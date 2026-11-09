เปิดโบนัส 30 โรงงานปี 69 สูงสุด 8 เดือน บวกเกือบแสน เช็กยอดเงินและวันจ่าย
ไทยฮอนด้านำโด่ง 8 เดือน บวก 96,700 บาท เปิดรายชื่อ 30 โรงงาน พร้อมคำนวณเงินโบนัส
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก โรงงานชลบุรี-ระยองพุดคุย เผยแพร่รายชื่อโรงงาน 30 แห่ง พร้อมตัวเลขโบนัสและเงินพิเศษที่รวบรวมมา โดยระบุข้อความว่า “ยินดีกับพี่น้องชาวโรงงานทุกท่าน” ก่อนมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ทั้งแสดงความยินดีกับพนักงานที่ได้รับโบนัสสูง และสอบถามถึงโรงงานของตนเองที่ยังไม่ปรากฏในรายชื่อ
จากข้อมูลที่เผยแพร่ ไทยฮอนด้า ลาดกระบัง มีอัตราโบนัสสูงสุด 8 เดือน บวกเงินพิเศษ 96,700 บาท รองลงมาคือ โตโยต้า มอเตอร์ 7.6 เดือน บวก 46,000 บาท ตามด้วยสยามโตโยต้า อมตะชลบุรี และเด็นโซ่ อมตะชลบุรี ที่มีโบนัส 7.5 เดือนเท่ากัน แต่ได้รับเงินพิเศษต่างกัน
นอกจากนี้ IHI Turbo อมตะชลบุรี ยังเป็นอีกโรงงานที่น่าสนใจ แม้มีโบนัส 6.2 เดือน แต่ได้รับเงินพิเศษเพิ่มอีก 75,000 บาท ทำให้เมื่อคำนวณจากฐานเงินเดือนเท่ากัน ยอดเงินรวมอาจสูงกว่าโรงงานบางแห่งที่ให้โบนัสมากกว่า 7 เดือน
เปิดรายชื่อโบนัส 30 โรงงาน ปี 2569
รายชื่อโรงงานทั้ง 30 แห่ง เรียงตามจำนวนเดือนโบนัสจากมากไปน้อย พร้อมคำนวณเงินรวมโดยสมมติว่าพนักงานมีฐานเงินเดือน 20,000 บาทเท่ากันทุกแห่ง
- ไทยฮอนด้า ลาดกระบัง โบนัส 8 เดือน บวกเงินพิเศษ 96,700 บาท รวมประมาณ 256,700 บาท
- โตโยต้า มอเตอร์ โบนัส 7.6 เดือน บวกเงินพิเศษ 46,000 บาท รวมประมาณ 198,000 บาท
- สยามโตโยต้า อมตะชลบุรี โบนัส 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 41,000 บาท รวมประมาณ 191,000 บาท
- เด็นโซ่ อมตะชลบุรี โบนัส 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 30,000 บาท รวมประมาณ 180,000 บาท
- มิตซูบิชิ สยามอีสเทิร์น โบนัส 7.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 10,000 บาท รวมประมาณ 160,000 บาท
- มิตซูแอร์ อมตะชลบุรี โบนัส 7.2 เดือน บวกเงินพิเศษ 20,000 บาท และอีก 3,000 บาท รวมประมาณ 167,000 บาท
- อีซูซุ มอเตอร์ โบนัส 7.1 เดือน บวกเงินพิเศษ 37,000 บาท และอีก 3,000 บาท รวมประมาณ 182,000 บาท
- ไอซิน ATTG โบนัส 7 เดือน บวกเงินพิเศษ 30,000 บาท รวมประมาณ 170,000 บาท
- อีซูซุ โลจิสติกส์ ระยอง โบนัส 7 เดือน บวกเงินพิเศษ 17,660 บาท รวมประมาณ 157,660 บาท
- Nippon Steel มาบตาพุด โบนัส 6.6 เดือน บวกเงินพิเศษ 30,000 บาท รวมประมาณ 162,000 บาท
