่ะ
บุ๋ม ปนัดดา : นี้หนูยังไม่กล้าคุยกับทนายค่ะ ไม่อยากให้คนรู้เยอะมาก มันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจหลายอย่างค่ะ หนูแค่เป็นห่วงลูก
หนุ่ม กรรชัย : ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ประสานให้ก่อน พี่ไม่ได้บอกใคร
บุ๋ม ปนัดดา : ค่ะพี่ ฝากบอกด้วยนะคะว่าให้ระวังด้วยเพราะว่าเค้าเตรียมตัวมาดีมาก ที่ผ่านมาสองวันก็ให้นักสืบตามยังตามไม่ได้เลยค่ะ
หนุ่ม กรรชัย : ได้ครับ บุ๋มทํางานเถอะ เดี๋ยวพี่ประสานให้
บุ๋ม ปนัดดา : ค่ะพี่
หนุ่ม กรรชัย : โทรศัพท์คุยกับ บุ๋ม ปนัดดา 1.02 นาที
บุ๋ม ปนัดดา : ลูกหนูมี 3 คน แต่กับเค้า 2 คน xxx 4 ขวบ กับ xxx 2 ขวบค่ะ
หนุ่ม กรรชัย : ใจเย็น ๆ นะ เดี๋ยวพี่ประสานให้ บุ๋มจดทะเบียนสมรสรึเปล่าครับ
วันที่ 15 ตุลาคม 2569
บุ๋ม ปนัดดา : จดค่ะ แต่เค้าไม่มีรายได้ค่ะ ที่ดินแอบไปซื้อไว้เยอะค่ะ แต่หนูไม่สนใจทั้งนั้นเลย แค่อยากได้ลูกคืนค่ะ วันนี้เค้าจะให้คนมาเอาเสื้อผ้าที่บ้านตอน 11 โมงค่ะ
หนุ่ม กรรชัย : ครับ ตอนนี้ xxx จะมอนิเตอร์ไว้ให้ตลอดครับ อาจจะต้องรอบุ๋มกลับมา เพราะบุ๋มเป็นผู้มีอํานาจในความเป็นแม่ เพราะตัวเค้าสามารถอ้างสิทธิ์ในความเป็นพ่อได้ในขณะนี้ ถ้า xxx เข้าไปเอาตัวน้องอาจจะถูกเค้าอ้างสิทธิ์ความเป็นพ่อได้ครับ แต่ไม่ต้องห่วงนะ xxx จะมอนิเตอร์ให้ตลอด
บุ๋ม ปนัดดา : หนูแค่อยากรู้ว่าน้องอยู่ไหนค่ะ เป็นห่วงมาก ๆ
หนุ่ม กรรชัย : ครับ
บุ๋ม ปนัดดา : แล้วหนูควรเริ่มปรึกษาทนายเลยไหมคะ
หนุ่ม กรรชัย : คุณต้องปรึกษาไว้เลยครับ
บุ๋ม ปนัดดา : ทนายตุ๋ย หรือใครดีคะ
นอกจากนี้ หนุ่ม กรรชัย วิเคราะห์ว่าวันที่ บุ๋ม ปนัดดา แถลงข่าวเธอพูดเรื่องการบุกรุกที่ป่าซึ่งเกี่ยวโยงกับสามีน้อยมาก แล้วเรื่องถูกบิดไปที่เรื่องของปัญหาครอบครัว ทั้งยังมีชื่อของตนเองหลุดออกมาจากปากของอีกฝ่าย ทั้งที่ตนเองไม่เคยพูดเรื่องที่ช่วยเหลือบุ๋มหาลูก ๆ ต่อหน้าสื่อมาก่อน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนุ่ม กรรชัย เล่าวัน บุ๋ม ปนัดดา เครียดหนักสามีขอเงิน 10 ล้าน วอนช่วยหาตัวลูก 2 คน
- หนุ่ม กรรชัย พุทธ อภิวรรณ เปิดใจคดีบุ๋ม พร้อมเป็นผู้เสียหาย หากพบเงินบริจาคถูกใช้ผิดทาง
- หนุ่ม กรรชัย ยอมรับแมนๆ เคยจีบ บุ๋ม ปนัดดา ปัดซ้ำเติม ยันทำตามหน้าที่สื่อ