นรเศรษฐ์ แจ้งเอาผิด ‘ไท่หยาง ซาง’ ปมเว็บพนัน Shuffle จี้ ปปง. ยึดทรัพย์
นรเศรษฐ์ หอบหลักฐานถือหุ้นร้องตำรวจไซเบอร์ ขยายผลถึงผู้จัดพนัน ย้ำยังไม่มีหลักฐานโยง สส.ไอเดียร์
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 (บก.สอท.2) เมืองทองธานี นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม เข้ายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ เพื่อกล่าวโทษนายไท่หยาง ซาง สามีของ น.ส.สุชาดา ซางแทนทรัพย์ สส.ชัยภูมิ พรรคภูมิใจไทย และพวก ในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเป็นตัวกลางหรือสนับสนุนให้จัดเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
นายนรเศรษฐ์นำเอกสารจดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศ และสัญญาการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของนายไท่หยางมามอบให้พนักงานสอบสวน หลังมีข้อมูลปรากฏต่อสาธารณะว่า นายไท่หยางเคยถือหุ้นในบริษัทที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ Shuffle.com
นายนรเศรษฐ์อธิบายว่า การจัดให้มีการเล่นการพนันเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ประชาชนทั่วไปจึงสามารถกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรง พร้อมเรียกร้องให้ตำรวจประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและพิจารณายึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
ส่วนเหตุผลที่เลือกแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ แม้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ นายนรเศรษฐ์ระบุว่า DSI ยังอยู่ในขั้นตอนสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ จึงไม่เป็นการตัดอำนาจของตำรวจไซเบอร์
อีกทั้งตำรวจไซเบอร์ได้ดำเนินคดีกับผู้เล่นเว็บไซต์ Shuffle ไปแล้วบางส่วน จึงเห็นว่าควรเร่งขยายผลไปถึงผู้จัดให้มีการเล่นพนันด้วย ไม่ใช่ดำเนินคดีเฉพาะผู้เล่น
ก่อนหน้านี้ วันที่ 5 พฤศจิกายน ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการตรวจค้น 11 จุดในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จากการสืบสวนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ Shuffle.com พบผู้ต้องสงสัย 11 คน พร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบหลักฐาน โดยมีผู้ถูกดำเนินคดีและศาลพิพากษาจำคุกแล้ว 1 คน
นายนรเศรษฐ์กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้มีการถกเถียงเรื่องอำนาจดำเนินคดี เนื่องจากเว็บไซต์ Shuffle จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ แต่เมื่อพบว่ามีผู้เข้าเล่นพนันจากประเทศไทย และตำรวจสามารถดำเนินคดีได้แล้ว จึงเห็นว่ามีเหตุให้ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดพนันตามกฎหมายไทย
ส่วนกรณีที่มีข้อสงสัยว่านายไท่หยางอาจได้รับความคุ้มครองจากผู้มีอิทธิพล นายนรเศรษฐ์ยืนยันว่า ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน โดยจะติดตามความคืบหน้าคดีทุก 15 วัน หากพบว่าเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จะพิจารณาดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
สำหรับคำถามว่าการสอบสวนอาจขยายผลไปถึง สส.ไอเดียร์หรือไม่ นายนรเศรษฐ์ยอมรับว่า ขณะนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานบ่งชี้ว่า สส.ไอเดียร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด และไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับเธอ จึงต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
อย่างไรก็ตาม นายไท่หยางและ สส.ไอเดียร์ เป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย หากพบว่ามีรายได้หรือเงินปันผลจากธุรกิจ Shuffle จริง จะต้องตรวจสอบต่อว่าเงินส่วนใดมีสถานะเป็นสินสมรส และเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่ โดยให้พนักงานสอบสวนพิจารณาตามพยานหลักฐาน
ก่อนหน้านี้ สส.ไอเดียร์เคยชี้แจงว่า สามีถือหุ้นในบริษัท Mixed Order Limited ซึ่งเชื่อมโยงกับธุรกิจ Shuffle ในสัดส่วน 1.47% แต่ขายหุ้นออกไปแล้วก่อนการเลือกตั้ง สส. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จึงไม่ได้แสดงหุ้นรายการนี้ในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง
ทั้งนี้ นายนรเศรษฐ์ย้ำว่า การแจ้งความครั้งนี้ไม่ได้จำกัดการสอบสวนเฉพาะนายไท่หยาง แต่ต้องการให้ตำรวจตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงเส้นทางการเงินที่อาจเชื่อมโยงกับธุรกิจการพนันออนไลน์ โดยจะติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
ปัจจุบันข้อกล่าวหาต่อนายไท่หยางยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และยังไม่มีข้อสรุปจากกระบวนการยุติธรรมว่าเขามีส่วนร่วมจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายไทย
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