- IHI Turbo อมตะชลบุรี โบนัส 6.2 เดือน บวกเงินพิเศษ 75,000 บาท รวมประมาณ 199,000 บาท
- NT ระยอง โบนัส 6.1 เดือน บวกเงินพิเศษ 14,000 บาท รวมประมาณ 136,000 บาท
- เจเทคโตะ บางปะกง โบนัส 6 เดือน บวกเงินพิเศษ 25,000 บาท ตามข้อมูลที่เพจรวบรวม แต่ยอดเงินพิเศษยังรอตรวจสอบ
- มิตซูลิฟต์ อมตะชลบุรี โบนัส 5.6 เดือน บวกเงินพิเศษ 33,000 บาท รวมประมาณ 145,000 บาท
- อาโอยาม่าไทย โบนัส 5.6 เดือน บวกเงินพิเศษ 28,000 บาท รวมประมาณ 140,000 บาท
- เจเทคโตะ ระยอง โบนัส 5.3 เดือน บวกเงินพิเศษ 50,000 บาท รวมประมาณ 156,000 บาท
- ไทยเมอิระ โบนัส 5.1 เดือน บวกเงินพิเศษ 32,000 บาท รวมประมาณ 134,000 บาท
- โยโกฮาม่า อมตะ ระยอง โบนัส 5 เดือน บวกเงินพิเศษ 38,000 บาท รวมประมาณ 138,000 บาท
- สยามโกชิ โบนัส 5 เดือน บวกเงินพิเศษ 30,000 บาท และอีก 5,000 บาท รวมประมาณ 135,000 บาท
- STC ระยอง โบนัส 5 เดือน บวกเงินพิเศษ 30,000 บาท รวมประมาณ 130,000 บาท
- กันยงอิเล็กทริก โบนัส 5 เดือน บวกเงินพิเศษ 10,000 บาท รวมประมาณ 110,000 บาท
- เรียวบิ อมตะซิตี้ ระยอง โบนัส 5 เดือน ไม่ระบุเงินพิเศษ คิดเป็นโบนัสประมาณ 100,000 บาท
- ดันลอป ระยอง โบนัส 4.7 เดือน บวกเงินพิเศษ 23,500 บาท รวมประมาณ 117,500 บาท
- NOK อมตะชลบุรี โบนัส 4.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 27,000 บาท รวมประมาณ 117,000 บาท
- คาวาซากิ มอเตอร์ โบนัส 4.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 25,000 บาท รวมประมาณ 115,000 บาท
- เจอเนอรัล แหลมฉบัง โบนัส 4.5 เดือน บวกเงินพิเศษ 15,000 บาท รวมประมาณ 105,000 บาท
- Thai Okawa โบนัส 4 เดือน บวกเงินพิเศษ 23,000 บาท รวมประมาณ 103,000 บาท
- คาดินัล เฮลธ์ ระยอง โบนัส 3 เดือน บวกเงินพิเศษ 55,000 บาท รวมประมาณ 115,000 บาท
- โซนี่ อมตะชลบุรี โบนัส 3 เดือน บวกเงินพิเศษ 23,000 บาท รวมประมาณ 83,000 บาท
- MG โบนัส 2 เดือน บวกเงินพิเศษ 50,000 บาท รวมประมาณ 90,000 บาท
ทั้งนี้ ตัวเลขโบนัสและเงินพิเศษอ้างอิงจากโพสต์รวบรวมข้อมูล ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัททุกแห่ง ส่วนยอดเงินรวมเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณจากฐานเงินเดือน 20,000 บาท ไม่ใช่เงินที่พนักงานทุกคนได้รับจริง และยังไม่หักภาษีหรือคำนึงถึงเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบริษัท
สำหรับเจเทคโตะ บางปะกง พบว่าตัวเลขเงินพิเศษในโพสต์รวมอยู่ที่ 25,000 บาท แต่รายงานเมื่อเดือนมีนาคม 2569 ระบุผลการเจรจาโบนัส 6 เดือน พร้อมเงินพิเศษ 55,000 บาท และปรับขึ้นเงินเดือน 4.4% จึงต้องตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลจากคนละรอบการจ่ายหรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือไม่
