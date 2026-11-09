ใจหาย ดาว TikTok วัยเพียง 32 เสียชีวิตด้วยมะเร็ง ทิ้งภรรยาและลูกชาย 5 คน
มาร์เซล จอห์นสัน ครีเอเตอร์ TikTok ชาวอเมริกันผู้บันทึกการต่อสู้กับมะเร็งกระเพาะอาหารระยะ 4 ให้ผู้ติดตามหลายแสนคนได้เห็นทุกขั้นตอน เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2569 ด้วยวัย 32 ปี หลังสู้กับโรคมานาน 15 เดือน
ชุมชนผู้ใช้ TikTok ทั่วโลกร่วมไว้อาลัย หลังมาร์เซล จอห์นสัน (Marcel Johnson) ครีเอเตอร์ชาวอเมริกันซึ่งเป็นที่รู้จักจากการบันทึกชีวิตระหว่างต่อสู้กับโรคมะเร็ง เสียชีวิตแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น ด้วยวัยเพียง 32 ปี หลังต่อสู้กับมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่ 4 มานาน 15 เดือน
เทย์เลอร์ จอห์นสัน ภรรยาของเขา เป็นผู้ประกาศข่าวเศร้าผ่านอินสตาแกรม โดยเขียนข้อความที่สะเทือนใจผู้ติดตามจำนวนมากว่า “2 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16.45 น. ฉันสูญเสียอีกครึ่งหนึ่งของตัวเองไปทั้งหมด เขาสู้มาอย่างหนักและยาวนานมาก เขาเหนื่อยมาก อ่อนล้ามาก และเจ็บปวดมาก”
เธอเล่าต่อว่า ในวันก่อนหน้านั้น คำพูดเพียงประโยคเดียวที่สามีพูดตลอดทั้งวันคือคำที่บอกกับเธอและเดดริก ลูกชาย ว่า “ผมพร้อมจะไปแล้ว” พร้อมระบุว่า “ฉันไม่มีคำพูดใดจะอธิบายตอนนี้เลย ฉันรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่เรื่องจริง ฉันนึกว่าฉันจะตื่นขึ้นมาแล้วเขายังอยู่ข้างๆ ฉัน” และ “ฉันรักเขาด้วยทั้งชีวิต และชีวิตจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป”
สำหรับเส้นทางการต่อสู้ของเขา เริ่มต้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ซึ่งเขาเข้าพบแพทย์ด้วยอาการปวดท้อง ก่อนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่ 4 แทนที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ เขากลับเลือกเปิดเผยทุกอย่างบนโซเชียลมีเดีย ทั้งความเป็นจริงของการรักษา ผลข้างเคียง และภาระทางอารมณ์ของการใช้ชีวิตกับมะเร็งระยะลุกลาม จนมีผู้ติดตามบน TikTok เกือบ 1 ล้านคน และบนอินสตาแกรมกว่า 2 แสนคน
ตลอด 15 เดือน เขาเข้ารับเคมีบำบัดไปแล้วถึง 25 คอร์ส โดยเคยอัปเดตเมื่อเดือนมีนาคมว่าก้อนมะเร็งโตขึ้นราว 50 เปอร์เซ็นต์หลังการรักษาชุดแรกและภูมิคุ้มกันบำบัด ก่อนที่เดือนกันยายน 2569 เขาจะประกาศว่าร่างกายอ่อนแอเกินกว่าจะรับเคมีบำบัดต่อไปได้
สิ่งที่สะท้อนความยากลำบากของครอบครัวยิ่งไปกว่านั้น คือเขาเปิดเผยเมื่อเดือนสิงหาคมว่าสูญเสียสิทธิประกันสุขภาพตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ทั้งที่ยังอยู่ระหว่างการรักษา ขณะที่เงินบริจาคที่ได้รับถูกนำไปใช้ทั้งค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าจ้างพนักงานร้านเบเกอรีของครอบครัว ซึ่งเขาไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
โพสต์สุดท้ายของเขาบนโซเชียลมีเดียเป็นภาพที่เขายิ้มอยู่ที่บ้านกับลูกชายคนหนึ่ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ก่อนเสียชีวิตเพียงไม่กี่วัน
ปัจจุบันแคมเปญระดมทุนที่เคยตั้งขึ้นเพื่อช่วยค่ารักษาของเขา ได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์มาเป็นการช่วยเหลือเทย์เลอร์และลูกชายทั้ง 5 คนแทน โดยข้อความอัปเดตในหน้าระดมทุนระบุว่า “เขาเอาชนะตัวเลขที่หมอให้ไว้ได้ แต่สุดท้ายเขาก็สงบใจและพร้อมที่จะไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไป”
ทั้งนี้ มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นโรคที่มักตรวจพบเมื่อลุกลามไปแล้ว เนื่องจากอาการช่วงแรกคล้ายกับโรคกระเพาะทั่วไป เช่น ปวดท้อง แน่นท้อง อาหารไม่ย่อย เบื่ออาหาร หรือน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ ผู้ที่มีอาการต่อเนื่องผิดปกติจึงควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง