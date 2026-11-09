เปิดชื่อ 39 โรงพยาบาล ออกจากเกณฑ์เบี้ยเลี้ยง ฉ.11 เปลี่ยนจ่ายตามภาระงาน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 11:12 น.
เปิดชื่อ 39 โรงพยาบาล ออกจากเกณฑ์เบี้ยเลี้ยง ฉ.11 เปลี่ยนจ่ายตามภาระงาน

สธ. ปรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 39 โรงพยาบาล จากเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเป็น P4P ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2569 บุคลากร รพ.ศรีสังวาลย์ขอทบทวน ห่วงรายได้ลด คนย้ายออกจากพื้นที่ห่างไกล

กระทรวงสาธารณสุขปรับวิธีจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน 39 โรงพยาบาล โดยนำรายชื่อออกจากเกณฑ์เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11 หรือที่เรียกกันว่า “เบี้ยกันดาร” และให้ใช้ระบบจ่ายตามผลการปฏิบัติงาน P4P หรือ ฉ.12 แทน มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นเรื่องค่าตอบแทนบุคลากร ไม่ใช่การตัดสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ป่วย

หนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 6 ตุลาคม 2569 ซึ่งลงนามโดย นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุให้โรงพยาบาลในกลุ่มดังกล่าวที่มีผู้อำนวยการระดับอำนวยการสูงเปลี่ยนมาใช้เกณฑ์ P4P เต็มรูปแบบ และยกเลิกรายชื่อทั้ง 39 แห่งจากบัญชีเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

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ฉ.11 กับ P4P ต่างกันอย่างไร?

ฉ.11 เป็นเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่คำนวณตามลักษณะพื้นที่และอายุการทำงาน มีไว้เพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทำงานและอยู่ต่อในพื้นที่ที่หาบุคลากรได้ยาก ส่วน P4P (Pay for Performance) เป็นค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน โดยคิดจากภาระงานตามเกณฑ์และกรอบวงเงินของโรงพยาบาล คำว่า P4P 100% ในประกาศหมายถึงใช้เกณฑ์นี้เต็มรูปแบบ ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้เงินเพิ่ม 100% หรือได้รับเท่ากับเบี้ยเลี้ยงเดิม

บุคลากร โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน รวมตัวถือป้าย ขอให้ สธ. ทบทวนการยกเลิกเบี้ยเลี้ยง ให้เหตุผลว่าแม้โรงพยาบาลจะมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป แต่ความห่างไกลและความยากในการรักษาบุคลากรให้อยู่ในพื้นที่ยังเหมือนเดิม คนทำงานกังวลว่าหากค่าตอบแทนใหม่ต่ำกว่าเดิม จะยิ่งหาคนมาทำงานและรักษาคนที่มีอยู่ได้ยากขึ้น

สธ. เพิ่มเพดานค่าตอบแทนให้ 3 โรงพยาบาลพื้นที่ห่างไกล

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ปลัด สธ. ชี้แจงว่า การใช้ P4P เป็นหลักเกณฑ์ของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นรูปแบบเดียวกันและลดความซ้ำซ้อน อย่างไรก็ดี คณะกรรมการค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขมีมติเมื่อ 20 ตุลาคม 2569 ให้ขยายเพดานวงเงินจากเดิมไม่เกิน 10% เป็นไม่เกิน 20% ของต้นทุนค่าแรงรวมต่อปี สำหรับ 3 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน, รพ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ และ รพ.เบตง จ.ยะลา

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เพดาน 20% เป็นกรอบสูงสุดของโรงพยาบาล ส่วนวงเงินจริงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารโรงพยาบาลและคณะกรรมการค่าตอบแทนระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ จึงยังใช้ตัวเลขนี้บอกไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะได้เท่าไร

รายชื่อ 39 โรงพยาบาลที่ออกจากเกณฑ์เบี้ยเลี้ยง ฉ.11

ลำดับ โรงพยาบาล จังหวัด
1 สันทราย เชียงใหม่
2 สันป่าตอง เชียงใหม่
3 แม่สาย เชียงราย
4 วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
5 หล่มสัก เพชรบูรณ์
6 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
7 พนัสนิคม ชลบุรี
8 สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย
9 วานรนิวาส สกลนคร
10 ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ชัยภูมิ
11 บัวใหญ่ นครราชสีมา
12 ศีขรภูมิ สุรินทร์
13 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
14 ตระการพืชผล อุบลราชธานี
15 ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
16 จอมทอง เชียงใหม่
17 ฝาง เชียงใหม่
18 ศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน
19 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
20 อรัญประเทศ สระแก้ว
21 บางพลี สมุทรปราการ
22 แกลง ระยอง
23 เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง ระยอง
24 ชุมแพ ขอนแก่น
25 บึงกาฬ บึงกาฬ
26 กุมภวาปี อุดรธานี
27 สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร
28 ปราสาท สุรินทร์
29 ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ อุบลราชธานี
30 วารินชำราบ อุบลราชธานี
31 สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี
32 สิชล นครศรีธรรมราช
33 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
34 ตะกั่วป่า พังงา
35 นราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส
36 สุไหงโก-ลก นราธิวาส
37 ปัตตานี ปัตตานี
38 ยะลา ยะลา
39 เบตง ยะลา

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 11:12 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 11:12 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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