เปิดประวัติ “เจนเซน หวง” ซีอีโอ NVIDIA หลังยอมรับนอกใจภรรยา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 12:00 น.
ประวัติ Jensen Huang ซีอีโอ NVIDIA วัย 63 ปี
ภาพจาก : WIKIPEDIA

รู้จัก เจนเซน หวง มหาเศรษฐีวัย 63 ปี ผู้ก่อตั้ง NVIDIA เคยอยู่ไทย พบรักภรรยาในมหาวิทยาลัย ก่อนมีข่าวคบชู้นักธุรกิจสาว

เจนเซน หวง (Jensen Huang) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ NVIDIA บริษัทผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของโลก วัย 63 ปี ยอมรับว่านอกใจภรรยา พร้อมออกจดหมายขอโทษครอบครัวและพนักงาน หลังตกเป็นข่าวมีความสัมพันธ์กับนักธุรกิจหญิงที่ถูกหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีน ขณะที่ NVIDIA ประกาศตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบเรื่องนี้

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 หวงเผยแพร่จดหมายผ่านเว็บไซต์ NVIDIA ยอมรับว่าตนเองไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยา พร้อมขอโทษที่ทำให้ภรรยาและลูกทั้งสองคนต้องเสียใจ โดยยืนยันว่าจะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง และให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่

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ก่อนหน้านี้ สื่อต่างประเทศรายงานว่า หวงมีความสัมพันธ์กับ อลิซ หวง (Alice Huang) อดีตผู้บริหาร Megaspeed บริษัทเทคโนโลยีในสิงคโปร์ ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ตรวจสอบจากข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าถึงชิป AI ขั้นสูงของ NVIDIA และความเชื่อมโยงกับหน่วยข่าวกรองจีน อย่างไรก็ตาม หวงไม่ได้ระบุชื่อฝ่ายหญิงในจดหมาย และยังไม่มีข้อสรุปว่ามีความลับของบริษัทหรือข้อมูลด้านความมั่นคงรั่วไหล

ข่าวนี้ทำให้ชีวิตส่วนตัวของผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม AI โลกได้รับความสนใจ โดยเฉพาะประวัติครอบครัวและความสัมพันธ์กับภรรยาที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย

รู้จัก เจนเซน หวง มหาเศรษฐีวัย 63 ปี ผู้ก่อตั้ง NVIDIA
ภาพจาก : WIKIPEDIA

ประวัติ เจนเซน หวง จากเด็กไต้หวันที่เคยอาศัยอยู่ในไทย

เจนเซน หวง หรือชื่อเดิม เจินซวิน หวง (Jen-Hsun Huang) เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1963 ที่ไต้หวัน ปัจจุบันอายุ 63 ปี ถือสัญชาติอเมริกัน เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NVIDIA ตั้งแต่ปี 1993 จนถึงปัจจุบัน

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วัยเด็กของเขามีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรง เนื่องจากพ่อเป็นวิศวกรด้านเคมีและเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับงานก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันในไทย ทำให้ครอบครัวย้ายมาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

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หวงเคยเล่าผ่านรายการ The Joe Rogan Experience ว่า ครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยหลายปี ก่อนพ่อกับแม่จะกังวลเรื่องความปลอดภัยจากสถานการณ์ทางการเมือง จึงตัดสินใจส่งเขาและพี่ชายเดินทางไปอยู่กับญาติในสหรัฐอเมริกา

ขณะนั้นหวงมีอายุประมาณ 9 ถึง 10 ปี โดยเริ่มต้นอาศัยอยู่กับลุงที่เมืองทาโคมา รัฐวอชิงตัน ก่อนถูกส่งเข้าโรงเรียนประจำ Oneida Baptist Institute ในรัฐเคนทักกี

การใช้ชีวิตที่โรงเรียนประจำแตกต่างจากที่คุ้นเคยอย่างมาก เขาเคยเล่ากับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดว่า ต้องรับหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำชายทุกวันหลังเลิกเรียน ส่วนพี่ชายได้รับมอบหมายให้ทำงานในไร่ยาสูบ

