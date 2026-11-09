คำขอสุดท้าย บุ๋ม ปนัดดา ขอโอกาสหาหลักฐาน ชี้เป็นผู้หญิงต้องดูแลแม่-ลูกเล็ก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 10:12 น.
คำขอสุดท้าย บุ๋ม ปนัดดา ขอโอกาสหาหลักฐาน

‘เบนซ์ เรซซิ่ง’ เปิดแชท ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เผยคำขอสุดท้ายขอโอกาสหาหลักฐานเรื่องคดี ชี้เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ต้องดูแลแม่-ลูกสาว และเด็กเล็กอีก 2 คน

จากกรณี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ฝากขังระหว่างรอพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนส่งอัยการภายในกรอบเวลา 84 วัน (7 ผัด) ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง โดยต้องกักโรคเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 – 12 พฤศจิกาบน ก่อนจำแนกแยกแดน มีรายงานว่าเธอไม่มีอาการน่ากังวล ทานอาหารได้ตามปกติ และเวลาว่างในการอ่านนิยายและดูรายการโทรทัศน์ ทั้งยังพูดคุยกับเพื่อนผู้ต้องขัง

ขณะที่ นายอริย์ธัช วรโรจน์เจริญเดช หรือ เบนซ์ เรซซิ่ง เปิดเผยภาพแชทไลน์ของ บุ๋ม ปนัดดา ที่ส่งมา ระบุข้อความว่า “อย่างน้อยพี่เองเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ดูแลแม่สูง(อายุ) ลูกสาว และเด็กเล็กอีกสองคน” และ “ขอโอกาสในการออกมาหาเอกสารเรื่องคดีค่ะ”

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เจ้าตัวโพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่า “คำขอสุดท้าย.. บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ขอโอกาสเพื่อออกมาแสวงหาพยานหลักฐาน ส่วนจะผิดถูกอย่างไรนั้น ให้ศาลเป็นผู้ตัดสินครับ”

เบนซ์ เรซซิ่ง เผยคำขอสุดท้าย บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก Facebook : Akarakit Worarojcharoendet

นาทีคุมตัว บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป ฝากขังศาลอาญา คดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี-2

เบนซ์ เรซซิ่ง
ภาพจาก Facebook : Akarakit Worarojcharoendet

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 10:12 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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