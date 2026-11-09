เปิดประวัติ “อลิซ หวง” นักธุรกิจจีนคนสนิทซีอีโอ NVIDIA ถูกสงสัยโยงสายลับจีน
รู้จัก Alice Huang อดีตผู้บริหาร Megaspeed จากวงการสื่อและการเงิน สู่ปมข่าวกรองจีนและความสัมพันธ์กับ Jensen Huang
อลิซ หวง (Alice Huang) หรือ หวง เล่อ (Huang Le) นักธุรกิจหญิงชาวจีน อดีตผู้บริหารบริษัท Megaspeed ในสิงคโปร์ กำลังถูกจับตามองจากทั่วโลก หลังหน่วยข่าวกรองสหรัฐอเมริกาสงสัยว่าเธออาจได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจีนให้เข้าถึงข้อมูลของ เจนเซน หวง (Jensen Huang) ซีอีโอ NVIDIA ขณะที่ฝ่ายชายออกมายอมรับว่านอกใจภรรยา และบริษัทประกาศตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบความเสี่ยงด้านความมั่นคงเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569
เรื่องราวของอลิซเริ่มได้รับความสนใจเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 หลัง The New York Times รายงานว่า เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐฯ ตรวจพบความใกล้ชิดระหว่างเธอกับซีอีโอ NVIDIA ระหว่างการติดตามเครือข่ายธุรกิจที่ต้องสงสัยว่าอาจช่วยจีนหลีกเลี่ยงมาตรการควบคุมการส่งออกชิปปัญญาประดิษฐ์ของสหรัฐฯ
ต่อมา Financial Times รายงานถึงบันทึกข่าวกรองลับที่ระบุข้อสงสัยว่า อลิซมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเจนเซน และอาจได้รับการชักชวนจากกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีน (Ministry of State Security หรือ MSS) ให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ NVIDIA และท่าทีของผู้บริหารต่อมาตรการส่งออกชิปไปยังประเทศจีน
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาเรื่องการเป็นสายลับยังไม่ได้รับการพิสูจน์ต่อสาธารณะ และไม่มีรายงานว่าอลิซถูกดำเนินคดีอาญาจากข้อกล่าวหานี้
ประวัติ อลิซ หวง จากผู้สื่อข่าวสู่ธุรกิจการเงินและเทคโนโลยี
อลิซ หวง เป็นนักธุรกิจสัญชาติจีน มีอีกชื่อหนึ่งว่า หวง เล่อ (Huang Le) ปัจจุบันยังไม่พบข้อมูลที่ตรวจสอบยืนยันได้เกี่ยวกับวันเกิด อายุ สถานศึกษา หรือประวัติครอบครัวของเธอ
ข้อมูลเส้นทางอาชีพส่วนหนึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ Simuwang ฐานข้อมูลกองทุนการลงทุนเอกชนของจีน ซึ่งมีประวัติบุคคลชื่อ Huang Le ระบุว่าเคยทำงานเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์หูหนาน (Hunan TV) และสถานีโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CCTV) รวมระยะเวลาประมาณ 4 ปี
หลังออกจากวงการสื่อ มีประวัติว่าเข้าทำงานในธุรกิจการเงิน โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานฝ่ายธนาคารส่วนบุคคลของ HSBC และรองประธานบริษัทหลักทรัพย์ CITIC Securities ก่อนเข้าสู่ธุรกิจบริหารกองทุน
ข้อมูลเดียวกันระบุว่าเธอมีประสบการณ์ทำงานด้านหลักทรัพย์ประมาณ 8 ปี และต่อมาเป็นกรรมการบริหารกับผู้จัดการกองทุนของบริษัท Shanghai Hexi Investment Management ซึ่งมีการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี รวมถึงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
อย่างไรก็ตาม ประวัติการทำงานเหล่านี้ยังมีข้อสงสัย โดย New York Post รายงานเมื่อวันที่ 29 ตุลาคมว่า ได้ติดต่อผู้บริหารสถานีโทรทัศน์หูหนานเพื่อสอบถามประวัติของอลิซ แต่ได้รับคำตอบว่าไม่เคยได้ยินชื่อของเธอมาก่อน
ผู้สื่อข่าวยังไม่พบประวัติการทำงานในเว็บไซต์ของ Hunan TV และ CCTV ส่วน HSBC กับ CITIC Securities ไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติการทำงานตามที่ระบุไว้
จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า ประวัติทั้งหมดบนฐานข้อมูลกองทุนเป็นของอลิซคนเดียวกับที่ปรากฏในข่าว NVIDIA หรือเธอเคยดำรงตำแหน่งตามที่ระบุไว้ครบทุกแห่งจริงหรือไม่
เส้นทางสู่ Megaspeed บริษัทดาต้าเซ็นเตอร์รายใหญ่ในสิงคโปร์
ข้อมูลที่มีหลักฐานชัดเจนกว่าอยู่ในเอกสารการจดทะเบียนบริษัทของสิงคโปร์ ซึ่ง The Business Times รายงานว่า Megaspeed เดิมใช้ชื่อบริษัท 7Road International และจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2015 โดยมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจเกมและเทคโนโลยีของจีน
เดือนมีนาคม 2023 บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น Megaspeed พร้อมแต่งตั้งอลิซให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีบุคคลชื่อ Cang Yang เข้ามาเป็นกรรมการอีกคน
ในเดือนเดียวกัน กรรมสิทธิ์ของบริษัทถูกโอนไปยัง Huang Le Limited ก่อนเปลี่ยนผู้ถือหุ้นเป็นบริษัท Swiftdata ในเดือนพฤศจิกายน 2023
