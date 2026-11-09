ใจหาย ดาว TikTok วัยเพียง 32 เสียชีวิตด้วยมะเร็ง ทิ้งภรรยาและลูกชาย 5 คน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 12:35 น.
ใจหาย ดาว TikTok วัยเพียง 32 เสียชีวิตด้วยมะเร็ง ทิ้งภรรยาและลูกชาย 5 คน

มาร์เซล จอห์นสัน ครีเอเตอร์ TikTok ชาวอเมริกันผู้บันทึกการต่อสู้กับมะเร็งกระเพาะอาหารระยะ 4 ให้ผู้ติดตามหลายแสนคนได้เห็นทุกขั้นตอน เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2569 ด้วยวัย 32 ปี หลังสู้กับโรคมานาน 15 เดือน

ชุมชนผู้ใช้ TikTok ทั่วโลกร่วมไว้อาลัย หลังมาร์เซล จอห์นสัน (Marcel Johnson) ครีเอเตอร์ชาวอเมริกันซึ่งเป็นที่รู้จักจากการบันทึกชีวิตระหว่างต่อสู้กับโรคมะเร็ง เสียชีวิตแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น ด้วยวัยเพียง 32 ปี หลังต่อสู้กับมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่ 4 มานาน 15 เดือน

เทย์เลอร์ จอห์นสัน ภรรยาของเขา เป็นผู้ประกาศข่าวเศร้าผ่านอินสตาแกรม โดยเขียนข้อความที่สะเทือนใจผู้ติดตามจำนวนมากว่า “2 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16.45 น. ฉันสูญเสียอีกครึ่งหนึ่งของตัวเองไปทั้งหมด เขาสู้มาอย่างหนักและยาวนานมาก เขาเหนื่อยมาก อ่อนล้ามาก และเจ็บปวดมาก”

โฆษณา

เธอเล่าต่อว่า ในวันก่อนหน้านั้น คำพูดเพียงประโยคเดียวที่สามีพูดตลอดทั้งวันคือคำที่บอกกับเธอและเดดริก ลูกชาย ว่า “ผมพร้อมจะไปแล้ว” พร้อมระบุว่า “ฉันไม่มีคำพูดใดจะอธิบายตอนนี้เลย ฉันรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่เรื่องจริง ฉันนึกว่าฉันจะตื่นขึ้นมาแล้วเขายังอยู่ข้างๆ ฉัน” และ “ฉันรักเขาด้วยทั้งชีวิต และชีวิตจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป”

สำหรับเส้นทางการต่อสู้ของเขา เริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ซึ่งเขาเข้าพบแพทย์ด้วยอาการปวดท้อง ก่อนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่ 4 แทนที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ เขากลับเลือกเปิดเผยทุกอย่างบนโซเชียลมีเดีย ทั้งความเป็นจริงของการรักษา ผลข้างเคียง และภาระทางอารมณ์ของการใช้ชีวิตกับมะเร็งระยะลุกลาม จนมีผู้ติดตามบน TikTok เกือบ 1 ล้านคน และบนอินสตาแกรมกว่า 2 แสนคน

โฆษณา

โฆษณา

ตลอด 15 เดือน เขาเข้ารับเคมีบำบัดไปแล้วถึง 25 คอร์ส โดยเคยอัปเดตเมื่อเดือนมีนาคมว่าก้อนมะเร็งโตขึ้นราว 50 เปอร์เซ็นต์หลังการรักษาชุดแรกและภูมิคุ้มกันบำบัด ก่อนที่เดือนกันยายน 2569 เขาจะประกาศว่าร่างกายอ่อนแอเกินกว่าจะรับเคมีบำบัดต่อไปได้

สิ่งที่สะท้อนความยากลำบากของครอบครัวยิ่งไปกว่านั้น คือเขาเปิดเผยเมื่อเดือนสิงหาคมว่าสูญเสียสิทธิประกันสุขภาพตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ทั้งที่ยังอยู่ระหว่างการรักษา ขณะที่เงินบริจาคที่ได้รับถูกนำไปใช้ทั้งค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าจ้างพนักงานร้านเบเกอรีของครอบครัว ซึ่งเขาไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

โพสต์สุดท้ายของเขาบนโซเชียลมีเดียเป็นภาพที่เขายิ้มอยู่ที่บ้านกับลูกชายคนหนึ่ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ก่อนเสียชีวิตเพียงไม่กี่วัน

โฆษณา

ปัจจุบันแคมเปญระดมทุนที่เคยตั้งขึ้นเพื่อช่วยค่ารักษาของเขา ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์มาเป็นการช่วยเหลือเทย์เลอร์และลูกชายทั้ง 5 คนแทน โดยข้อความอัปเดตในหน้าระดมทุนระบุว่า “เขาเอาชนะตัวเลขที่หมอให้ไว้ได้ แต่สุดท้ายเขาก็สงบใจและพร้อมที่จะไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไป”

