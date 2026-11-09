แคน นายิกา อดีต BNK48 แต่งงานแล้ว เพื่อนรุ่น 1 แท็กทีมร่วมยินดีคับคั่ง
แคน นายิกา ศรีเนียน อดีตสมาชิกวงไอดอล BNK48 รุ่นที่ 1 ควงแขนแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าสู่ประตูวิวาห์อย่างชื่นมื่นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 หลังจากฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของครอบครัวและคนสนิท
ไฮไลต์สำคัญที่ทำเอาแฟนคลับยิ้มแก้มปริเห็นจะเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของแก๊งเพื่อนอดีตสมาชิก BNK48 รุ่นที่ 1 ที่นัดกันสวมชุดเพื่อนเจ้าสาวตบเท้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคักราวกับงานเลี้ยงรุ่น นำทีมโดย เฌอปราง อารีย์กุล, อร พัศชนันท์, มิวสิค แพรวา, แก้ว ณัฐรุจา, น้ำหนึ่ง มิลิญ, ตาหวาน อิสราภา, ปูเป้ จิรดาภา, ไข่มุก วรัทยา, เจน กุลจิราณัฐ, น้ำใส พิชญาภา, ก่อน วฑูศิริ, เคท กรภัทร์, ซัทจัง สวิชญา ไปจนถึงสมาชิกชาวญี่ปุ่นอย่าง มิโอริ โอคุโบะ และ อิซึตะ รินะ
นอกจากภาพความสวยสง่าของเจ้าสาวป้ายแดงจะสร้างความประทับใจให้แฟนคลับแล้ว ช่วงเวลาสำคัญอย่างการดึงริบบิ้นลุ้นช่อดอกไม้เจ้าสาวก็สร้างเสียงหัวเราะได้ไม่แพ้กัน เมื่อบรรดาอดีตไอดอลสาวพร้อมใจกันออกไปยืนลุ้นเป็นผู้โชคดีรายต่อไป แต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นใจ
หลังจบงาน น้ำหนึ่ง มิลิญ ได้ออกมาโพสต์เล่าเบื้องหลังความฮาผ่านโซเชียลมีเดียว่า “คือให้นะ BNK ออกไปจับริบบิ้นเป็น 10 ไม่ได้ช่อดอกไม้ซักคน… 5555555555555555555” ก่อนที่เพื่อนร่วมรุ่นอย่าง เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ จะเข้ามาคอมเมนต์แซวกลับอย่างอารมณ์ดีว่า “เอ่า ก็แทบไม่มีแฟนสักคน 55555” เรียกเสียงหัวเราะจากแฟนคลับที่เข้ามาอ่านได้อย่างล้นหลาม
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