เปิดชื่อ 39 โรงพยาบาล ออกจากเกณฑ์เบี้ยเลี้ยง ฉ.11 เปลี่ยนจ่ายตามภาระงาน
สธ. ปรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 39 โรงพยาบาล จากเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเป็น P4P ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2569 บุคลากร รพ.ศรีสังวาลย์ขอทบทวน ห่วงรายได้ลด คนย้ายออกจากพื้นที่ห่างไกล
กระทรวงสาธารณสุขปรับวิธีจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน 39 โรงพยาบาล โดยนำรายชื่อออกจากเกณฑ์เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉ.11 หรือที่เรียกกันว่า “เบี้ยกันดาร” และให้ใช้ระบบจ่ายตามผลการปฏิบัติงาน P4P หรือ ฉ.12 แทน มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นเรื่องค่าตอบแทนบุคลากร ไม่ใช่การตัดสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ป่วย
หนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 6 ตุลาคม 2569 ซึ่งลงนามโดย นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุให้โรงพยาบาลในกลุ่มดังกล่าวที่มีผู้อำนวยการระดับอำนวยการสูงเปลี่ยนมาใช้เกณฑ์ P4P เต็มรูปแบบ และยกเลิกรายชื่อทั้ง 39 แห่งจากบัญชีเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
ฉ.11 กับ P4P ต่างกันอย่างไร?
ฉ.11 เป็นเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่คำนวณตามลักษณะพื้นที่และอายุการทำงาน มีไว้เพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทำงานและอยู่ต่อในพื้นที่ที่หาบุคลากรได้ยาก ส่วน P4P (Pay for Performance) เป็นค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน โดยคิดจากภาระงานตามเกณฑ์และกรอบวงเงินของโรงพยาบาล คำว่า P4P 100% ในประกาศหมายถึงใช้เกณฑ์นี้เต็มรูปแบบ ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้เงินเพิ่ม 100% หรือได้รับเท่ากับเบี้ยเลี้ยงเดิม
บุคลากร โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน รวมตัวถือป้าย ขอให้ สธ. ทบทวนการยกเลิกเบี้ยเลี้ยง ให้เหตุผลว่าแม้โรงพยาบาลจะมีสถานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป แต่ความห่างไกลและความยากในการรักษาบุคลากรให้อยู่ในพื้นที่ยังเหมือนเดิม คนทำงานกังวลว่าหากค่าตอบแทนใหม่ต่ำกว่าเดิม จะยิ่งหาคนมาทำงานและรักษาคนที่มีอยู่ได้ยากขึ้น
สธ. เพิ่มเพดานค่าตอบแทนให้ 3 โรงพยาบาลพื้นที่ห่างไกล
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ปลัด สธ. ชี้แจงว่า การใช้ P4P เป็นหลักเกณฑ์ของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นรูปแบบเดียวกันและลดความซ้ำซ้อน อย่างไรก็ดี คณะกรรมการค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุขมีมติเมื่อ 20 ตุลาคม 2569 ให้ขยายเพดานวงเงินจากเดิมไม่เกิน 10% เป็นไม่เกิน 20% ของต้นทุนค่าแรงรวมต่อปี สำหรับ 3 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน, รพ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ และ รพ.เบตง จ.ยะลา
เพดาน 20% เป็นกรอบสูงสุดของโรงพยาบาล ส่วนวงเงินจริงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารโรงพยาบาลและคณะกรรมการค่าตอบแทนระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ จึงยังใช้ตัวเลขนี้บอกไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะได้เท่าไร
รายชื่อ 39 โรงพยาบาลที่ออกจากเกณฑ์เบี้ยเลี้ยง ฉ.11
|ลำดับ
|โรงพยาบาล
|จังหวัด
|1
|สันทราย
|เชียงใหม่
|2
|สันป่าตอง
|เชียงใหม่
|3
|แม่สาย
|เชียงราย
|4
|วิเชียรบุรี
|เพชรบูรณ์
|5
|หล่มสัก
|เพชรบูรณ์
|6
|บางสะพาน
|ประจวบคีรีขันธ์
|7
|พนัสนิคม
|ชลบุรี
|8
|สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
|หนองคาย
|9
|วานรนิวาส
|สกลนคร
|10
|ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
|ชัยภูมิ
|11
|บัวใหญ่
|นครราชสีมา
|12
|ศีขรภูมิ
|สุรินทร์
|13
|กันทรลักษ์
|ศรีสะเกษ
|14
|ตระการพืชผล
|อุบลราชธานี
|15
|ท่าศาลา
|นครศรีธรรมราช
|16
|จอมทอง
|เชียงใหม่
|17
|ฝาง
|เชียงใหม่
|18
|ศรีสังวาลย์
|แม่ฮ่องสอน
|19
|กบินทร์บุรี
|ปราจีนบุรี
|20
|อรัญประเทศ
|สระแก้ว
|21
|บางพลี
|สมุทรปราการ
|22
|แกลง
|ระยอง
|23
|เฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง
|ระยอง
|24
|ชุมแพ
|ขอนแก่น
|25
|บึงกาฬ
|บึงกาฬ
|26
|กุมภวาปี
|อุดรธานี
|27
|สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
|สกลนคร
|28
|ปราสาท
|สุรินทร์
|29
|๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
|อุบลราชธานี
|30
|วารินชำราบ
|อุบลราชธานี
|31
|สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
|อุบลราชธานี
|32
|สิชล
|นครศรีธรรมราช
|33
|เกาะสมุย
|สุราษฎร์ธานี
|34
|ตะกั่วป่า
|พังงา
|35
|นราธิวาสราชนครินทร์
|นราธิวาส
|36
|สุไหงโก-ลก
|นราธิวาส
|37
|ปัตตานี
|ปัตตานี
|38
|ยะลา
|ยะลา
|39
|เบตง
|ยะลา