หมอช้างเปิด 2 ราศี ดวงปลดล็อก ถึงเวลาหายเหนื่อย เห็นผลจากสิ่งที่ทุ่มเท
หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เผยคำทำนายราศี หลังลงแรงลุยมานาน ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลจากความพยายามที่ผ่านมา
ใครที่ทุ่มเทกับเรื่องเดิมมานานจนเริ่มถามตัวเองว่า “เมื่อไรจะเห็นผล” ลองเช็กวันเกิดกันดู หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา เผยคำทำนายผ่านเฟซบุ๊กว่า มี 2 ราศีที่ดวงปลดล็อก ถึงเวลาหายเหนื่อย ได้แก่ ราศีกันย์ และ ราศีกรกฎ
- ราศีกันย์ ผู้เกิดวันที่ 17 กันยายน–17 ตุลาคม
- ราศีกรกฎ ผู้เกิดวันที่ 17 กรกฎาคม–16 สิงหาคม
คำทำนายครั้งนี้พูดถึงผลจากสิ่งที่ทั้งสองราศีลงแรงลงใจทำมา หมอช้างระบุว่า “สิ่งที่ลงแรงลงใจ สู้ลุยที่ผ่านมา ได้เวลาเก็บเกี่ยวผลลัพธ์” ใจความอยู่ที่ความพยายามเดิมกำลังเริ่มให้ผล ใครที่รู้สึกว่าลุยมานานแต่ยังไม่เห็นความคืบหน้า ช่วงนี้ตามคำทำนายก็เป็นจังหวะที่จะได้เห็นว่าสิ่งที่ทำมาไม่เสียแรงเปล่า
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