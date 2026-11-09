ระทึกสนามบิน! หักซ้ายผิดเส้นทาง เกือบชนเครื่องบินอีกลำ หอควบคุมสั่งแก้ทิศด่วน
เครื่องบินสองลำเกือบชนกันหลังขึ้นจากสนามบินลอสแอนเจลิส รายงานระยะห่างแนวดิ่งเพียง 122 เมตร
เกิดเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบิน แอร์ฟรานซ์ (Air France) และ อเมริกันแอร์ไลน์ (American Airlines) เกือบชนกันกลางอากาศ หลังทะยานขึ้นจากสนามบินนานาชาติลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยเครื่องบินแอร์ฟรานซ์เลี้ยวออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาต ก่อนบินเข้าใกล้เครื่องบินอีกลำจนมีรายงานว่าระยะห่างในแนวดิ่งเหลือเพียง 122 เมตร เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศต้องออกคำสั่งฉุกเฉินเพื่อป้องกันการชนกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 00.15 น. ของวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยสำนักข่าว California Post รายงานว่า เครื่องบินแอร์บัส A350-900 ของแอร์ฟรานซ์ เที่ยวบิน AF28 ออกเดินทางจากทางวิ่ง 24L มุ่งหน้าไปยังเมืองปาปีติ (Papeete) เกาะตาฮิติ เฟรนช์โปลินีเซีย
ขณะเดียวกัน เครื่องบินแอร์บัส A321-200 ของอเมริกันแอร์ไลน์ เที่ยวบิน AA1660 ออกเดินทางจากทางวิ่ง 25R ที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อมุ่งหน้าไปยังสนามบินนานาชาติดัลลัสฟอร์ตเวิร์ท รัฐเท็กซัส โดยเครื่องบินทั้งสองลำขึ้นบินห่างกันประมาณ 1 นาที
ปัญหาเกิดขึ้นหลังเครื่องบินแอร์ฟรานซ์ไต่ระดับความสูงได้ไม่นาน นักบินกลับเลี้ยวซ้ายออกจากเส้นทางที่ได้รับอนุญาต ทำให้เครื่องบินมุ่งหน้าเข้าใกล้เส้นทางบินของอเมริกันแอร์ไลน์ ซึ่งกำลังไต่ระดับความสูงเช่นเดียวกัน
เมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศตรวจพบว่าเครื่องบินทั้งสองลำกำลังบินเข้าใกล้กัน จึงรีบสั่งให้นักบินแอร์ฟรานซ์เปลี่ยนทิศทางทันที
“Air France 028 heavy, fly heading of 270 immediately”
คำสั่งนี้หมายถึงให้เครื่องบินแอร์ฟรานซ์เปลี่ยนไปบินตามทิศทาง 270 องศา หรือมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกทันที
จากนั้นเจ้าหน้าที่ส่งคำเตือนไปยังนักบินอเมริกันแอร์ไลน์ว่า มีเครื่องบินอยู่ด้านหน้าในตำแหน่ง 12 นาฬิกา ห่างออกไปไม่ถึง 1 ไมล์ พร้อมสั่งให้รักษาระดับความสูงไว้ที่ 2,000 ฟุต หรือประมาณ 610 เมตร ห้ามไต่ระดับขึ้นต่อ
นักบินอเมริกันแอร์ไลน์ตอบรับคำสั่งและปรับการบินตามที่ได้รับแจ้ง ทำให้สามารถรักษาระยะห่างจากเครื่องบินแอร์ฟรานซ์ได้ ก่อนที่ทั้งสองลำจะกลับเข้าสู่เส้นทางบินอย่างปลอดภัย
รายงานเบื้องต้นจากข้อมูลติดตามเที่ยวบินระบุว่า เครื่องบินทั้งสองลำมีระยะห่างในแนวดิ่งประมาณ 400 ฟุต หรือ 122 เมตร อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากระบบติดตามเที่ยวบินแต่ละแห่งให้ค่าระยะห่างแตกต่างกัน จึงยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับระยะห่างขั้นต่ำที่เกิดขึ้นจริง
หลังสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศได้สอบถามนักบินแอร์ฟรานซ์หลายครั้งถึงสาเหตุที่เลี้ยวออกจากเส้นทาง โดยระบุว่านักบินได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติตามเส้นทางบินขาออกมาตรฐาน หรือ Standard Instrument Departure (SID) ไม่ใช่เปลี่ยนทิศทางบินเอง
นักบินแอร์ฟรานซ์ขอเวลาเพื่อตอบคำถาม ก่อนยืนยันว่าได้รับคำสั่งให้บินตามเส้นทาง SUMMR TWO ซึ่งเป็นเส้นทางขาออกที่กำหนดไว้สำหรับเครื่องบินที่ออกจากสนามบินลอสแอนเจลิส
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งว่า เหตุการณ์นี้อาจเข้าข่ายการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งควบคุมการจราจรทางอากาศของนักบิน หรือ Pilot Deviation พร้อมระบุว่า
“Possible pilot deviation. I have a number for you to call when you’re ready.”
ข้อความนี้หมายถึงเจ้าหน้าที่ต้องการให้นักบินติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของเหตุการณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่อาจนำไปสู่การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลการบิน แต่ยังไม่ได้หมายความว่านักบินถูกตัดสินว่ากระทำผิดแล้ว
เจ้าหน้าที่ยังกล่าวขอโทษนักบินอเมริกันแอร์ไลน์ พร้อมอธิบายว่าเครื่องบินอีกลำเลี้ยวตัดหน้าโดยไม่เป็นไปตามเส้นทางที่กำหนด ก่อนกล่าวขอบคุณที่ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างรวดเร็ว
สำหรับจำนวนผู้โดยสาร สื่อต่างประเทศประเมินว่าเครื่องบินทั้งสองลำอาจบรรทุกผู้โดยสารรวมประมาณ 500 คน แต่ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขผู้โดยสารจริงอย่างเป็นทางการ
ทั้งสองเที่ยวบินเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้สำเร็จ ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อเครื่องบิน
ส่วนสาเหตุที่นักบินแอร์ฟรานซ์เลี้ยวออกนอกเส้นทางยังไม่ทราบแน่ชัด โดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (FAA) อาจตรวจสอบบันทึกการบินและการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ เพื่อพิจารณาว่ามีการฝ่าฝืนคำสั่งหรือไม่ ทั้งนี้ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่า FAA เปิดการสอบสวนเหตุการณ์นี้แล้ว
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