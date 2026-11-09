เปิดประวัติ “อลิซ หวง” นักธุรกิจจีนคนสนิทซีอีโอ NVIDIA ถูกสงสัยโยงสายลับจีน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 12:50 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 12:51 น.
เปิดประวัติ "อลิซ หวง" นักธุรกิจจีนคนสนิทซีอีโอ NVIDIA ถูกสงสัยโยงสายลับจีน

รู้จัก Alice Huang อดีตผู้บริหาร Megaspeed จากวงการสื่อและการเงิน สู่ปมข่าวกรองจีนและความสัมพันธ์กับ Jensen Huang

อลิซ หวง (Alice Huang) หรือ หวง เล่อ (Huang Le) นักธุรกิจหญิงชาวจีน อดีตผู้บริหารบริษัท Megaspeed ในสิงคโปร์ กำลังถูกจับตามองจากทั่วโลก หลังหน่วยข่าวกรองสหรัฐอเมริกาสงสัยว่าเธออาจได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจีนให้เข้าถึงข้อมูลของ เจนเซน หวง (Jensen Huang) ซีอีโอ NVIDIA ขณะที่ฝ่ายชายออกมายอมรับว่านอกใจภรรยา และบริษัทประกาศตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบความเสี่ยงด้านความมั่นคงเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569

เรื่องราวของอลิซเริ่มได้รับความสนใจเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 หลัง The New York Times รายงานว่า เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐฯ ตรวจพบความใกล้ชิดระหว่างเธอกับซีอีโอ NVIDIA ระหว่างการติดตามเครือข่ายธุรกิจที่ต้องสงสัยว่าอาจช่วยจีนหลีกเลี่ยงมาตรการควบคุมการส่งออกชิปปัญญาประดิษฐ์ของสหรัฐฯ

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ต่อมา Financial Times รายงานถึงบันทึกข่าวกรองลับที่ระบุข้อสงสัยว่า อลิซมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเจนเซน และอาจได้รับการชักชวนจากกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีน (Ministry of State Security หรือ MSS) ให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ NVIDIA และท่าทีของผู้บริหารต่อมาตรการส่งออกชิปไปยังประเทศจีน

อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาเรื่องการเป็นสายลับยังไม่ได้รับการพิสูจน์ต่อสาธารณะ และไม่มีรายงานว่าอลิซถูกดำเนินคดีอาญาจากข้อกล่าวหานี้

ประวัติ อลิซ หวง จากผู้สื่อข่าวสู่ธุรกิจการเงินและเทคโนโลยี

อลิซ หวง เป็นนักธุรกิจสัญชาติจีน มีอีกชื่อหนึ่งว่า หวง เล่อ (Huang Le) ปัจจุบันยังไม่พบข้อมูลที่ตรวจสอบยืนยันได้เกี่ยวกับวันเกิด อายุ สถานศึกษา หรือประวัติครอบครัวของเธอ

ข้อมูลเส้นทางอาชีพส่วนหนึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ Simuwang ฐานข้อมูลกองทุนการลงทุนเอกชนของจีน ซึ่งมีประวัติบุคคลชื่อ Huang Le ระบุว่าเคยทำงานเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์หูหนาน (Hunan TV) และสถานีโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CCTV) รวมระยะเวลาประมาณ 4 ปี

หลังออกจากวงการสื่อ มีประวัติว่าเข้าทำงานในธุรกิจการเงิน โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานฝ่ายธนาคารส่วนบุคคลของ HSBC และรองประธานบริษัทหลักทรัพย์ CITIC Securities ก่อนเข้าสู่ธุรกิจบริหารกองทุน

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ข้อมูลเดียวกันระบุว่าเธอมีประสบการณ์ทำงานด้านหลักทรัพย์ประมาณ 8 ปี และต่อมาเป็นกรรมการบริหารกับผู้จัดการกองทุนของบริษัท Shanghai Hexi Investment Management ซึ่งมีการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

อย่างไรก็ตาม ประวัติการทำงานเหล่านี้ยังมีข้อสงสัย โดย New York Post รายงานเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมว่า ได้ติดต่อผู้บริหารสถานีโทรทัศน์หูหนานเพื่อสอบถามประวัติของอลิซ แต่ได้รับคำตอบว่าไม่เคยได้ยินชื่อของเธอมาก่อน

ผู้สื่อข่าวยังไม่พบประวัติการทำงานในเว็บไซต์ของ Hunan TV และ CCTV ส่วน HSBC กับ CITIC Securities ไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติการทำงานตามที่ระบุไว้

จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า ประวัติทั้งหมดบนฐานข้อมูลกองทุนเป็นของอลิซคนเดียวกับที่ปรากฏในข่าว NVIDIA หรือเธอเคยดำรงตำแหน่งตามที่ระบุไว้ครบทุกแห่งจริงหรือไม่

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สิงคโปร์ปฏิเสธสอบสวนอลิซ แต่ยืนยันสอบสวน Megaspeed
อลิซ หวง คือใคร

เส้นทางสู่ Megaspeed บริษัทดาต้าเซ็นเตอร์รายใหญ่ในสิงคโปร์

ข้อมูลที่มีหลักฐานชัดเจนกว่าอยู่ในเอกสารการจดทะเบียนบริษัทของสิงคโปร์ ซึ่ง The Business Times รายงานว่า Megaspeed เดิมใช้ชื่อบริษัท 7Road International และจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2015 โดยมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจเกมและเทคโนโลยีของจีน

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เดือนมีนาคม 2023 บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น Megaspeed พร้อมแต่งตั้งอลิซให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีบุคคลชื่อ Cang Yang เข้ามาเป็นกรรมการอีกคน

