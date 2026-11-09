พ่อค้ากุมขมับ คนอินเดียต่อราคาข้าวไข่เจียว เหลือ 5 บาท สาวสองช่วยวีนจนยอมจ่ายเงิน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 11:19 น.
สาว lgbtq ช่วยลุงเจอคนอิเดียสั่งไข่เจียวต่อราคาเหลือ 5 บาท

นักท่องเที่ยวชาวอินเดียสั่งข้าวไข่เขียว อึ้งต่อราคาจาก 20 บาทเหลือฟองละ 5 บาท ก่อนกลุ่ม lgbtq ทนไม่ไหว เข้าช่วยเหลือจนยอมจ่ายเงิน

โลกโซเชียลแห่แชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์วุ่นวายบริเวณร้านขายข้าวไข่เจียวรถเข็นแห่งหนึ่ง หลังนักท่องเที่ยวชาวอินเดียสั่งอาหารแล้วพยายามต่อราคาอย่างไม่สมเหตุสมผลจนพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ทนไม่ไหวต้องเข้ามาช่วยทวงความยุติธรรมให้พ่อค้าที่กำลังโดนเอาเปรียบ

เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวชาวอินเดียรายนี้สั่งข้าวไข่เจียวจำนวน 5 ฟอง โดยราคาปกติหน้าป้ายอยู่ที่ฟองละ 20 บาท พ่อค้าลงมือทอดไข่เจียวและเสิร์ฟใส่จานเรียบร้อยตามออเดอร์ แต่ลูกค้ากลับขอต่อราคาดื้อ ๆ ขอจ่ายเพียงฟองละ 5 บาท พ่อค้าปฏิเสธที่จะขายในราคานั้น ฝั่งลูกค้าก็หัวหมอไม่ยอมควักเงินจ่ายค่าอาหารเช่นกัน

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ระหว่างที่ตกลงกันไม่ได้ กลุ่ม lgbtq ที่อยู่ในบริเวณนั้นเห็นพ่อค้ากำลังเสียเปรียบจึงรวมตัวกันเข้าไปเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จนสุดท้ายลูกค้าชาวอินเดียต้องต่อโทรศัพท์หาบุคคลหนึ่ง คาดว่าเป็นคนไทย เพื่อขอความช่วยเหลือ ก่อนที่เจ้าตัวจะยอมจ่ายเงินค่าอาหาร ผู้โพสต์คลิปวิดีโอนี้ยังได้เขียนข้อความบรรยายเหตุการณ์ไว้อย่างเจ็บแสบว่า “โอ้ยยยย ฟองละ 5 บาท ได้แต่เปลือกไข่ละค่ะพี่”

คนอินเดียสั่งไข่เจียวไม่จ่ายเงิน
ภาพจาก : @SukieBBMK
นักท่องเที่ยวอินเดียต่อราคาข้าวไข่เจียว
ภาพจาก : @SukieBBMK

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 11:19 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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