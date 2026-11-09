กรมอุตุฯ ประกาศ ไทยเข้าฤดูหนาวแล้ววันนี้ 9 พ.ย. แต่กรุงเทพฯ ยังร้อน 34 องศา
ลมหนาวจากจีนเตรียมแผ่ปกคลุมไทย อีสานอุณหภูมิลดสูงสุด 5 องศา ส่วนคนกรุงยังต้องรออากาศเย็น
ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว แต่จะหนาวกี่โมง? หลัง กรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์เฟซบุ๊กประกาศว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 ท่ามกลางสภาพอากาศที่หลายพื้นที่ยังร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่วันนี้มีอุณหภูมิสูงสุดถึง 34 องศาเซลเซียส “ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ 9 พฤศจิกายน 2569”
แม้จะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่เฝ้ารออากาศเย็นมาตั้งแต่เดือนตุลาคม แต่เมื่อเปิดดูพยากรณ์อากาศประจำวัน อาจต้องพับเสื้อกันหนาวเก็บไว้ก่อน เพราะอุณหภูมิในหลายพื้นที่ยังสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าวันนี้จะมีอุณหภูมิต่ำสุด 24 ถึง 26 องศาเซลเซียส และสูงสุด 32 ถึง 34 องศาเซลเซียส พร้อมโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่
สำหรับคำถามว่า เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ทำไมอากาศยังร้อน? คำตอบคือการประกาศเริ่มต้นฤดูหนาวไม่ได้หมายความว่าทุกจังหวัดจะมีอากาศหนาวเย็นพร้อมกันทันที เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาใช้หลักเกณฑ์ทางสภาพอากาศในการพิจารณา ทั้งอุณหภูมิต่ำสุดที่ลดลง ทิศทางลมที่เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก และปริมาณฝนในประเทศไทยตอนบนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ส่วนใครที่อยากรู้ว่าจะได้สัมผัสอากาศเย็นเมื่อไร กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ระหว่างวันที่ 9 ถึง 12 พฤศจิกายน 2569 มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ปริมาณฝนลดลงและมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับอิทธิพลมากที่สุด อุณหภูมิลดลงประมาณ 3 ถึง 5 องศาเซลเซียส
ขณะที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดว่าอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส โดยแต่ละพื้นที่จะเริ่มสัมผัสอากาศเย็นแตกต่างกันตามตำแหน่งที่ตั้งและความแรงของมวลอากาศเย็น
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่ได้มีอากาศหนาวเย็นเหมือนกันทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ที่ยังอยู่ในช่วงฤดูฝน และมีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่ 9 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569 ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ดังนั้น แม้ประเทศไทยจะเริ่มต้นฤดูหนาวตามปฏิทินอุตุนิยมวิทยาแล้ว แต่สำหรับคนกรุงเทพฯ ที่ยังต้องเปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศคลายร้อน คงต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันอีกสักระยะ ส่วนเสื้อกันหนาวที่เตรียมไว้ก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบหยิบออกจากตู้ ❄️
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