ต่อมาพ่อกับแม่ย้ายเข้าสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ ครอบครัวจึงกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันในรัฐออริกอน หวงเข้าเรียนที่ Aloha High School และสำเร็จการศึกษาเมื่ออายุเพียง 16 ปี โดยในช่วงวัยรุ่นยังเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสที่มีอันดับระดับประเทศอีกด้วย

เรียนวิศวกรรม พบรักภรรยา ก่อนสร้างครอบครัว

หลังจบมัธยมศึกษา หวงเข้าเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัย Oregon State University ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาได้รู้จักกับ ลอรี มิลส์ (Lori Mills) ผู้หญิงที่ต่อมากลายเป็นภรรยา

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ทั้งคู่พบกันในชั้นเรียนวิศวกรรม โดยอาจารย์จัดให้เป็นคู่ทำงานในห้องปฏิบัติการ ขณะนั้นหวงมีอายุเพียง 16 ปี

มหาวิทยาลัย Oregon State เคยเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของหวงเมื่อปี 2013 โดยเขาเล่าว่า ในชั้นเรียนที่มีนักศึกษาประมาณ 80 คน มีผู้หญิงเพียง 3 คน และลอรีเป็นหนึ่งในนั้น

ความสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนพัฒนาเป็นความรัก ก่อนทั้งคู่จะแต่งงานและมีลูกด้วยกัน 2 คน ได้แก่ สเปนเซอร์ หวง (Spencer Huang) และ เมดิสัน หวง (Madison Huang)

หวงเคยเล่าว่าระหว่างเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เขาแต่งงานกับลอรีแล้ว และต้องแบ่งเวลาระหว่างการทำงาน การเรียน และการเลี้ยงลูก ทำให้ใช้เวลาถึง 8 ปีจึงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในปี 1992

ก่อนก่อตั้งธุรกิจของตัวเอง หวงเคยทำงานด้านการออกแบบและพัฒนาชิปคอมพิวเตอร์ที่ Advanced Micro Devices (AMD) และ LSI Logic สองบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกา

เจนเซน หวง (Jensen Huang) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ NVIDIA
ภาพจาก : WIKIPEDIA

ก่อตั้ง NVIDIA ปี 1993 จากธุรกิจชิปเกมสู่ผู้นำ AI

วันที่ 5 เมษายน 1993 หวงร่วมกับวิศวกรอีกสองคน ได้แก่ คริส มาลาคอฟสกี (Chris Malachowsky) และเคอร์ติส พรีม (Curtis Priem) ก่อตั้ง NVIDIA ขึ้นในสหรัฐอเมริกา

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แนวคิดเริ่มต้นมาจากการพูดคุยกันที่ร้านอาหาร Denny’s ในเมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยทั้งสามมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากตลาดคอมพิวเตอร์และวิดีโอเกมที่กำลังเติบโต

ช่วงแรก NVIDIA มุ่งพัฒนาชิปประมวลผลกราฟิกสำหรับคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้การแสดงภาพสามมิติมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปี 1999 บริษัทเปิดตัวเทคโนโลยีหน่วยประมวลผลกราฟิก หรือ GPU ซึ่งเป็นชิปที่ออกแบบให้จัดการงานคำนวณจำนวนมากพร้อมกันได้ โดยเฉพาะงานแสดงผลภาพและเกมคอมพิวเตอร์

ต่อมาในปี 2006 NVIDIA เปิดตัว CUDA เทคโนโลยีที่ช่วยให้นักพัฒนานำความสามารถของ GPU ไปใช้กับงานคำนวณประเภทอื่น นอกเหนือจากกราฟิก เช่น งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

