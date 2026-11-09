วงการธุรกิจอาลัย กฤษฎา สวามิภักดิ์ ฝ่ายบริหารนิตยสารชื่อดัง จากไปวัย 60 ปี
อาลัย กฤษฎา สวามิภักดิ์ ผู้จัดการทั่วไปของ โรลส์-รอยซ์ เสียชีวิตในวัย 60 ปี ครอบครัวเผยกำหนดสวดพระอภิธรรม ณ วัดธาตุทอง
นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของแวดวงธุรกิจ เพจ celeb-online รายงานข่าวการจากไปของ “กฤษฎา สวามิภักดิ์” ผู้จัดการทั่วไปของ โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส แบงคอก เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดในวัย 60 ปี
ก่อนหน้านี้ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเกล็ดเลือดกรุ๊ป AB+ เพื่อนำไปรักษาและต่อชีวิตให้กับคุณกฤษฎา ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
สำหรับประวัติการทำงาน กฤษฎาเริ่มต้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) จากนั้นได้เข้ามาร่วมงานในฝ่ายบริหารของนิตยสาร Forbes ประเทศไทย ในยุคที่เพื่อนสนิทอย่าง ศุภกรณ์ เวชชาชีวะ นั่งแท่นผู้บริหารในเครือบางกอกโพสต์ ก่อนจะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งล่าสุดคือ ผู้จัดการทั่วไปของ โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส แบงคอก ตัวแทนจำหน่ายและผู้นำเข้ารถยนต์หรูอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
ทางครอบครัวได้ตั้งบำเพ็ญกุศลและจัดพิธีสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 4 วัดธาตุทอง มีกำหนดการดังนี้
- วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ / เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
- วันจันทร์ที่ 9 – วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
- วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2569 งดสวดพระอภิธรรม
- วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2569 เวลา 17.00 น. พิธีฌาปนกิจ
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