เอกสารธุรกิจระบุว่าอลิซและ Cang Yang พ้นจากตำแหน่งกรรมการภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2023 แต่เธอยังคงปรากฏชื่อในรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับ Megaspeed ภายหลังจากนั้น
Megaspeed ประกอบธุรกิจให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลและดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งต้องใช้ชิปประสิทธิภาพสูงจำนวนมากสำหรับประมวลผลระบบ AI บริษัทจึงกลายเป็นหนึ่งในลูกค้ารายสำคัญของ NVIDIA ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Associated Press รายงานโดยอ้างข้อมูลจาก The New York Times ว่า Megaspeed ซื้อชิป NVIDIA มูลค่ามากกว่า 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงประมาณ 2 ปีก่อนเดือนพฤศจิกายน 2026
อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมของ Megaspeed ถูกทางการสหรัฐฯ ตรวจสอบจากข้อสงสัยว่า บริษัทอาจช่วยให้ชิป AI ขั้นสูงถูกส่งต่อไปยังจีน ทั้งที่อยู่ภายใต้มาตรการจำกัดการส่งออกของสหรัฐอเมริกา
มาตรการนี้มีเป้าหมายจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีประมวลผลขั้นสูงที่อาจนำไปพัฒนาระบบ AI และเทคโนโลยีทางทหาร
ความสัมพันธ์กับเจนเซน หวง เริ่มถูกจับตาจากภาพถ่ายปี 2024
หนึ่งในหลักฐานที่ทำให้ชื่ออลิซได้รับความสนใจคือภาพถ่ายจากงานพบปะผู้บริหารเทคโนโลยีที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อเดือนมิถุนายน 2024
ภาพที่เผยแพร่ผ่าน LinkedIn แสดงให้เห็นอลิซนั่งอยู่ใกล้เจนเซน หวง ภายในบาร์แห่งหนึ่ง โดยมีผู้บริหารจากบริษัทเทคโนโลยีอื่นร่วมงานด้วย
รายงานของ The New York Times ระบุว่า อลิซเป็นผู้เสนอชักชวนให้เจนเซนเดินทางมาร่วมพบปะกลุ่มผู้บริหารในคืนนั้น ก่อนนำภาพที่ถ่ายร่วมกันไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ต่อมาเดือนพฤษภาคม 2025 ทั้งสองยังปรากฏตัวในบริเวณเดียวกันระหว่างงานเลี้ยงทางธุรกิจที่ไต้หวัน โดยอลิซยืนอยู่ด้านหลังเจนเซนขณะที่เขากำลังให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว
ภาพถ่ายทั้งสองช่วงเวลาเป็นหลักฐานว่าทั้งคู่เคยพบปะกัน แต่เพียงภาพถ่ายไม่สามารถยืนยันลักษณะความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการส่งต่อข้อมูลข่าวกรองได้
ก่อนหน้านี้ NVIDIA เคยชี้แจงว่า การพบปะระหว่างเจนเซนกับอลิซเป็นการติดต่อทางธุรกิจตามปกติ เนื่องจากซีอีโอของบริษัทต้องพบผู้บริหารและลูกค้าจำนวนมากอยู่แล้ว
กระทั่งวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เจนเซนออกจดหมายถึงพนักงาน NVIDIA ยอมรับว่าตนเองนอกใจภรรยา และขอโทษครอบครัวที่ทำให้ได้รับความเสียหายทางความรู้สึก
อย่างไรก็ตาม จดหมายไม่ได้ระบุชื่ออลิซโดยตรง ขณะที่รายงานข่าวต่างประเทศเชื่อมโยงการยอมรับของเขาเข้ากับข้อกล่าวหาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่
สิงคโปร์ปฏิเสธสอบสวนอลิซ แต่ยืนยันสอบสวน Megaspeed
อีกประเด็นที่ต้องแยกออกจากกันคือ การสอบสวนตัวอลิซในข้อสงสัยเรื่องข่าวกรอง กับการสอบสวนการดำเนินธุรกิจของ Megaspeed
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2026 กระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์ออกแถลงการณ์ชี้แจงรายงานของ The Wall Street Journal โดยปฏิเสธว่ารัฐบาลสิงคโปร์เคยแสดงความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอลิซกับเจนเซน หรือสอบสวนเธอจากข้อสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองจีน
อย่างไรก็ตาม ตำรวจสิงคโปร์ยืนยันว่าการสอบสวนบริษัท Megaspeed ยังดำเนินอยู่ แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ส่วนรัฐบาลจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการจารกรรมข้อมูล โดยระบุว่ารายงานที่เชื่อมโยงจีนกับปฏิบัติการข่าวกรองต่อซีอีโอ NVIDIA ไม่มีมูลความจริง
ล่าสุดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2026 คณะกรรมการ NVIDIA ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ พร้อมที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อตรวจสอบว่าเจนเซนตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการข่าวกรองต่างชาติหรือไม่
บริษัทระบุว่า ยังไม่มีเหตุให้เชื่อว่าความลับทางธุรกิจของ NVIDIA หรือข้อมูลด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ ถูกเปิดเผย พร้อมยืนยันว่าเจนเซนจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่
สำหรับอลิซ หวง ยังไม่มีคำชี้แจงต่อสาธารณะจากเจ้าตัวที่ตอบข้อกล่าวหาเรื่องการทำงานให้หน่วยข่าวกรองจีนโดยตรง ขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาททางธุรกิจในปัจจุบันยังไม่ชัดเจน
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