นักวิชาการ เตือน พรบ.โรงงาน ช่องว่างกฎหมาย ทำทุนสีเทาเข้ามาเต็มเมือง
สนธิ คชวัฒน์ เสนอทบทวนกฎหมายโรงงาน ตั้งข้อสังเกต มาตรา 21 พ.ร.บ.โรงงาน การให้ผู้รับโอนเดินกิจการต่อระหว่างรออนุญาต อาจถูกใช้เป็นทางลัดเข้าคุมโรงงานเสี่ยงผ่านนอมินี
โรงงานที่เปลี่ยนมือสามารถเดินเครื่องต่อได้ก่อนที่รัฐจะอนุมัติการรับโอนใบอนุญาตอย่างเป็นทางการ นี่คือประเด็นที่ สนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หยิบขึ้นมาตั้งคำถามผ่านเฟซบุ๊ก โดยมองว่า มาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาจถูกใช้เป็นทางลัดให้กลุ่มทุนที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางเข้าควบคุมกิจการ โดยเฉพาะโรงงานคัดแยก รีไซเคิล หรือกำจัดกากอุตสาหกรรม
มาตรา 21 เปิดให้ทำอะไร?
ร.ง.4 คือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ซึ่งเป็นโรงงานที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนประกอบกิจการ เมื่อโรงงานที่ดำเนินงานอยู่แล้วมีการโอนกิจการ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือขายโรงงาน มาตรา 21 ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตเดิมเลิกประกอบกิจการตั้งแต่วันที่เปลี่ยนมือ ส่วนผู้รับโอน ผู้เช่า ผู้เช่าซื้อ หรือผู้ซื้อ ต้องยื่นคำขอรับโอนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาตภายใน 30 วัน นับจากวันดังกล่าว
เมื่อยื่นคำขอแล้ว กฎหมายให้ผู้ยื่นมีสถานะเสมือนเป็นผู้รับใบอนุญาตและ ประกอบกิจการโรงงานเดิมต่อได้ระหว่างรอผลนอกจากนี้ มาตราเดียวกันยังมีบทสำหรับกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเดิมตั้งโรงงานไม่ได้ หรือตั้งแล้วแต่ยังเริ่มกิจการไม่ได้ ให้ยื่นขอรับโอนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดได้เช่นกัน
คำว่า เช่าโรงงาน จึงหมายถึงการเช่าตัวโรงงานแล้วเข้าสู่ขั้นตอนขอรับโอนใบอนุญาต ส่วนการพิจารณาคำขอยังต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ซึ่งกำหนดให้ตรวจคำขอและหลักฐาน และให้ผู้ขอรับโอนทำหนังสือยอมรับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดที่ผู้โอนมีต่อทางราชการตามกฎหมายโรงงานและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ทำไมจึงโยงถึงนอมินี?
ข้อกังวลของสนธิอยู่ที่ ช่วงระหว่างยื่นคำขอกับวันที่รัฐอนุมัติ เพราะผู้ยื่นรับโอนโรงงานที่เปิดอยู่แล้วสามารถดำเนินกิจการต่อได้โดยไม่ต้องเริ่มกระบวนการขอใบอนุญาตใหม่ทั้งหมด เขามองว่าหากผู้ลงทุนตัวจริงใช้คนไทยถือหุ้นหรือออกหน้าแทน การตรวจจากชื่อในเอกสารเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอที่จะรู้ว่าใครเป็นผู้ควบคุมโรงงาน และเมื่อเกิดปัญหา เช่น ลักลอบจัดการกากอุตสาหกรรมหรือปล่อยมลพิษ การตามหาผู้สั่งการตัวจริงอาจทำได้ยากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การรับโอนใบอนุญาตและการใช้นอมินีเป็นคนละประเด็น การมีผู้ถือหุ้นไทยร่วมกับต่างชาติไม่ได้บ่งชี้ว่ามีการถือหุ้นแทน ต้องตรวจข้อเท็จจริง เช่น ใครออกเงินลงทุนและใครควบคุมกิจการ ส่วนการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางเพื่อหลบข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อาจเข้าข่ายความผิดตาม มาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ในด้านสิ่งแวดล้อม สนธิตั้งข้อสังเกตว่า การรับโอนกิจการเดิมต่างจากการตั้งโรงงานใหม่ ซึ่งบางโครงการอาจต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และรับฟังความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี มาตรา 21 ไม่ได้ยกเว้นหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม และหากผู้รับโอนจะขยายหรือเปลี่ยนแปลงกิจการ ก็ต้องตรวจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเข้าข่ายต้องขออนุญาตหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือไม่
เสนอแก้กฎหมาย คุมโรงงานเสี่ยงก่อนเปลี่ยนมือ
สนธิเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมทบทวนว่าจะ แก้ไขหรือยกเลิกมาตรา 21 พร้อมเพิ่มบทลงโทษ เพื่อป้องกันการใช้กระบวนการรับโอนเป็นช่องทางเลี่ยงการตรวจสอบ โดยเฉพาะกิจการที่อาจกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2569 กรมโรงงานอุตสาหกรรมเสนอร่างกฎหมายจัดการกากอุตสาหกรรมและแนวทางปรับปรุงกฎหมายโรงงานต่อคณะทำงานของกระทรวง โดยมีเป้าหมายคุมเข้มกิจการเสี่ยงและเพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืน แต่ข้อมูลที่กรมเผยแพร่ครั้งนั้นยังไม่ได้ระบุว่าจะแก้ไขมาตรา 21 โดยตรง