เปิดประวัติ “เจนเซน หวง” ซีอีโอ NVIDIA หลังยอมรับนอกใจภรรยา
รู้จัก เจนเซน หวง มหาเศรษฐีวัย 63 ปี ผู้ก่อตั้ง NVIDIA เคยอยู่ไทย พบรักภรรยาในมหาวิทยาลัย ก่อนมีข่าวคบชู้นักธุรกิจสาว
เจนเซน หวง (Jensen Huang) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ NVIDIA บริษัทผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำของโลก วัย 63 ปี ยอมรับว่านอกใจภรรยา พร้อมออกจดหมายขอโทษครอบครัวและพนักงาน หลังตกเป็นข่าวมีความสัมพันธ์กับนักธุรกิจหญิงที่ถูกหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีน ขณะที่ NVIDIA ประกาศตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบเรื่องนี้
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 หวงเผยแพร่จดหมายผ่านเว็บไซต์ NVIDIA ยอมรับว่าตนเองไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยา พร้อมขอโทษที่ทำให้ภรรยาและลูกทั้งสองคนต้องเสียใจ โดยยืนยันว่าจะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง และให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่
ก่อนหน้านี้ สื่อต่างประเทศรายงานว่า หวงมีความสัมพันธ์กับ อลิซ หวง (Alice Huang) อดีตผู้บริหาร Megaspeed บริษัทเทคโนโลยีในสิงคโปร์ ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ตรวจสอบจากข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าถึงชิป AI ขั้นสูงของ NVIDIA และความเชื่อมโยงกับหน่วยข่าวกรองจีน อย่างไรก็ตาม หวงไม่ได้ระบุชื่อฝ่ายหญิงในจดหมาย และยังไม่มีข้อสรุปว่ามีความลับของบริษัทหรือข้อมูลด้านความมั่นคงรั่วไหล
ข่าวนี้ทำให้ชีวิตส่วนตัวของผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม AI โลกได้รับความสนใจ โดยเฉพาะประวัติครอบครัวและความสัมพันธ์กับภรรยาที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย
ประวัติ เจนเซน หวง จากเด็กไต้หวันที่เคยอาศัยอยู่ในไทย
เจนเซน หวง หรือชื่อเดิม เจินซวิน หวง (Jen-Hsun Huang) เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1963 ที่ไต้หวัน ปัจจุบันอายุ 63 ปี ถือสัญชาติอเมริกัน เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NVIDIA ตั้งแต่ปี 1993 จนถึงปัจจุบัน
วัยเด็กของเขามีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรง เนื่องจากพ่อเป็นวิศวกรด้านเคมีและเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับงานก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันในไทย ทำให้ครอบครัวย้ายมาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
หวงเคยเล่าผ่านรายการ The Joe Rogan Experience ว่า ครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยหลายปี ก่อนพ่อกับแม่จะกังวลเรื่องความปลอดภัยจากสถานการณ์ทางการเมือง จึงตัดสินใจส่งเขาและพี่ชายเดินทางไปอยู่กับญาติในสหรัฐอเมริกา
ขณะนั้นหวงมีอายุประมาณ 9 ถึง 10 ปี โดยเริ่มต้นอาศัยอยู่กับลุงที่เมืองทาโคมา รัฐวอชิงตัน ก่อนถูกส่งเข้าโรงเรียนประจำ Oneida Baptist Institute ในรัฐเคนทักกี
การใช้ชีวิตที่โรงเรียนประจำแตกต่างจากที่คุ้นเคยอย่างมาก เขาเคยเล่ากับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดว่า ต้องรับหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำชายทุกวันหลังเลิกเรียน ส่วนพี่ชายได้รับมอบหมายให้ทำงานในไร่ยาสูบ
ต่อมาพ่อกับแม่ย้ายเข้าสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ ครอบครัวจึงกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันในรัฐออริกอน หวงเข้าเรียนที่ Aloha High School และสำเร็จการศึกษาเมื่ออายุเพียง 16 ปี โดยในช่วงวัยรุ่นยังเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสที่มีอันดับระดับประเทศอีกด้วย
เรียนวิศวกรรม พบรักภรรยา ก่อนสร้างครอบครัว
หลังจบมัธยมศึกษา หวงเข้าเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัย Oregon State University ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาได้รู้จักกับ ลอรี มิลส์ (Lori Mills) ผู้หญิงที่ต่อมากลายเป็นภรรยา
ทั้งคู่พบกันในชั้นเรียนวิศวกรรม โดยอาจารย์จัดให้เป็นคู่ทำงานในห้องปฏิบัติการ ขณะนั้นหวงมีอายุเพียง 16 ปี
มหาวิทยาลัย Oregon State เคยเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของหวงเมื่อปี 2013 โดยเขาเล่าว่า ในชั้นเรียนที่มีนักศึกษาประมาณ 80 คน มีผู้หญิงเพียง 3 คน และลอรีเป็นหนึ่งในนั้น
ความสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนพัฒนาเป็นความรัก ก่อนทั้งคู่จะแต่งงานและมีลูกด้วยกัน 2 คน ได้แก่ สเปนเซอร์ หวง (Spencer Huang) และ เมดิสัน หวง (Madison Huang)
หวงเคยเล่าว่าระหว่างเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เขาแต่งงานกับลอรีแล้ว และต้องแบ่งเวลาระหว่างการทำงาน การเรียน และการเลี้ยงลูก ทำให้ใช้เวลาถึง 8 ปีจึงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในปี 1992
ก่อนก่อตั้งธุรกิจของตัวเอง หวงเคยทำงานด้านการออกแบบและพัฒนาชิปคอมพิวเตอร์ที่ Advanced Micro Devices (AMD) และ LSI Logic สองบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกา
ก่อตั้ง NVIDIA ปี 1993 จากธุรกิจชิปเกมสู่ผู้นำ AI
วันที่ 5 เมษายน 1993 หวงร่วมกับวิศวกรอีกสองคน ได้แก่ คริส มาลาคอฟสกี (Chris Malachowsky) และเคอร์ติส พรีม (Curtis Priem) ก่อตั้ง NVIDIA ขึ้นในสหรัฐอเมริกา
แนวคิดเริ่มต้นมาจากการพูดคุยกันที่ร้านอาหาร Denny’s ในเมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยทั้งสามมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากตลาดคอมพิวเตอร์และวิดีโอเกมที่กำลังเติบโต
ช่วงแรก NVIDIA มุ่งพัฒนาชิปประมวลผลกราฟิกสำหรับคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้การแสดงภาพสามมิติมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในปี 1999 บริษัทเปิดตัวเทคโนโลยีหน่วยประมวลผลกราฟิก หรือ GPU ซึ่งเป็นชิปที่ออกแบบให้จัดการงานคำนวณจำนวนมากพร้อมกันได้ โดยเฉพาะงานแสดงผลภาพและเกมคอมพิวเตอร์
ต่อมาในปี 2006 NVIDIA เปิดตัว CUDA เทคโนโลยีที่ช่วยให้นักพัฒนานำความสามารถของ GPU ไปใช้กับงานคำนวณประเภทอื่น นอกเหนือจากกราฟิก เช่น งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
เทคโนโลยีนี้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา AI ยุคใหม่ โดยเฉพาะในปี 2012 เมื่อระบบ AlexNet ประสบความสำเร็จในการแข่งขันด้านการรู้จำภาพด้วย AI ก่อนที่ความต้องการชิปสำหรับฝึกและใช้งานโมเดลปัญญาประดิษฐ์จะเติบโตอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา
NVIDIA จึงขยายธุรกิจจากผู้ผลิตชิปกราฟิกสำหรับเกม ไปสู่ผู้ให้บริการเทคโนโลยีประมวลผลสำหรับศูนย์ข้อมูล ระบบ AI หุ่นยนต์ และรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
หวงยังดำรงตำแหน่งซีอีโอต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท และกลายเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดของโลกจากการถือหุ้น NVIDIA
ชีวิตคู่กับลอรี หวง และการบริจาคเงินให้มหาวิทยาลัย
นอกจากการทำธุรกิจแล้ว หวงและภรรยายังร่วมกันสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีผ่านมูลนิธิ Jen-Hsun and Lori Huang Foundation โดยลอรีดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิ
ในปี 2022 ทั้งคู่บริจาคเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้มหาวิทยาลัย Oregon State เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์วิจัย Jen-Hsun and Lori Huang Collaborative Innovation Complex ซึ่งมุ่งพัฒนางานวิจัยด้าน AI วิทยาการหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีขั้นสูง
ก่อนหน้านั้นยังบริจาคเงิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการสร้างศูนย์วิศวกรรมที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งได้รับการตั้งชื่อตามหวง
ชีวิตครอบครัวของเขาไม่ค่อยปรากฏเป็นข่าวเท่ากับความสำเร็จทางธุรกิจ โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับลอรีที่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยเรียน ก่อนสร้างครอบครัวและทำงานด้านการกุศลร่วมกันมาเป็นเวลาหลายสิบปี
ยอมรับนอกใจภรรยา NVIDIA ตั้งกรรมการสอบปมข่าวกรองจีน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 หวงเผยแพร่จดหมายถึงพนักงาน NVIDIA ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ยอมรับว่าตนเองนอกใจภรรยา พร้อมขอโทษที่ทำร้ายความรู้สึกของครอบครัว
“ผมนอกใจภรรยา การกระทำของผมทำให้เธอและลูก ๆ เจ็บปวด ไม่มีข้อแก้ตัวใดสำหรับสิ่งที่ผมทำ ผมเสียใจอย่างสุดซึ้ง”
หวงยืนยันว่าครอบครัวไม่ควรถูกตำหนิจากการตัดสินใจของเขา พร้อมขอให้สังคมเคารพความเป็นส่วนตัวของภรรยาและลูก
ส่วนประเด็นความมั่นคงเกิดขึ้นหลังสื่อต่างประเทศรายงานว่า อลิซ หวง อดีตผู้บริหารบริษัท Megaspeed ในสิงคโปร์ ซึ่งถูกเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ส่วนตัวของซีอีโอ NVIDIA อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ จากข้อสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการข่าวกรองจีน
Megaspeed เป็นบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการใช้ชิป AI ของ NVIDIA จึงเกิดข้อกังวลว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้บริหารอาจถูกใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญ หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
คณะกรรมการ NVIDIA ประกาศตั้งคณะกรรมการอิสระร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีเหตุให้เชื่อว่าความลับของบริษัทหรือความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาได้รับความเสียหาย
หวงยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบทุกขั้นตอน ขณะที่บริษัทยังคงสนับสนุนให้เขาดำรงตำแหน่งซีอีโอต่อไป
ทั้งนี้ การยอมรับว่านอกใจภรรยาเป็นข้อเท็จจริงที่หวงเปิดเผยด้วยตนเอง ส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลและความเชื่อมโยงของหญิงที่ตกเป็นข่าวกับหน่วยข่าวกรองจีน ยังไม่มีข้อสรุปจากการสอบสวน
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