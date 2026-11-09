กรมอุตุฯ ประกาศ ไทยเข้าฤดูหนาวแล้ววันนี้ 9 พ.ย. แต่กรุงเทพฯ ยังร้อน 34 องศา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 10:57 น.
กรมอุตุฯ ประกาศ ไทยเข้าฤดูหนาวแล้ววันนี้ 9 พ.ย. แต่กรุงเทพฯ ยังร้อน 34 องศา
กรมอุตุนิยมวิทยา

ลมหนาวจากจีนเตรียมแผ่ปกคลุมไทย อีสานอุณหภูมิลดสูงสุด 5 องศา ส่วนคนกรุงยังต้องรออากาศเย็น

ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว แต่จะหนาวกี่โมง? หลัง กรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์เฟซบุ๊กประกาศว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ท่ามกลางสภาพอากาศที่หลายพื้นที่ยังร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่วันนี้มีอุณหภูมิสูงสุดถึง 34 องศาเซลเซียส “ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ 9 พฤศจิกายน 2569”

แม้จะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่เฝ้ารออากาศเย็นมาตั้งแต่เดือนตุลาคม แต่เมื่อเปิดดูพยากรณ์อากาศประจำวัน อาจต้องพับเสื้อกันหนาวเก็บไว้ก่อน เพราะอุณหภูมิในหลายพื้นที่ยังสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าวันนี้จะมีอุณหภูมิต่ำสุด 24 ถึง 26 องศาเซลเซียส และสูงสุด 32 ถึง 34 องศาเซลเซียส พร้อมโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่

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ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ 9 พ.ย. 69 วันนี้ กรมอุตุ
กรมอุตุนิยมวิทยา

สำหรับคำถามว่า เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ทำไมอากาศยังร้อน? คำตอบคือการประกาศเริ่มต้นฤดูหนาวไม่ได้หมายความว่าทุกจังหวัดจะมีอากาศหนาวเย็นพร้อมกันทันที เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาใช้หลักเกณฑ์ทางสภาพอากาศในการพิจารณา ทั้งอุณหภูมิต่ำสุดที่ลดลง ทิศทางลมที่เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก และปริมาณฝนในประเทศไทยตอนบนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนใครที่อยากรู้ว่าจะได้สัมผัสอากาศเย็นเมื่อไร กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ระหว่างวันที่ 9 ถึง 12 พฤศจิกายน 2569 มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ปริมาณฝนลดลงและมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับอิทธิพลมากที่สุด อุณหภูมิลดลงประมาณ 3 ถึง 5 องศาเซลเซียส

ขณะที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดว่าอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส โดยแต่ละพื้นที่จะเริ่มสัมผัสอากาศเย็นแตกต่างกันตามตำแหน่งที่ตั้งและความแรงของมวลอากาศเย็น

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ไทยเข้าหน้าหนาวแล้ว 9 11 69

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อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่ได้มีอากาศหนาวเย็นเหมือนกันทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ที่ยังอยู่ในช่วงฤดูฝน และมีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569 ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ดังนั้น แม้ประเทศไทยจะเริ่มต้นฤดูหนาวตามปฏิทินอุตุนิยมวิทยาแล้ว แต่สำหรับคนกรุงเทพฯ ที่ยังต้องเปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศคลายร้อน คงต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันอีกสักระยะ ส่วนเสื้อกันหนาวที่เตรียมไว้ก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบหยิบออกจากตู้ ❄️

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 10:57 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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