ทั้งนี้ มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นโรคที่มักตรวจพบเมื่อลุกลามไปแล้ว เนื่องจากอาการช่วงแรกคล้ายกับโรคกระเพาะทั่วไป เช่น ปวดท้อง แน่นท้อง อาหารไม่ย่อย เบื่ออาหาร หรือน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ผู้ที่มีอาการต่อเนื่องผิดปกติจึงควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 12:35 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าตก กลางแม่น้ำบาริโต อินโดนีเซีย เสียชีวิต 1

เฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าตก กลางแม่น้ำบาริโต อินโดนีเซีย เสียชีวิต 1

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2569
แปลปกสลาก 16 11 69 ภาพวันลอยกระทง สลากสัญจรจังหวัดตาก

แปลปกสลาก 16 11 69 ภาพวันลอยกระทง สลากสัญจรจังหวัดตาก

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2569
อย่าคิดว่าไกลตัว วิกฤตแม่น้ำสาย สารหนูพุ่ง 25 เท่า ต้มก็ไม่หาย เสี่ยงมะเร็ง

อย่าคิดว่าไกลตัว วิกฤตแม่น้ำสาย สารหนูพุ่ง 25 เท่า ต้มก็ไม่หาย เสี่ยงมะเร็ง

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2569
ทนายตุ๋ยเปิดเบื้องหลังรับงานบุ๋ม ใครเป็นคนติดต่อ มีการว่าจ้างจริงหรือไม่

ทนายตุ๋ยเคลียร์ปม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จ้างว่าความ เปิดเบื้องหลังรับงานครั้งแรก

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
เฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าตก กลางแม่น้ำบาริโต อินโดนีเซีย เสียชีวิต 1 ข่าวต่างประเทศ

เฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าตก กลางแม่น้ำบาริโต อินโดนีเซีย เสียชีวิต 1

3 นาที ที่แล้ว
แปลปกสลาก 16 11 69 ภาพวันลอยกระทง สลากสัญจรจังหวัดตาก เลขเด็ด

แปลปกสลาก 16 11 69 ภาพวันลอยกระทง สลากสัญจรจังหวัดตาก

19 นาที ที่แล้ว
อย่าคิดว่าไกลตัว วิกฤตแม่น้ำสาย สารหนูพุ่ง 25 เท่า ต้มก็ไม่หาย เสี่ยงมะเร็ง ข่าว

อย่าคิดว่าไกลตัว วิกฤตแม่น้ำสาย สารหนูพุ่ง 25 เท่า ต้มก็ไม่หาย เสี่ยงมะเร็ง

24 นาที ที่แล้ว
ทนายตุ๋ยเปิดเบื้องหลังรับงานบุ๋ม ใครเป็นคนติดต่อ มีการว่าจ้างจริงหรือไม่ ข่าว

ทนายตุ๋ยเคลียร์ปม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ จ้างว่าความ เปิดเบื้องหลังรับงานครั้งแรก

56 นาที ที่แล้ว
เลขมงคล เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จฯ อุบลราชธานี ทะเบียนรถ-ทรงให้เลขเด็ด เลขเด็ด

เลขมงคล เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จฯ อุบลราชธานี ทะเบียนรถ-ทรงให้เลขเด็ด

60 นาที ที่แล้ว
เพจดัง กระชากแผน &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; จงใจกุเรื่องทะเลาะ &quot;ก๊อต&quot; กลบข่าวโกงมูลนิธิ ข่าว

เพจดัง กระชากแผน “บุ๋ม ปนัดดา” จงใจกุเรื่องทะเลาะ “ก๊อต” กลบข่าวโกงมูลนิธิ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปอศ. ลุยเส้นทางเงิน มูลนิธิองค์กรทำดี เรียกสอบช่างเอ๋-องุ่น ข่าว

ออกหมายเรียก ช่างเอ๋-องุ่น กรรมการมูลนิธิฯ จ่อคิวเรียกสอบ พ่อ ‘บุ๋ม ปนัดดา’

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธปท. เปิดตัวธนบัตรที่ระลึก 100 บาท 2 แบบ เริ่มแลก 21 ธ.ค. 69 ทั่วประเทศ ข่าว

ธปท. เปิดตัวธนบัตรที่ระลึก 100 บาท 2 แบบ เริ่มแลก 21 ธ.ค. 69 ทั่วประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา ทักหา หนุ่ม กรรชัย เรื่องสามี ข่าว

เปิดแชท บุ๋ม ปนัดดา ทักหา หนุ่ม กรรชัย ขอคอนแทคทนาย ตกใจถูกพูดชื่อกลางวงสื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการธุรกิจอาลัย กฤษฎา สวามิภักดิ์ ฝ่ายบริหารนิตยสารชื่อดัง จากไปวัย 60 ปี ข่าว

วงการธุรกิจอาลัย กฤษฎา สวามิภักดิ์ ฝ่ายบริหารนิตยสารชื่อดัง จากไปวัย 60 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อมูลนิธิ 11 มูลนิธิ 1 สมาคม ถูกจี้สอบเงินบริจาค ข่าว

