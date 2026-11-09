วงการธุรกิจอาลัย กฤษฎา สวามิภักดิ์ ฝ่ายบริหารนิตยสารชื่อดัง จากไปวัย 60 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 14:14 น.
วงการธุรกิจอาลัย กฤษฎา สวามิภักดิ์ ฝ่ายบริหารนิตยสารชื่อดัง จากไปวัย 60 ปี

อาลัย กฤษฎา สวามิภักดิ์ ผู้จัดการทั่วไปของ โรลส์-รอยซ์ เสียชีวิตในวัย 60 ปี ครอบครัวเผยกำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดธาตุทอง

นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของแวดวงธุรกิจ เพจ celeb-online รายงานข่าวการจากไปของ “กฤษฎา สวามิภักดิ์” ผู้จัดการทั่วไปของ โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส แบงคอก เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดในวัย 60 ปี

ก่อนหน้านี้ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเกล็ดเลือดกรุ๊ป AB+ เพื่อนำไปรักษาและต่อชีวิตให้กับคุณกฤษฎา ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา

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สำหรับประวัติการทำงาน กฤษฎาเริ่มต้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) จากนั้นได้เข้ามาร่วมงานในฝ่ายบริหารของนิตยสาร Forbes ประเทศไทย ในยุคที่เพื่อนสนิทอย่าง ศุภกรณ์ เวชชาชีวะ นั่งแท่นผู้บริหารในเครือบางกอกโพสต์ ก่อนจะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งล่าสุดคือ ผู้จัดการทั่วไปของ โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส แบงคอก ตัวแทนจำหน่ายและผู้นำเข้ารถยนต์หรูอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

ทางครอบครัวได้ตั้งบำเพ็ญกุศลและจัดพิธีสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 4 วัดธาตุทอง มีกำหนดการดังนี้

  • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ / เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
  • วันจันทร์ที่ 9 – วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
  • วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2569 งดสวดพระอภิธรรม
  • วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2569 เวลา 17.00 น. พิธีฌาปนกิจ

พิธีสวดพระอภิธรรมกฤษฎา สวามิภักดิ์

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กฤษฎา สวามิภักดิ์-3
ภาพจาก Facebook : Ike Sawamiphakdi
กฤษฎา สวามิภักดิ์-2
ภาพจาก Facebook : Ike Sawamiphakdi
กฤษฎา สวามิภักดิ์
ภาพจาก Facebook : Ike Sawamiphakdi

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 14:14 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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