ไทยฮอนด้าแบ่งจ่ายโบนัส 3 งวด เงินก้อนสุดท้าย 25 ธันวาคม
แม้รายชื่อโบนัสทั้ง 30 แห่งเพิ่งถูกนำมาเผยแพร่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน แต่บางบริษัทประกาศข้อตกลงการจ่ายเงินมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว โดยเฉพาะไทยฮอนด้าที่มีการเจรจาระหว่างบริษัทกับสหภาพแรงงานจนได้ข้อสรุปตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569
ประชาชาติธุรกิจรายงานเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 ว่า บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด อนุมัติจ่ายเงินพิเศษ 96,700 บาท ในวันที่ 10 เมษายน ตามด้วยโบนัส 4 เดือน วันที่ 25 มิถุนายน และโบนัสอีก 4 เดือน มีกำหนดจ่ายวันที่ 25 ธันวาคม 2569
บริษัทยังอนุมัติปรับขึ้นเงินเดือนอีก 4.4% โดยข้อตกลงเกิดขึ้นหลังสหภาพแรงงานเจรจากับฝ่ายบริหารเพียง 2 รอบ
หมายความว่า โบนัส 8 เดือนและเงินพิเศษ 96,700 บาทของไทยฮอนด้าไม่ได้เป็นเงินก้อนที่จ่ายพร้อมกันทั้งหมดในเดือนธันวาคม แต่เป็นผลตอบแทนรวมตามข้อตกลงประจำปี ซึ่งแบ่งจ่ายตามกำหนดเวลา
เมื่อเทียบกับปี 2568 ไทยฮอนด้าเพิ่มโบนัสจาก 7.5 เดือน เป็น 8 เดือน ขณะที่เงินพิเศษเพิ่มจาก 70,600 บาท เป็น 96,700 บาท
ส่วนโรงงานอีก 29 แห่งในโพสต์รวบรวม ยังไม่มีข้อมูลวันจ่ายครบทุกแห่ง จึงไม่สามารถระบุได้ว่าบริษัทใดจ่ายโบนัสไปแล้ว หรือจะจ่ายในช่วงสิ้นปี
โบนัส 8 เดือน ได้เงินจริงเท่าไหร่?
การคำนวณโบนัสต้องพิจารณาฐานเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน รวมถึงหลักเกณฑ์ของบริษัท เช่น อายุงาน ผลการประเมิน และประเภทการจ้างงาน
ยกตัวอย่างไทยฮอนด้า
- หากใช้ฐานเงินเดือน 20,000 บาท คูณโบนัส 8 เดือน จะได้ 160,000 บาท
- เมื่อบวกเงินพิเศษ 96,700 บาท จะมีเงินรวม 256,700 บาท ก่อนหักภาษีและรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนพนักงานที่มีฐานเงินเดือน 15,000 บาท, 25,000 บาท
- หากได้รับโบนัสและเงินพิเศษในอัตราเดียวกัน จะมีเงินรวม 216,700 บาท
- ขณะที่ผู้มีฐานเงินเดือน 25,000 บาท จะมีเงินรวม 296,700 บาท
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงการคำนวณเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่การยืนยันยอดจ่ายจริงของพนักงานไทยฮอนด้า
สำหรับพนักงานโรงงานอื่นที่กำลังรอติดตามโบนัสสิ้นปี ควรตรวจสอบประกาศจากบริษัทหรือสหภาพแรงงานโดยตรง เพราะตัวเลขที่เผยแพร่บนโซเชียลอาจเป็นข้อมูลจากการเจรจาคนละช่วงเวลา และเงื่อนไขการจ่ายอาจแตกต่างกัน
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