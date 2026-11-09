เปิ้ล จารุณี ป่วยโรคพุ่มพวง เข่าบิดผิดรูป ซ้ำไทรอยด์ไม่หายขาด เผยสาเหตุหายจากจอแก้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 10:47 น.
เปิ้ล จารุณี อัปเดตอาการป่วยโรคพุ่มพวง

อัปเดตอาการ เปิ้ล จารุณี ป่วยโรคพุ่มพวงลงข้อเข่าจนผิดรูป ซ้ำป่วยไทรอยด์ยังไม่หายขาด เปิดใจสาเหตุห่างจอแก้ว ลุยทำธุรกิจสุขภาพ-จัดรายการทีวี

หากพูดถึงหนึ่งในตำนานราชินีนักบู๊หนังไทยขวัญใจมหาชนแฟน ๆ ยุค 90 ต้องนึกถึงชื่อของ เปิ้ล จารุณี สุขสวัสดิ์ นักแสดงหญิงลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส เจ้าของฉายาราชินีจอเงิน ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตและสุขภาพในปัจจุบัน ยอมรับว่ามีปัญหารุมเร้าหลายด้าน ทั้งเรื่องสุขภาพ หน้าที่การงาน ภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึงปัญหาเรื่องบ้าน ที่อยู่อาศัย และการกินอยู่ พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้

เมื่อถูกถามถึงสาเหตุที่ห่างหายไปจากจอแก้ว เปิ้ล จารุณี เผยว่า บริบทของวงการบันเทิงได้เปลี่ยนแปลงไป บทบาทที่ตนเคยแสดง เช่น บทแม่ มีตัวเลือกการแคสติ้งที่หลากหลายขึ้น รวมถึงตนเองมีภาระหน้าที่ในการดูแลธุรกิจหลักถึง 2 ด้าน ทำให้ไม่มีเวลามากพอ ได้แก่

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ธุรกิจสุขภาพและความงาม ตนเองจัดรายการโทรทัศน์ทางช่อง Top News ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสารสกัดธรรมชาติต่าง ๆ เช่น สารสกัดจากเมล็ดองุ่น ซึ่งนำมาใช้บำบัดและฟื้นฟูเซลล์ร่างกายร่วมกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน

รวมทั้งธุรกิจการเกษตร ดำเนินกิจการไร่เกษตรตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสำนักงานเขตทวีวัฒนา ตนเองจะเดินทางเข้าไปดูแลฟาร์มด้วยตัวเองทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมะเขือเทศและกาแฟ

ส่วนของปัญหาสุขภาพ เธอเผยว่ากำลังป่วยโรค SLE (Systemic Lupus Erythematosus) โรคพุ่มพวง หรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง ซึ่งคล้ายคลึงกับกรณีของพุ่มพวง ดวงจันทร์ แต่มีความแตกต่างตรงที่ของคุณพุ่มพวงลงไต ส่วนของตนเองกำเริบลงที่ข้อเข่า

อาการของโรคทำให้ข้อเข่าบิดและงอจนผิดรูป มีอาการย้อนกลับมาจากช่วงหลังการฉีดวัคซีนส่งผลให้ต้องเดินทางไปพบแพทย์เพื่อฉีดยารักษา ตนเองยังมีเงื่อนไขข้อจำกัดในการดูแลตัวเองที่ไม่เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะข้อห้ามเรื่องการนอนดึกที่โรคนี้ห้ามนอนเกิน 22.00 น. แต่ตนมักจะนอนช่วง 02.00 น. ทำให้อาการกำเริบขึ้น

นอกจากนี้ยังมีอาการของโรคไทรอยด์ที่ยังไม่หายขาดอีกด้วย หากอาการปวดเข่าดีขึ้นเธอตั้งใจที่จะกลับมาออกกำลังกายดูแลร่างกายอีกครั้ง

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เปิ้ล จารุณี
ภาพจาก Facebook : เปิ้ล จารุณี
เปิ้ล จารุณี ประวัติ
ภาพจาก Facebook :เปิ้ล จารุณี

เปิ้ล จารุณี

รูป เปิ้ล จารุณี ประวัติ
ภาพจาก Facebook : เปิ้ล จารุณี

ขอบคุณภาพจาก Facebook : เปิ้ล จารุณี

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 10:47 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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