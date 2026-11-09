เปิดรายชื่อมูลนิธิ 11 มูลนิธิ 1 สมาคม ถูกจี้สอบเงินบริจาค อึ้ง! มีชื่อใหญ่ที่คุ้นหู

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 13:13 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 13:13 น.
เปิดรายชื่อมูลนิธิ 11 มูลนิธิ 1 สมาคม ถูกจี้สอบเงินบริจาค

มหาดไทยรับเรื่องตรวจ 11 มูลนิธิ 1 สมาคม ทนายตั้มเผย มีองค์กรใหญ่รวมอยู่ด้วย โผล่ชื่อป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกตัญญู ก้าวคนละก้าว แต่ยังไม่มีเอกสารยืนยันรายชื่อครบ 12 แห่ง

เปิดรายชื่อ 12 องค์กรที่ถูกกล่าวถึงในประเด็นตรวจสอบเงินบริจาค หลัง ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ยื่นหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ขอให้ตรวจสอบ 11 มูลนิธิ และ 1 สมาคม ล่าสุดเพจ ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยแพร่รายชื่อที่อ้างว่าอยู่ในคำร้อง พบชื่อองค์กรการกุศลระดับประเทศหลายแห่ง ทั้งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกตัญญู ก้าวคนละก้าว และมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ทนายตั้มเดินทางไปกระทรวงมหาดไทย เพื่อยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้รับเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการเปิดรับเงินบริจาคของมูลนิธิและสมาคมรวม 12 องค์กร ว่าปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 หรือไม่

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ทนายตั้มระบุว่า หลักฐานที่นำมายื่นประกอบด้วยรายชื่อองค์กร ข้อมูลการรับบริจาค และบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงิน โดยเฉพาะการเปิดรับบริจาคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชา

ระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อ ทนายตั้มเปิดเผยชื่อองค์กรที่ยื่นให้ตรวจสอบเพียง 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ มูลนิธิคนตื่นธรรม และมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน พร้อมยืนยันว่ามีมูลนิธิขนาดใหญ่รวมอยู่ด้วย แต่ไม่ขอเปิดเผยชื่อทั้งหมด เพื่อป้องกันความเสียหายก่อนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เปิดรายชื่อตรวจสอบมูลนิธิ 12 แห่ง
FB/ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

ต่อมาเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยแพร่โพสต์พร้อมข้อความว่า “เสิร์ฟด่วน มาแล้ว! รายชื่อที่ทนายตั้ม กับ ออยศรี ไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบมูลนิธิ” ก่อนเปิดเผยรายชื่อที่อ้างว่าเป็นองค์กรในคำร้องของทนายตั้มทั้ง 12 แห่ง ดังนี้

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  1. มูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้
  2. มูลนิธิคนตื่นธรรม
  3. มูลนิธิศุกล (ของซอง ดูฮี)
  4. สมาคมสายธารสะพานบุญ
  5. มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
  6. มูลนิธิร่วมกตัญญู
  7. มูลนิธิเพจอีจัน
  8. มูลนิธิก้าวคนละก้าว
  9. มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
  10. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
  11. มูลนิธิเพชรเกษม
  12. มูลนิธิไทยนาคา

อย่างไรก็ตาม รายชื่อทั้ง 12 องค์กรเป็นข้อมูลที่เพจซ้อเปาเผยแพร่ ยังไม่มีเอกสารคำร้องฉบับเต็มจากกระทรวงมหาดไทยยืนยันรายชื่อทั้งหมด โดยมีเพียง 3 มูลนิธิแรกที่ทนายตั้มกล่าวถึงในการให้สัมภาษณ์สื่อ ได้แก่ มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ มูลนิธิคนตื่นธรรม และมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน

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นอกจากนี้ เพจซ้อเปายังเผยแพร่รายชื่ออีก 3 มูลนิธิ โดยระบุว่าเป็นกลุ่มที่ ออยศรีและผองเผือก ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบ ได้แก่

  1. มูลนิธิคนตื่นธรรม
  2. มูลนิธิเป็นหนึ่ง
  3. มูลนิธิทนายประชาชน

รายชื่อทั้งสามแห่งตรงกับข้อมูลที่เพจออยศรีและผองเผือกประกาศว่าจะนำไปยื่นต่อกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเงินบริจาค การนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย

สำหรับการร้องเรียนของทนายตั้ม หนึ่งในประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาคือการใช้เงินบริจาคของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ซึ่งเจ้าตัวอ้างว่ามีเงินบริจาคกว่า 200 ล้านบาท และมีการนำเงินไปจัดซื้อโดรนสำหรับสนับสนุนภารกิจชายแดน จึงต้องการให้ตรวจสอบต้นทุนการผลิตและราคาจัดซื้อว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่

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ส่วนมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ทนายตั้มระบุว่าเคยยื่นเรื่องตรวจสอบการใช้เงินบริจาคมาก่อนแล้ว แต่ครั้งนี้ต้องการให้กรมการปกครองตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตเรี่ยไร ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

ด้านนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ชี้แจงว่า การเปิดรับบริจาคจากประชาชนทั่วไปในลักษณะที่เข้าข่ายการเรี่ยไร ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และต้องนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ พร้อมจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ตรวจสอบได้

หลังรับเรื่องร้องเรียน กรมการปกครองจะตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนและการขออนุญาตเรี่ยไรของแต่ละองค์กร หากมูลนิธิจดทะเบียนในต่างจังหวัด จะประสานผู้ว่าราชการจังหวัดและนายทะเบียนในพื้นที่ให้ดำเนินการ ส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินจะต้องประสานหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบเพิ่มเติม

ทั้งนี้ การมีชื่อปรากฏในโพสต์ของเพจซ้อเปาไม่ได้หมายความว่าองค์กรนั้นถูกหน่วยงานรัฐสั่งสอบสวนแล้ว หรือมีหลักฐานว่ากระทำความผิด โดยเฉพาะองค์กรที่ทนายตั้มไม่ได้เปิดเผยชื่อในการให้สัมภาษณ์ ซึ่งยังต้องรอเอกสารทางการยืนยันว่ามีชื่ออยู่ในคำร้องจริงหรือไม่

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อ้างอิง : FB/ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 13:13 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 13:13 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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