เทคโนโลยีนี้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา AI ยุคใหม่ โดยเฉพาะในปี 2012 เมื่อระบบ AlexNet ประสบความสำเร็จในการแข่งขันด้านการรู้จำภาพด้วย AI ก่อนที่ความต้องการชิปสำหรับฝึกและใช้งานโมเดลปัญญาประดิษฐ์จะเติบโตอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา

NVIDIA จึงขยายธุรกิจจากผู้ผลิตชิปกราฟิกสำหรับเกม ไปสู่ผู้ให้บริการเทคโนโลยีประมวลผลสำหรับศูนย์ข้อมูล ระบบ AI หุ่นยนต์ และรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

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หวงยังดำรงตำแหน่งซีอีโอต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท และกลายเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดของโลกจากการถือหุ้น NVIDIA

เจนเซน หวง ประวัติ nvidia
ภาพจาก : WIKIPEDIA

ชีวิตคู่กับลอรี หวง และการบริจาคเงินให้มหาวิทยาลัย

นอกจากการทำธุรกิจแล้ว หวงและภรรยายังร่วมกันสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีผ่านมูลนิธิ Jen-Hsun and Lori Huang Foundation โดยลอรีดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ

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ในปี 2022 ทั้งคู่บริจาคเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้มหาวิทยาลัย Oregon State เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์วิจัย Jen-Hsun and Lori Huang Collaborative Innovation Complex ซึ่งมุ่งพัฒนางานวิจัยด้าน AI วิทยาการหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีขั้นสูง

ก่อนหน้านั้นยังบริจาคเงิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการสร้างศูนย์วิศวกรรมที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งได้รับการตั้งชื่อตามหวง

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ชีวิตครอบครัวของเขาไม่ค่อยปรากฏเป็นข่าวเท่ากับความสำเร็จทางธุรกิจ โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับลอรีที่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยเรียน ก่อนสร้างครอบครัวและทำงานด้านการกุศลร่วมกันมาเป็นเวลาหลายสิบปี

ยอมรับนอกใจภรรยา NVIDIA ตั้งกรรมการสอบปมข่าวกรองจีน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 หวงเผยแพร่จดหมายถึงพนักงาน NVIDIA ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ยอมรับว่าตนเองนอกใจภรรยา พร้อมขอโทษที่ทำร้ายความรู้สึกของครอบครัว

“ผมนอกใจภรรยา การกระทำของผมทำให้เธอและลูก ๆ เจ็บปวด ไม่มีข้อแก้ตัวใดสำหรับสิ่งที่ผมทำ ผมเสียใจอย่างสุดซึ้ง”

หวงยืนยันว่าครอบครัวไม่ควรถูกตำหนิจากการตัดสินใจของเขา พร้อมขอให้สังคมเคารพความเป็นส่วนตัวของภรรยาและลูก

ส่วนประเด็นความมั่นคงเกิดขึ้นหลังสื่อต่างประเทศรายงานว่า อลิซ หวง อดีตผู้บริหารบริษัท Megaspeed ในสิงคโปร์ ซึ่งถูกเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ส่วนตัวของซีอีโอ NVIDIA อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ จากข้อสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการข่าวกรองจีน

Megaspeed เป็นบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการใช้ชิป AI ของ NVIDIA จึงเกิดข้อกังวลว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้บริหารอาจถูกใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญ หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

คณะกรรมการ NVIDIA ประกาศตั้งคณะกรรมการอิสระร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีเหตุให้เชื่อว่าความลับของบริษัทหรือความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาได้รับความเสียหาย

หวงยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบทุกขั้นตอน ขณะที่บริษัทยังคงสนับสนุนให้เขาดำรงตำแหน่งซีอีโอต่อไป

ทั้งนี้ การยอมรับว่านอกใจภรรยาเป็นข้อเท็จจริงที่หวงเปิดเผยด้วยตนเอง ส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลและความเชื่อมโยงของหญิงที่ตกเป็นข่าวกับหน่วยข่าวกรองจีน ยังไม่มีข้อสรุปจากการสอบสวน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 12:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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