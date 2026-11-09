สมปอง เปิดใจรับตกอับ เงินติดบัญชีเหลือ 2 หมื่น ยก แพรรี่ มิตรแท้ช่วยต่อลมหายใจ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 11:30 น.
สมปอง นครไธสง เปิดใจมรสุมชีวิต

อดีตพระนักเทศน์ชื่อดังควงภรรยาท้อง 6 เดือน เล่ามรสุมชีวิตงานหดจนหมดความมั่นใจ เผยความประทับใจ แพรรี่ ไพรวัลย์ โอนเงินแสนรับขวัญหลานล่วงหน้า พร้อมแพลนจัดงานแต่ง 3 คนพ่อแม่ลูก

สมปอง นครไธสง อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง ควงแขนภรรยาสาว น้องส้ม ที่กำลังตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน มาเปิดใจผ่านรายการ คุยแซ่บShow ถึงมรสุมชีวิตครั้งใหญ่หลังลาสิกขา ยอมรับว่างานหดหายจนความมั่นใจถดถอย เหลือเงินติดบัญชีเพียง 25,000 บาท ก่อนจะใช้จ่ายไปบางส่วนจนเหลืออยู่ 23,000 บาทในปัจจุบัน โดยแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้ภรรยาไว้ใช้จ่าย อีกส่วนเก็บไว้เป็นทุนต่อยอด

เมื่อถามถึงกระแสวิจารณ์จากชาวเน็ตที่มองว่าตกอับจากอดีตที่เคยมีเงินเก็บหลักแสนบาท เจ้าตัวมองว่าหากเทียบกับคนที่มีเงินหลักแสนหรือหลักล้านจะเรียกว่าตกอับก็ได้ แต่ถ้าย้อนไปสมัยเด็กที่ครอบครัวมีกัน 9 คน พี่น้อง 7 คน เคยมีเงินติดบ้านไม่ถึงพันบาท เงินจำนวนสองหมื่นกว่าบาทในวันนี้ถือว่าเยอะมากแล้ว หลายคนในโซเชียลยังเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ามีเงินติดตัวน้อยกว่าตนเองเสียอีก

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ส่วนข้อสงสัยที่ว่าเคยเป็นพระนักเทศน์คิวทองแต่ทำไมไม่มีเงินเก็บเลย สมปองอธิบายว่ายึดคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เปรียบเงินเหมือนอสรพิษซึ่งสามารถฉกชื่อเสียงหรือชีวิตไปได้ ตนเองจึงไม่ใช่คนเก็บเงินเก่ง ตอนลาสิกขาออกมา หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ยังช่วยมอบเงินขวัญถุงให้ 200,000 บาท สำหรับนำไปจ่ายโบนัสให้ทีมงาน การเดินออกมาตัวเปล่าทำให้รู้สึกภูมิใจเพราะพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าไม่ได้นำเงินจากผ้าเหลืองติดตัวออกมา เพียงแต่การเริ่มต้นหาเงินใหม่ในทางโลกอาจยากลำบากกว่าเดิม

อดีตพระนักเทศน์ยอมรับว่าชีวิตหลังสึกแตกต่างจากตอนครองผ้าเหลืองอย่างมาก สมัยเป็นพระมหาสมปองมีงานบรรยายเกือบทุกวัน เดือนหนึ่งมีวันว่างแค่ 2 วัน แต่พอมาเป็นฆราวาส มีงานสัปดาห์ละ 2-3 วันก็นับว่าดีมากแล้ว เนื่องจากวิทยากรที่เป็นฆราวาสมีคู่แข่งจำนวนมาก ส่งผลให้ความองอาจ ความภูมิใจในการทำงานลดน้อยลง จนรู้สึกคล้ายคนเกษียณอายุทั้งที่ยังไม่ได้เกษียณ

นอกจากนี้บริบทที่เปลี่ยนไปทำให้ไม่กล้าเล่นมุกตลกเหมือนสมัยเป็นพระ เพราะตอนห่มผ้าเหลืองพูดอะไรนิดหน่อยคนก็หัวเราะ พอเป็นโยมแล้วบรรยากาศกลับเงียบเหงาจนเสียความมั่นใจ จากอดีตที่เคยเป็นฝ่ายติวการพูดให้ แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ทุกวันนี้แพรรี่ต้องสลับกลับมาเป็นฝ่ายติวให้แทน เวลาคิดย้อนไปถึงโอกาสดีๆ ในอดีตที่ปล่อยให้หลุดมือไปเหมือนไอศกรีมที่ปล่อยทิ้งไว้จนละลาย น้องส้มก็จะคอยปลอบใจเสมอว่าอดีตผ่านไปแล้วให้เริ่มต้นใหม่ พร้อมช่วยประสานงานและคอยกระตุ้นให้สามีมีพลังเวลาไลฟ์ขายของ

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แพรรี่ช่วยสมปอง
ภาพจาก Youtube : Orange Mama