เปิดรายชื่อมูลนิธิ 11 มูลนิธิ 1 สมาคม ถูกจี้สอบเงินบริจาค อึ้ง! มีชื่อใหญ่ที่คุ้นหู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคน นายิกา อดีต BNK48 แต่งงานแล้ว เพื่อนรุ่น 1 แท็กทีมร่วมยินดีคับคั่ง บันเทิง

แคน นายิกา อดีต BNK48 แต่งงานแล้ว เพื่อนรุ่น 1 แท็กทีมร่วมยินดีคับคั่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นรเศรษฐ์ แจ้งเอาผิด &#039;ไท่หยาง ซาง&#039; ปมเว็บพนัน Shuffle จี้ ปปง. ยึดทรัพย์ ข่าว

นรเศรษฐ์ แจ้งเอาผิด ‘ไท่หยาง ซาง’ ปมเว็บพนัน Shuffle จี้ ปปง. ยึดทรัพย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปปง. แจงขั้นตอนตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดา ข่าว

กระเป๋าแบรนด์เนม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ถ้าเก๊เผาทิ้ง? ปปง. กางระเบียบประเมินมูลค่าคืนผู้เสียหาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ Jensen Huang ซีอีโอ NVIDIA วัย 63 ปี ข่าวต่างประเทศ

เปิดประวัติ “เจนเซน หวง” ซีอีโอ NVIDIA หลังยอมรับนอกใจภรรยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมปอง นครไธสง เปิดใจมรสุมชีวิต บันเทิง

สมปอง เปิดใจรับตกอับ เงินติดบัญชีเหลือ 2 หมื่น ยก แพรรี่ มิตรแท้ช่วยต่อลมหายใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว lgbtq ช่วยลุงเจอคนอิเดียสั่งไข่เจียวต่อราคาเหลือ 5 บาท ข่าว

พ่อค้ากุมขมับ คนอินเดียต่อราคาข้าวไข่เจียว เหลือ 5 บาท สาวสองช่วยวีนจนยอมจ่ายเงิน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดชื่อ 39 โรงพยาบาล ออกจากเกณฑ์เบี้ยเลี้ยง ฉ.11 เปลี่ยนจ่ายตามภาระงาน เศรษฐกิจ

เปิดชื่อ 39 โรงพยาบาล ออกจากเกณฑ์เบี้ยเลี้ยง ฉ.11 เปลี่ยนจ่ายตามภาระงาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ ประกาศ ไทยเข้าฤดูหนาวแล้ววันนี้ 9 พ.ย. แต่กรุงเทพฯ ยังร้อน 34 องศา ข่าว

กรมอุตุฯ ประกาศ ไทยเข้าฤดูหนาวแล้ววันนี้ 9 พ.ย. แต่กรุงเทพฯ ยังร้อน 34 องศา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิ้ล จารุณี อัปเดตอาการป่วยโรคพุ่มพวง ข่าวดารา

เปิ้ล จารุณี ป่วยโรคพุ่มพวง เข่าบิดผิดรูป ซ้ำไทรอยด์ไม่หายขาด เผยสาเหตุหายจากจอแก้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวิชาการ เตือน พรบ.โรงงาน ช่องว่างกฎหมาย ทำทุนสีเทาเข้ามาเต็มเมือง ข่าวการเมือง

นักวิชาการ เตือน พรบ.โรงงาน ช่องว่างกฎหมาย ทำทุนสีเทาเข้ามาเต็มเมือง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มรอดตึก สตง. ถล่ม ขอบคุณ &#039;บุ๋ม ปนัดดา&#039; เคยช่วยเงินหมื่น ข่าว

หนุ่มรอดตึก สตง. ถล่ม ขอบคุณ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เคยช่วยเงินหมื่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโบนัส 30 โรงงานปี 69 สูงสุด 8 เดือน บวกเกือบแสน เช็กยอดเงินและวันจ่าย ข่าว

เปิดโบนัส 30 โรงงานปี 69 สูงสุด 8 เดือน บวกเกือบแสน เช็กยอดเงินและวันจ่าย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำขอสุดท้าย บุ๋ม ปนัดดา ขอโอกาสหาหลักฐาน ข่าว

คำขอสุดท้าย บุ๋ม ปนัดดา ขอโอกาสหาหลักฐาน ชี้เป็นผู้หญิงต้องดูแลแม่-ลูกเล็ก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉคลิปเสียง ‘บุ๋ม’ สะกิด ‘ก๊อต’ หนีซบลาว พ่อสื่อเบรกหัวทิ่มลั่นทำผิดต้องติดคุก ข่าว

แผนล่มดับแค้น! เพจดังแฉ “บุ๋ม” สั่ง “ก๊อต” กบดานลาว พ่อสื่อลั่นผิดต้องติดคุก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเปิดประวัติ “เจนเซน หวง” ซีอีโอ NVIDIA หลังยอมรับนอกใจภรรยา