หมอช้างเปิด 2 ราศี ดวงปลดล็อก ถึงเวลาหายเหนื่อย เห็นผลจากสิ่งที่ทุ่มเท

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 12:35 น.
หมอช้างเปิด 2 ราศี ดวงปลดล็อก ถึงเวลาหายเหนื่อย เห็นผลจากสิ่งที่ทุ่มเท

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เผยคำทำนายราศี หลังลงแรงลุยมานาน ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลจากความพยายามที่ผ่านมา

ใครที่ทุ่มเทกับเรื่องเดิมมานานจนเริ่มถามตัวเองว่า “เมื่อไรจะเห็นผล” ลองเช็กวันเกิดกันดู หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เผยคำทำนายผ่านเฟซบุ๊กว่า มี 2 ราศีที่ดวงปลดล็อก ถึงเวลาหายเหนื่อย ได้แก่ ราศีกันย์ และ ราศีกรกฎ

  • ราศีกันย์ ผู้เกิดวันที่ 17 กันยายน–17 ตุลาคม
  • ราศีกรกฎ ผู้เกิดวันที่ 17 กรกฎาคม–16 สิงหาคม

คำทำนายครั้งนี้พูดถึงผลจากสิ่งที่ทั้งสองราศีลงแรงลงใจทำมา หมอช้างระบุว่า “สิ่งที่ลงแรงลงใจ สู้ลุยที่ผ่านมา ได้เวลาเก็บเกี่ยวผลลัพธ์” ใจความอยู่ที่ความพยายามเดิมกำลังเริ่มให้ผล ใครที่รู้สึกว่าลุยมานานแต่ยังไม่เห็นความคืบหน้า ช่วงนี้ตามคำทำนายก็เป็นจังหวะที่จะได้เห็นว่าสิ่งที่ทำมาไม่เสียแรงเปล่า

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 12:35 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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