เปิดรายชื่อมูลนิธิ 11 มูลนิธิ 1 สมาคม ถูกจี้สอบเงินบริจาค อึ้ง! มีชื่อใหญ่ที่คุ้นหู
มหาดไทยรับเรื่องตรวจ 11 มูลนิธิ 1 สมาคม ทนายตั้มเผย มีองค์กรใหญ่รวมอยู่ด้วย โผล่ชื่อป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกตัญญู ก้าวคนละก้าว แต่ยังไม่มีเอกสารยืนยันรายชื่อครบ 12 แห่ง
เปิดรายชื่อ 12 องค์กรที่ถูกกล่าวถึงในประเด็นตรวจสอบเงินบริจาค หลัง ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ยื่นหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ขอให้ตรวจสอบ 11 มูลนิธิ และ 1 สมาคม ล่าสุดเพจ ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยแพร่รายชื่อที่อ้างว่าอยู่ในคำร้อง พบชื่อองค์กรการกุศลระดับประเทศหลายแห่ง ทั้งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกตัญญู ก้าวคนละก้าว และมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ทนายตั้มเดินทางไปกระทรวงมหาดไทย เพื่อยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้รับเรื่อง ขอให้ตรวจสอบการเปิดรับเงินบริจาคของมูลนิธิและสมาคมรวม 12 องค์กร ว่าปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 หรือไม่
ทนายตั้มระบุว่า หลักฐานที่นำมายื่นประกอบด้วยรายชื่อองค์กร ข้อมูลการรับบริจาค และบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงิน โดยเฉพาะการเปิดรับบริจาคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชา
ระหว่างให้สัมภาษณ์สื่อ ทนายตั้มเปิดเผยชื่อองค์กรที่ยื่นให้ตรวจสอบเพียง 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ มูลนิธิคนตื่นธรรม และมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน พร้อมยืนยันว่ามีมูลนิธิขนาดใหญ่รวมอยู่ด้วย แต่ไม่ขอเปิดเผยชื่อทั้งหมด เพื่อป้องกันความเสียหายก่อนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่อมาเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยแพร่โพสต์พร้อมข้อความว่า “เสิร์ฟด่วน มาแล้ว! รายชื่อที่ทนายตั้ม กับ ออยศรี ไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบมูลนิธิ” ก่อนเปิดเผยรายชื่อที่อ้างว่าเป็นองค์กรในคำร้องของทนายตั้มทั้ง 12 แห่ง ดังนี้
- มูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้
- มูลนิธิคนตื่นธรรม
- มูลนิธิศุกล (ของซอง ดูฮี)
- สมาคมสายธารสะพานบุญ
- มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
- มูลนิธิร่วมกตัญญู
- มูลนิธิเพจอีจัน
- มูลนิธิก้าวคนละก้าว
- มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
- มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
- มูลนิธิเพชรเกษม
- มูลนิธิไทยนาคา
อย่างไรก็ตาม รายชื่อทั้ง 12 องค์กรเป็นข้อมูลที่เพจซ้อเปาเผยแพร่ ยังไม่มีเอกสารคำร้องฉบับเต็มจากกระทรวงมหาดไทยยืนยันรายชื่อทั้งหมด โดยมีเพียง 3 มูลนิธิแรกที่ทนายตั้มกล่าวถึงในการให้สัมภาษณ์สื่อ ได้แก่ มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ มูลนิธิคนตื่นธรรม และมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
นอกจากนี้ เพจซ้อเปายังเผยแพร่รายชื่ออีก 3 มูลนิธิ โดยระบุว่าเป็นกลุ่มที่ ออยศรีและผองเผือก ยื่นเรื่องให้ตรวจสอบ ได้แก่
- มูลนิธิคนตื่นธรรม
- มูลนิธิเป็นหนึ่ง
- มูลนิธิทนายประชาชน
รายชื่อทั้งสามแห่งตรงกับข้อมูลที่เพจออยศรีและผองเผือกประกาศว่าจะนำไปยื่นต่อกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเงินบริจาค การนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
สำหรับการร้องเรียนของทนายตั้ม หนึ่งในประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาคือการใช้เงินบริจาคของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ซึ่งเจ้าตัวอ้างว่ามีเงินบริจาคกว่า 200 ล้านบาท และมีการนำเงินไปจัดซื้อโดรนสำหรับสนับสนุนภารกิจชายแดน จึงต้องการให้ตรวจสอบต้นทุนการผลิตและราคาจัดซื้อว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่
ส่วนมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ทนายตั้มระบุว่าเคยยื่นเรื่องตรวจสอบการใช้เงินบริจาคมาก่อนแล้ว แต่ครั้งนี้ต้องการให้กรมการปกครองตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตเรี่ยไร ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
ด้านนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ชี้แจงว่า การเปิดรับบริจาคจากประชาชนทั่วไปในลักษณะที่เข้าข่ายการเรี่ยไร ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และต้องนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ พร้อมจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ตรวจสอบได้
หลังรับเรื่องร้องเรียน กรมการปกครองจะตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนและการขออนุญาตเรี่ยไรของแต่ละองค์กร หากมูลนิธิจดทะเบียนในต่างจังหวัด จะประสานผู้ว่าราชการจังหวัดและนายทะเบียนในพื้นที่ให้ดำเนินการ ส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินจะต้องประสานหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบเพิ่มเติม
ทั้งนี้ การมีชื่อปรากฏในโพสต์ของเพจซ้อเปาไม่ได้หมายความว่าองค์กรนั้นถูกหน่วยงานรัฐสั่งสอบสวนแล้ว หรือมีหลักฐานว่ากระทำความผิด โดยเฉพาะองค์กรที่ทนายตั้มไม่ได้เปิดเผยชื่อในการให้สัมภาษณ์ ซึ่งยังต้องรอเอกสารทางการยืนยันว่ามีชื่ออยู่ในคำร้องจริงหรือไม่
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อ้างอิง : FB/ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