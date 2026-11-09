คำขอสุดท้าย บุ๋ม ปนัดดา ขอโอกาสหาหลักฐาน ชี้เป็นผู้หญิงต้องดูแลแม่-ลูกเล็ก
‘เบนซ์ เรซซิ่ง’ เปิดแชท ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เผยคำขอสุดท้ายขอโอกาสหาหลักฐานเรื่องคดี ชี้เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ต้องดูแลแม่-ลูกสาว และเด็กเล็กอีก 2 คน
จากกรณี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ฝากขังระหว่างรอพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนส่งอัยการภายในกรอบเวลา 84 วัน (7 ผัด) ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง โดยต้องกักโรคเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 พฤศจิกาบน ก่อนจำแนกแยกแดน มีรายงานว่าเธอไม่มีอาการน่ากังวล ทานอาหารได้ตามปกติ และเวลาว่างในการอ่านนิยายและดูรายการโทรทัศน์ ทั้งยังพูดคุยกับเพื่อนผู้ต้องขัง
ขณะที่ นายอริย์ธัช วรโรจน์เจริญเดช หรือ เบนซ์ เรซซิ่ง เปิดเผยภาพแชทไลน์ของ บุ๋ม ปนัดดา ที่ส่งมา ระบุข้อความว่า “อย่างน้อยพี่เองเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ดูแลแม่สูง(อายุ) ลูกสาว และเด็กเล็กอีกสองคน” และ “ขอโอกาสในการออกมาหาเอกสารเรื่องคดีค่ะ”
เจ้าตัวโพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่า “คำขอสุดท้าย.. บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ขอโอกาสเพื่อออกมาแสวงหาพยานหลักฐาน ส่วนจะผิดถูกอย่างไรนั้น ให้ศาลเป็นผู้ตัดสินครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดชีวิตในคุก บุ๋ม ปนัดดา กินแกงป่าปลาดุก-อ่านนิยาย เตรียมโดนตัดผม
- ชีวิตคืนแรกในคุก! “บุ๋ม ปนัดดา” สภาพจิตใจปกติ ปรับตัวได้ดี เผยห่วงลูกและแม่
- สาเหตุ “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่ยื่นประกันตัว หลังถูกจับกุม ชี้ไม่ใช่การเดินเกมเหนือชั้น