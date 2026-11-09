กระเป๋าแบรนด์เนม ‘บุ๋ม ปนัดดา’ ถ้าเก๊เผาทิ้ง? ปปง. กางระเบียบประเมินมูลค่าคืนผู้เสียหาย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 12:47 น.
ปปง. แจงขั้นตอนตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดา

ปปง. กางระเบียบยึดกระเป๋าแบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดา ดึงผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ-ประเมินมูลค่า ก่อนขายทอดตลาดนำเงินชดใช้ผู้เสียหาย หากเป็นของปลอมต้องเผาทำลายหรือส่งกลับคืน

ความคืบหน้ากรณีการจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีของ บุ๋ม ปนัดดา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 นายวิทยา นีติธรรม รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยถึงขั้นตอนการจัดการทรัพย์สินที่พนักงานสอบสวนตรวจยึดและอายัดไว้ชั่วคราว ก่อนส่งมอบสำนวนให้ ปปง. ดำเนินการตามกฎหมาย

นายวิทยา ชี้แจงว่า หลังจากตำรวจตรวจยึดทรัพย์สินจำพวกกระเป๋าแบรนด์เนม เครื่องประดับ นาฬิกาหรู ที่ดิน หรือรถยนต์ พนักงานสอบสวนจะทำสรุปรายการแจ้งมายัง ปปง. เบื้องต้นชุดจับกุมอาจยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทรัพย์สินที่ยึดมาเป็นของแท้หรือไม่ จึงต้องอายัดมาตรวจสอบก่อน จากนั้น ปปง. จะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมประเมินมูลค่าและพิสูจน์ความแท้ของทรัพย์สิน เพื่อเตรียมนำไปขายทอดตลาดและนำเงินมาชดใช้เฉลี่ยคืนให้แก่ผู้เสียหาย

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สำหรับกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพบว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของปลอม ปปง. จะจัดให้อยู่ในกลุ่ม “ทรัพย์นอกพาณิชย์” ซึ่งจะไม่มีการนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลหรือนำมาขายทอดตลาด โดย ปปง. จะหารือกับพนักงานสอบสวนว่าจะนำไปใช้เป็นของกลางในคดีอาญา ส่งคืน หรือนำไปเผาทำลายทิ้งตามหลักการจัดการของกลางในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

โฆษก ปปง. ระบุเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันทางสำนักงานยังไม่ได้รับรายงานบัญชีทรัพย์สินจากพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เนื่องจากตำรวจยังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าทรัพย์สินใดจะเป็นของกลางในคดีอาญา หรือทรัพย์สินใดจะส่งให้ ปปง. ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดำเนินการต่อ ซึ่งหน่วยงานทั้งสองจะประสานงานกันอย่างใกล้ชิด

นอกจากประเด็นการจัดการทรัพย์สินแล้ว ตำรวจยังเดินหน้าขยายผลตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มบุคคลแถวที่สองและสาม ซึ่ง ปปง. นิยามบุคคลกลุ่มนี้ว่า “ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์” ตามกฎหมายแล้วทรัพย์สินของบุคคลใกล้ชิดมักมีข้อสันนิษฐานว่าอาจเชื่อมโยงกับการกระทำความผิด ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องจะต้องนำหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าได้รับทรัพย์สินหรือเงินดังกล่าวมาอย่างไรกระเป๋าแบรนด์เนม บุ๋ม ปนัดดา

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ภาพจาก Facebook : ตำรวจสอบสวนกลาง

บุ๋ม ปนัดดา
FB/ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 12:47 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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