แม้การเงินจะฝืดเคืองแต่สมปองยืนยันว่าไม่เคยคิดเปิดรับบริจาค เพราะยังมีศักดิ์ศรีและเห็นว่าคนหาเช้ากินค่ำในต่างจังหวัดที่ลำบากกว่าตนเองยังสามารถสู้ชีวิตอยู่ได้ พร้อมกันนี้ยังฝากเตือนสติประชาชนเรื่องการบริจาคเงินให้แก่องค์กรหรือมูลนิธิต่างๆ ว่าคนไทยเป็นคนใจบุญจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ เลือกองค์กรที่มั่นคงและเปิดมายาวนาน สมัยอยู่วัดสร้อยทอง ทางมูลนิธิวัดจะนำเฉพาะดอกเบี้ยมาแจกเป็นทุนการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรที่สอบบาลีได้โดยไม่แตะต้องเงินต้นเลย ปัจจุบันการตั้งมูลนิธิมีความเสี่ยงสูงหากบริหารจัดการไม่ระมัดระวัง ทั้งยังกล่าวติดตลกว่าคนอื่นมีปัญหาเพราะมีเงินมาก แต่ตนเองมีปัญหาเพราะไม่ค่อยมีเงิน

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สมปอง นครไธสง และ แพรรี่
ภาพจาก Facebook : ไพรวัลย์ วรรณบุตร

ท่ามกลางวิกฤตชีวิต สมปองได้เห็นน้ำใจของมิตรแท้ที่ชื่อ แพรรี่ ไพรวัลย์ ซึ่งคอยดูแลช่วยเหลือกันมาตั้งแต่สมัยบวชเรียน ก่อนหน้านี้แพรรี่เคยออกปากยุให้เปิดตัวภรรยา พร้อมสัญญาว่าถ้ามีลูกจะมอบเงินรับขวัญหลานให้ 100,000 บาท จนกระทั่งวันหนึ่งมีรุ่นน้องที่กำลังเดือดร้อนส่งคลิปมาขอยืมเงิน 100,000 บาท ตอนนั้นสมปองมีเงินติดบัญชีอยู่ 120,000 บาท จึงแอบภรรยาโอนให้รุ่นน้องยืมไปแสนหนึ่ง พอภรรยารู้เรื่องก็โกรธและต่อว่าที่ให้คนอื่นยืมเงินจนตัวเองแทบไม่เหลือใช้ สมปองจึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาแพรรี่เพื่อขอเบิกเงินรับขวัญหลานล่วงหน้า ซึ่งแพรรี่ก็โอนเงินแสนมาให้ทันที ส่วนเงินที่ให้รุ่นน้องยืมไปนั้น ปัจจุบันได้คืนมาเกือบครบแล้ว

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ไม่เพียงเท่านั้น ตอนที่แพรรี่เห็นข่าวว่าสมปองเหลือเงินติดตัวแค่สองหมื่นกว่าบาท ก็รีบโทรศัพท์มาหาเพื่อจะโอนเงินช่วยเหลือให้เปล่า แต่สมปองปฏิเสธและขอเปลี่ยนเป็นไปช่วยไลฟ์ขายปลาอินทรีย์แทน แพรรี่จึงโอนเงินค่าจ้างมาให้ทันที 59,999 บาท พร้อมตั้งเงื่อนไขพิเศษว่าหากขายได้ครบทุกหนึ่งพันบ้านจะจ่ายโบนัสเพิ่มให้อีก ปรากฏว่าวันนั้นยอดขายถล่มทลายเกือบแตะหลักล้านบาท แพรรี่จึงโอนเงินโบนัสเพิ่มให้ทันทีหลังจบไลฟ์

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สมปอง นครไธสง และคุณส้ม
FB/ สมปอง นครไธสง

สำหรับเรื่องลูกในท้องที่อายุครรภ์ได้ 6 เดือน สมปองเล่าว่าเคยผ่านประสบการณ์ภรรยาท้องลมมาแล้วครั้งหนึ่ง พอตรวจเจอสองขีดในครั้งนี้จึงทั้งงงและดีใจ ภูมิใจในตัวเองที่บวชเรียนมานานจนมีหลานมีเหลนกลายเป็นปู่ไปแล้วแต่ยังสามารถมีลูกเองได้ โดยผลตรวจยืนยันว่าเป็นลูกชายคนแรก ตั้งชื่อเล่นไว้ว่า น้องไตร ส่วนชื่อจริงคือ ปิฎก หากอนาคตได้บวชพระก็จะกลายเป็น พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นชื่อที่คิดเองโดยไม่ได้คำนวณตัวเลขตามตำราแต่อย่างใด

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ด้านน้องส้มเสริมว่า ระหว่างตั้งครรภ์ตรวจพบภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ แพทย์จึงให้ควบคุมอาหารและต้องเจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลวันละ 4 รอบ

ทั้งคู่ยังวางแผนจัดงานแต่งงานหลังจากที่ลูกคลอดออกมาแล้ว โดยสมปองยืนยันว่าจะต้องเป็นการแต่งงานกัน 3 คนพ่อแม่ลูก เพื่อที่ลูกชายจะได้ไม่มางอแงถามทีหลังว่าทำไมพ่อแม่ไม่ชวนไปงานแต่งงานด้วย ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยคำมั่นสัญญาสุดซึ้งว่าทุกคืนก่อนนอนจะต้องหอมแก้มบอกรักภรรยาและลูกเสมอ แม้ตนเองอาจจะไม่ได้พาภรรยาไปร่ำรวยมีแก้วแหวนเงินทอง แต่สัญญาว่าจะทำให้มีความสุขที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้ ด้านน้องส้มก็ให้คำมั่นว่าจะอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้สามีตลอดไปเช่นกัน

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สมปอง และ คุณส้ม
ภาพจาก Facebook : สมปอง นครไธสง

สมปอง นครไธสง และคุณส้ม-2

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 11:30 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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