ในเดือนเดียวกัน กรรมสิทธิ์ของบริษัทถูกโอนไปยัง Huang Le Limited ก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นเป็นบริษัท Swiftdata ในเดือนพฤศจิกายน 2023

เอกสารธุรกิจระบุว่าอลิซและ Cang Yang พ้นจากตำแหน่งกรรมการภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2023 แต่เธอยังคงปรากฏชื่อในรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับ Megaspeed ภายหลังจากนั้น

Megaspeed ประกอบธุรกิจให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลและดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งต้องใช้ชิปประสิทธิภาพสูงจำนวนมากสำหรับประมวลผลระบบ AI บริษัทจึงกลายเป็นหนึ่งในลูกค้ารายสำคัญของ NVIDIA ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

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Associated Press รายงานโดยอ้างข้อมูลจาก The New York Times ว่า Megaspeed ซื้อชิป NVIDIA มูลค่ามากกว่า 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงประมาณ 2 ปีก่อนเดือนพฤศจิกายน 2026

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมของ Megaspeed ถูกทางการสหรัฐฯ ตรวจสอบจากข้อสงสัยว่า บริษัทอาจช่วยให้ชิป AI ขั้นสูงถูกส่งต่อไปยังจีน ทั้งที่อยู่ภายใต้มาตรการจำกัดการส่งออกของสหรัฐอเมริกา

มาตรการนี้มีเป้าหมายจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีประมวลผลขั้นสูงที่อาจนำไปพัฒนาระบบ AI และเทคโนโลยีทางทหาร

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ความสัมพันธ์กับเจนเซน หวง เริ่มถูกจับตาจากภาพถ่ายปี 2024

หนึ่งในหลักฐานที่ทำให้ชื่ออลิซได้รับความสนใจคือภาพถ่ายจากงานพบปะผู้บริหารเทคโนโลยีที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อเดือนมิถุนายน 2024

ภาพที่เผยแพร่ผ่าน LinkedIn แสดงให้เห็นอลิซนั่งอยู่ใกล้เจนเซน หวง ภายในบาร์แห่งหนึ่ง โดยมีผู้บริหารจากบริษัทเทคโนโลยีอื่นร่วมงานด้วย

รายงานของ The New York Times ระบุว่า อลิซเป็นผู้เสนอชักชวนให้เจนเซนเดินทางมาร่วมพบปะกลุ่มผู้บริหารในคืนนั้น ก่อนนำภาพที่ถ่ายร่วมกันไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ต่อมาเดือนพฤษภาคม 2025 ทั้งสองยังปรากฏตัวในบริเวณเดียวกันระหว่างงานเลี้ยงทางธุรกิจที่ไต้หวัน โดยอลิซยืนอยู่ด้านหลังเจนเซนขณะที่เขากำลังให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว

ภาพถ่ายทั้งสองช่วงเวลาเป็นหลักฐานว่าทั้งคู่เคยพบปะกัน แต่เพียงภาพถ่ายไม่สามารถยืนยันลักษณะความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการส่งต่อข้อมูลข่าวกรองได้

ก่อนหน้านี้ NVIDIA เคยชี้แจงว่า การพบปะระหว่างเจนเซนกับอลิซเป็นการติดต่อทางธุรกิจตามปกติ เนื่องจากซีอีโอของบริษัทต้องพบผู้บริหารและลูกค้าจำนวนมากอยู่แล้ว

กระทั่งวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เจนเซนออกจดหมายถึงพนักงาน NVIDIA ยอมรับว่าตนเองนอกใจภรรยา และขอโทษครอบครัวที่ทำให้ได้รับความเสียหายทางความรู้สึก

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อย่างไรก็ตาม จดหมายไม่ได้ระบุชื่ออลิซโดยตรง ขณะที่รายงานข่าวต่างประเทศเชื่อมโยงการยอมรับของเขาเข้ากับข้อกล่าวหาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่

สิงคโปร์ปฏิเสธสอบสวนอลิซ แต่ยืนยันสอบสวน Megaspeed

อีกประเด็นที่ต้องแยกออกจากกันคือ การสอบสวนตัวอลิซในข้อสงสัยเรื่องข่าวกรอง กับการสอบสวนการดำเนินธุรกิจของ Megaspeed

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2026 กระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์ออกแถลงการณ์ชี้แจงรายงานของ The Wall Street Journal โดยปฏิเสธว่ารัฐบาลสิงคโปร์เคยแสดงความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอลิซกับเจนเซน หรือสอบสวนเธอจากข้อสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองจีน

อย่างไรก็ตาม ตำรวจสิงคโปร์ยืนยันว่าการสอบสวนบริษัท Megaspeed ยังดำเนินอยู่ แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ส่วนรัฐบาลจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการจารกรรมข้อมูล โดยระบุว่ารายงานที่เชื่อมโยงจีนกับปฏิบัติการข่าวกรองต่อซีอีโอ NVIDIA ไม่มีมูลความจริง

ล่าสุดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2026 คณะกรรมการ NVIDIA ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ พร้อมที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อตรวจสอบว่าเจนเซนตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการข่าวกรองต่างชาติหรือไม่

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บริษัทระบุว่า ยังไม่มีเหตุให้เชื่อว่าความลับทางธุรกิจของ NVIDIA หรือข้อมูลด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ ถูกเปิดเผย พร้อมยืนยันว่าเจนเซนจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่

สำหรับอลิซ หวง ยังไม่มีคำชี้แจงต่อสาธารณะจากเจ้าตัวที่ตอบข้อกล่าวหาเรื่องการทำงานให้หน่วยข่าวกรองจีนโดยตรง ขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาททางธุรกิจในปัจจุบันยังไม่ชัดเจน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 12:50 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 12:51 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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