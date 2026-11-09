หนุ่มรอดตึก สตง. ถล่ม ขอบคุณ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เคยช่วยเงินหมื่น
แบงค์ราชาของเปรี้ยว ย้ำไม่เข้าข้างใคร แค่อยากขอบคุณบุ๋ม ปนัดดา ที่เคยช่วยเหลือในวันที่ลำบาก
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้อินสตาแกรมชื่อ bank_ggg หรือ แบงค์ราชาของเปรี้ยว เผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอถึงบุ๋ม ปนัดดา ซึ่งกำลังถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี พร้อมข้อความว่า
“ผิดก็ว่าไปตามผิด ผมแค่ออกมาพูดเพราะเคยมอบชีวิตใหม่ให้ผมอีกครั้งแค่นั้นเอง”
แบงค์เล่าย้อนถึงเหตุอาคาร สตง. ถล่มเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ว่า หลังรอดชีวิตออกมาได้ ต้องเผชิญกับปัญหาทั้งสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ ขณะนั้นยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากหน่วยงานรัฐ กระทั่งบุ๋มเข้ามาช่วยเหลือ พร้อมมอบเงินให้ผู้รอดชีวิตคนละ 10,000 บาท
เจ้าตัวยอมรับว่าไม่ทราบว่าบุ๋มมีเจตนาอย่างไรในการช่วยเหลือครั้งนั้น แต่สำหรับเขา เงินที่ได้รับมีความสำคัญมาก เพราะเป็นช่วงที่กำลังเดือดร้อนและยังไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือ
“ตอนพี่บุ๋มช่วยผมตอนตึก สตง. ถล่ม ผมก็ไม่รู้หรอกว่าพี่เขาเอาหน้าหรือว่าอะไร แต่ก็มีแต่พี่บุ๋มที่ยื่นมือเข้ามาช่วย ให้พวกผมเงินคนละ 10,000 จากเงินเยียวยาพวกผมยังไม่ได้เลย มีแต่พี่บุ๋มที่เข้ามาช่วยพวกผม พี่เขาก็ทำผิดจริง ๆ ก็มีแต่พี่บุ๋มที่ช่วยผม ผมก็แค่อยากออกมาขอบคุณ เป็นกำลังใจให้ ผิดก็ว่าไปตามผิด”
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 บุ๋มเคยเผยแพร่ภาพขณะมอบเงินช่วยเหลือกลุ่มคนงานที่รอดชีวิตจากเหตุอาคาร สตง. ถล่ม โดยระบุว่าเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นผ่านมูลนิธิองค์กรทำดี เนื่องจากผู้ประสบภัยบางส่วนไม่มีงานทำและขาดรายได้หลังเกิดเหตุ
ภายหลังคลิปของแบงค์ถูกเผยแพร่ มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นแตกออกเป็นสองฝั่ง โดยฝ่ายที่เห็นด้วยมองว่า การขอบคุณบุคคลที่เคยช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องผิด และควรแยกการทำความดีในอดีตออกจากความรับผิดชอบต่อการกระทำที่ถูกกล่าวหาในปัจจุบัน
ตัวอย่างความคิดเห็น เช่น “บางคนควรมองในอีกมุม พอพี่แกล้มก็มีแต่คนซ้ำ พี่แกก็ผิดจริงแหละ แต่บางส่วนที่พี่เขาเคยทำไว้ เคยช่วยไว้ ทำไมไม่ออกมาพูดกันบ้าง”
อีกคนระบุว่า “ส่วนที่เขาทำดีก็ชื่นชมครับ ส่วนที่เขาทำไม่ดีกับคนอื่นไว้ก็อีกด้านนะครับ ต้องแยกกัน”
ขณะที่ชาวเน็ตอีกฝั่งไม่เห็นด้วยกับการออกมาให้กำลังใจบุ๋มในช่วงที่กำลังถูกดำเนินคดี โดยตั้งคำถามถึงที่มาของเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท และแสดงความคิดเห็นว่า “เงินหนึ่งหมื่นซื้อคนได้เหรอ” รวมถึงมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าเงินที่แบงค์ได้รับอาจเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคที่กำลังถูกตรวจสอบหรือไม่
ต่อมาแบงค์เข้ามาชี้แจงในช่องแสดงความคิดเห็นว่า เข้าใจความรู้สึกของทุกฝ่ายและไม่ได้ต้องการเข้าข้างบุ๋ม แต่ต้องการเล่าประสบการณ์ที่ตนเองได้รับความช่วยเหลือจริง
พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า หลังรอดชีวิตจากเหตุอาคารถล่ม สภาพจิตใจย่ำแย่มาก เพราะเพิ่งสูญเสียแม่ไปไม่ถึง 3 ปี อีกทั้งยังไม่มีเงินติดตัว ต้องกังวลว่าจะหาเงินที่ไหนซื้อข้าวกินและเดินทางกลับบ้าน
ในช่วงเวลานั้น บุ๋มและนักข่าวบางคนที่ชวนไปออกรายการข่าวได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ จึงรู้สึกขอบคุณ แม้จะเข้าใจว่าเงินที่บุ๋มนำมามอบให้เป็นเงินจากประชาชนที่ร่วมบริจาคก็ตาม
“ผมเข้าใจทุกคนและผมเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับการโกง ไม่ใช่ผมข้างใคร ผมแค่ออกมาพูดในสิ่งที่ผมเคยโดนช่วย”
แบงค์ทิ้งท้ายว่า หากวันนั้นไม่มีบุ๋มเข้ามาช่วย ตนเองอาจไม่ได้รับความสนใจจากใคร พร้อมขอบคุณผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจ
สำหรับคดีของบุ๋ม ปนัดดา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ตำรวจจับกุมตามหมายจับในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และร่วมกันฟอกเงิน จากกรณีการตรวจสอบเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี
ต่อมาวันที่ 7 พฤศจิกายน ศาลอาญาอนุญาตให้ฝากขังบุ๋มและ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามี โดยบุ๋มไม่ได้ยื่นคำร้องขอประกันตัว ส่วนก๊อตยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว แต่ศาลไม่อนุญาต ทั้งคู่จึงถูกส่งตัวเข้าควบคุมในเรือนจำระหว่างกระบวนการดำเนินคดี ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามข้อกล่าวหา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลปัดตกคำร้อง ก๊อต ขอประกัน หวั่นยุ่งพยานหลักฐาน ด้าน บุ๋ม ไม่ยื่นประกันตัว
- บุ๋ม ปนัดดา มอบเงินเยียวยา คนงานรอดชีวิตจากตึกถล่ม ฉะแรง สตง.ไปไหน?
- คอหวยตาลุก เลขบ้าน “บุ๋ม ปนัดดา” ตรงทะเบียนรถคุมขัง 4 ตัว เลขเด็ดงวด 16 พ.ย.