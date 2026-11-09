เปิ้ล จารุณี ป่วยโรคพุ่มพวง เข่าบิดผิดรูป ซ้ำไทรอยด์ไม่หายขาด เผยสาเหตุหายจากจอแก้ว
อัปเดตอาการ เปิ้ล จารุณี ป่วยโรคพุ่มพวงลงข้อเข่าจนผิดรูป ซ้ำป่วยไทรอยด์ยังไม่หายขาด เปิดใจสาเหตุห่างจอแก้ว ลุยทำธุรกิจสุขภาพ-จัดรายการทีวี
หากพูดถึงหนึ่งในตำนานราชินีนักบู๊หนังไทยขวัญใจมหาชนแฟน ๆ ยุค 90 ต้องนึกถึงชื่อของ เปิ้ล จารุณี สุขสวัสดิ์ นักแสดงหญิงลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส เจ้าของฉายาราชินีจอเงิน ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตและสุขภาพในปัจจุบัน ยอมรับว่ามีปัญหารุมเร้าหลายด้าน ทั้งเรื่องสุขภาพ หน้าที่การงาน ภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึงปัญหาเรื่องบ้าน ที่อยู่อาศัย และการกินอยู่ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้
เมื่อถูกถามถึงสาเหตุที่ห่างหายไปจากจอแก้ว เปิ้ล จารุณี เผยว่า บริบทของวงการบันเทิงได้เปลี่ยนแปลงไป บทบาทที่ตนเคยแสดง เช่น บทแม่ มีตัวเลือกการแคสติ้งที่หลากหลายขึ้น รวมถึงตนเองมีภาระหน้าที่ในการดูแลธุรกิจหลักถึง 2 ด้าน ทำให้ไม่มีเวลามากพอ ได้แก่
ธุรกิจสุขภาพและความงาม ตนเองจัดรายการโทรทัศน์ทางช่อง Top News ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสารสกัดธรรมชาติต่าง ๆ เช่น สารสกัดจากเมล็ดองุ่น ซึ่งนำมาใช้บำบัดและฟื้นฟูเซลล์ร่างกายร่วมกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน
รวมทั้งธุรกิจการเกษตร ดำเนินกิจการไร่เกษตรตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสำนักงานเขตทวีวัฒนา ตนเองจะเดินทางเข้าไปดูแลฟาร์มด้วยตัวเองทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมะเขือเทศและกาแฟ
ส่วนของปัญหาสุขภาพ เธอเผยว่ากำลังป่วยโรค SLE (Systemic Lupus Erythematosus) โรคพุ่มพวง หรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง ซึ่งคล้ายคลึงกับกรณีของพุ่มพวง ดวงจันทร์ แต่มีความแตกต่างตรงที่ของคุณพุ่มพวงลงไต ส่วนของตนเองกำเริบลงที่ข้อเข่า
อาการของโรคทำให้ข้อเข่าบิดและงอจนผิดรูป มีอาการย้อนกลับมาจากช่วงหลังการฉีดวัคซีนส่งผลให้ต้องเดินทางไปพบแพทย์เพื่อฉีดยารักษา ตนเองยังมีเงื่อนไขข้อจำกัดในการดูแลตัวเองที่ไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะข้อห้ามเรื่องการนอนดึกที่โรคนี้ห้ามนอนเกิน 22.00 น. แต่ตนมักจะนอนช่วง 02.00 น. ทำให้อาการกำเริบขึ้น
นอกจากนี้ยังมีอาการของโรคไทรอยด์ที่ยังไม่หายขาดอีกด้วย หากอาการปวดเข่าดีขึ้นเธอตั้งใจที่จะกลับมาออกกำลังกายดูแลร่างกายอีกครั้ง
ขอบคุณภาพจาก Facebook : เปิ้ล จารุณี
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