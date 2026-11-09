พ่อแคลิฟอร์เนียแทงภรรยาดับคาบ้าน ลูก 3 คนอยู่ในบ้าน หลังศาลให้ประกันตัวคดีทำร้ายร่างกายด้วยเงิน 1,000 ดอลลาร์
สำนักงานอัยการเขตคอนทราคอสตา รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา สั่งฟ้อง โทมัส จอห์น ไอโอเวนิตตี วัย 40 ปี ในข้อหาฆาตกรรม อลิชา ไอโอเวนิตตี ภรรยาของตนเองภายในบ้านพักเมืองคองคอร์ด ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากฝ่ายชายเพิ่งได้รับการประกันตัวในคดีความรุนแรงในครอบครัวเมื่อ 5 เดือนก่อน ส่งผลให้ลูกวัย 10 ขวบหนึ่งคน และ 8 ขวบอีกสองคน ต้องสูญเสียแม่และขาดเสาหลักของครอบครัวไปพร้อมกัน
โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 20.50 น. ของวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา ตำรวจเมืองคองคอร์ดได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทภายในบ้านพักบนถนนพาโนรามิกไดรฟ์ โดยผู้ที่โทรแจ้ง 911 คือลูกวัย 8 ขวบของทั้งคู่ และแจ้งว่าฝ่ายชายมีอาวุธ เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วพยายามติดต่อคนในบ้านแต่ไม่มีเสียงตอบรับ จึงตัดสินใจพังประตูเข้าไป พบสามีภรรยาคู่นี้นอนจมกองเลือดจากบาดแผลถูกแทง เจ้าหน้าที่พยายามยื้อชีวิตอลิชาแต่ไม่สำเร็จ แพทย์ยืนยันว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนผู้เป็นสามีอาการสาหัส เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล โดยตำรวจระบุว่าโทมัสใช้มีดแทงตัวเองก่อนถูกจับกุม
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม โทมัสเคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกายภรรยามาแล้ว อัยการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธร้ายแรง ทำร้ายร่างกายจนอาจได้รับบาดเจ็บสาหัส ทำร้ายร่างกายคู่สมรส รวมถึงกักขังหน่วงเหนี่ยว ต่อมาในการไต่สวนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ผู้พิพากษาอนุญาตให้ประกันตัวด้วยวงเงินเพียง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 34,000 บาท) แม้สำนักงานอัยการจะคัดค้านก็ตาม ศาลได้ออกคำสั่งห้ามโทมัสเข้าใกล้ภรรยาและห้ามกลับเข้ามาในบ้านพักของครอบครัว แต่สุดท้ายเขากลับฝ่าฝืนคำสั่งศาลมาก่อเหตุฆาตกรรมภรรยาในอีก 5 เดือนถัดมา
อัยการสั่งฟ้องโทมัสในข้อหาฆาตกรรม และข่มขู่พยานไม่ให้แจ้งความดำเนินคดี นอกจากนี้ยังสั่งฟ้องข้อหาอุกฉกรรจ์จากเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม ฐานทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธร้ายแรงและทำร้ายร่างกายคู่สมรส พ่วงด้วยความผิดลหุโทษอีก 5 กระทง ซึ่งรวมถึงการละเมิดคำสั่งศาลและกระทำการอันเป็นอันตรายต่อเด็กอีก 4 กระทง โดย 3 กระทงเกี่ยวพันกับเหตุวันที่ 23 ตุลาคม และอีก 1 กระทงเกี่ยวพันกับเหตุเมื่อเดือนพฤษภาคม ปัจจุบันเขาถูกคุมขังโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวอยู่ที่สถานกักกันมาร์ติเนซ หากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริง จะต้องโทษจำคุกสูงสุด 29 ปี ถึงตลอดชีวิต
ส่วนลูกทั้งสามคนของอลิชา ขณะนี้อยู่ในความดูแลของญาติและเพื่อนสนิท เจนนิเฟอร์ เคอร์รี ได้เปิดระดมทุนผ่านเว็บไซต์ GoFundMe เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา มีผู้บริจาคเงินสมทบแล้วเกือบ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐ
เคอร์รีระบุในหน้าระดมทุนว่า “ทุกคนในครอบครัวกำลังทำงานกันอย่างหนักเพื่อมอบบ้านที่มั่นคง การเยียวยาจิตใจ และวิถีชีวิตที่กลับมาเป็นปกติให้แก่เด็กๆ อีกครั้ง” พร้อมเล่าว่าลูกสาวของอลิชาชอบศิลปะและดนตรี ลูกชายคนหนึ่งชอบเล่นเบสบอลกับอเมริกันฟุตบอล ส่วนลูกชายอีกคนมีนิสัยร่าเริงซุกซน ชอบเตะฟุตบอลและเล่นเบสบอล
“อลิชาเติมเต็มชีวิตของลูกๆ ด้วยกีฬา เพื่อนฝูง และสังคมที่ดี เราต้องการรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้พวกเขา” ข้อความในเว็บไซต์ระดมทุนระบุ เงินบริจาคทั้งหมดหลังหักค่าธรรมเนียมจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้จัดการมรดก เพื่อนำไปใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า ค่ารักษาพยาบาล การปรึกษาจิตแพทย์ การเดินทาง ตลอดจนตั้งกองทุนการศึกษาในอนาคต เนื่องจากเงินออมของพ่อแม่เด็กถูกใช้จนหมดแล้ว ทำให้เด็กทั้งสามคนไม่มีหลักประกันทางการเงินเหลืออยู่เลย
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
สำนักงานอัยการเขตคอนทราคอสตา , KRON4 , KTVU