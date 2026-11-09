นารีพิฆาต! เจนเซน หวง ยอมรับ คบชู้ผู้บริหารสาว สหรัฐฯ สงสัยเป็นสายลับรัฐบาลจีน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 09:51 น.
นารีพิฆาต! เจนเซน หวง ยอมรับ คบชู้ผู้บริหารสาว สหรัฐฯ สงสัยเป็นสายลับรัฐบาลจีน

บอร์ดบริหาร Nvidia สั่งตั้งกรรมการอิสระสอบสวนด่วน หลังเจนเซน หวง ซีอีโอบริษัทชิปมูลค่า 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ สารภาพนอกใจภรรยาไปคบชู้กับผู้บริหารสาวที่สหรัฐฯ สงสัยว่าเป็นสายลับรัฐบาลจีน

เจนเซน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia บริษัทผู้ผลิตชิปเอไอชั้นนำของโลกที่มีมูลค่าตลาดสูงถึง 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ยอมรับสารภาพว่าแอบมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว จนคณะกรรมการบริหารของบริษัทต้องเปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการ หลังพบว่าฝ่ายหญิงตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสายลับของทางการจีน

สื่อเดอะนิวยอร์กไทมส์รายงานว่า บันทึกข้อความลับของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งเตือนมาหลายเดือนแล้วว่า อลิซ หวง หรือ หวง เสี่ยวเล่อ คู่ขาของเจนเซน (ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือด) ถูกกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีน (MSS) ซึ่งเป็นหน่วยงานข่าวกรองของกรุงปักกิ่ง ดึงตัวไปทำงานเป็นสายลับ โดยข้อมูลในเอกสารลับอ้างอิงจากการดักฟังและสอดแนมทางอิเล็กทรอนิกส์

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อลิซ หวง มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ Megaspeed บริษัทสัญชาติสิงคโปร์ที่กว้านซื้อชิปเอไอขั้นสูงจาก Nvidia ไปเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ปัจจุบันบริษัทแห่งนี้กำลังถูกตรวจสอบอย่างหนัก หลังมีข้อกล่าวหาว่าช่วยลักลอบขนส่งหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) รุ่นล้ำสมัยของ Nvidia เข้าไปยังประเทศจีน เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ทั้งนี้ไม่ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อใด แต่เคยมีภาพถ่ายคู่กันที่บาร์แห่งหนึ่งในกรุงไทเปเมื่อปี 2024

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลยุคโจ ไบเดน ได้สั่งจำกัดการขายชิปขั้นสูงของ Nvidia ให้แก่จีนท่ามกลางศึกชิงความเป็นผู้นำด้านเอไอ แต่เจนเซนพยายามผลักดันให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผ่อนปรนข้อจำกัดเหล่านั้น แม้รัฐบาลทรัมป์จะรับรู้ถึงปฏิบัติการนางนกต่อที่พุ่งเป้ามาที่ซีอีโอรายนี้ แต่เจนเซนก็ยังคงเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงของทรัมป์และมีบทบาทโน้มน้าวการกำหนดนโยบายเอไอของทำเนียบขาว โดยเขามักคัดค้านการออกกฎระเบียบที่เข้มงวดเกินไปในการส่งออกชิปไปจีน

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เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน คณะกรรมการบริหารของ Nvidia ประกาศตั้งทีมที่ปรึกษากฎหมายอิสระและกรรมการบริษัทเพื่อตรวจสอบว่า เจนเซนตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการข่าวกรองต่างชาติหรือไม่ อย่างไรก็ตาม บอร์ดบริหารยังยืนยันว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเจนเซนและทีมผู้นำ พร้อมระบุว่าให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติและเศรษฐกิจสหรัฐฯ เป็นอันดับแรก แม้ขณะนี้จะยังไม่มีเหตุผลให้เชื่อว่าความมั่นคงของชาติหรือความลับของบริษัทจะรั่วไหล แต่การสอบสวนจะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียด ซึ่งเจนเซนก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

ด้านเจนเซน ในวัย 63 ปี ได้ออกมายอมรับผิดต่อหน้าพนักงานว่าเขานอกใจ ลอรี มิลส์ ภรรยาที่แต่งงานอยู่กินกันมาตั้งแต่ปี 1985 และมีลูกด้วยกันสองคนคือ สเปนเซอร์ และ แมดิสัน เขากล่าวกับพนักงานว่า “ผมไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยา การกระทำของผมทำร้ายเธอและลูกๆ ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ สำหรับสิ่งที่ผมทำลงไป ผมเสียใจอย่างสุดซึ้ง”

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เจนเซนเกิดที่กรุงไทเปเมื่อปี 1963 ก่อนย้ายมาเรียนที่สหรัฐฯ และจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เขาก่อตั้ง Nvidia ขึ้นเมื่อปี 1993 จากร้านอาหาร Denny’s ในเมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย จนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลด้านเอไอแห่งยุค และเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสภาที่ปรึกษาของประธานาธิบดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อช่วงต้นปี 2026

คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาปกป้องเจนเซนต่อหน้าสื่อมวลชน โดยชมว่าเป็นคนดีและมีเกียรติ ทำผลงานที่ยอดเยี่ยมเพื่อประเทศชาติ พร้อมกล่าวเสริมว่า “ผมยังไม่เคยได้ยินว่าเขาทำอะไรผิดเลยนะ เขาไปยุ่งเกี่ยวกับใครบางคน แต่คุณก็รู้ ใครๆ เขาก็ทำกันทั้งนั้น” ทั้งนี้ ในอดีตเคยมีบุคคลสำคัญของสหรัฐฯ ตกเป็นเหยื่อแผนการนางนกต่อของสายลับจีนในลักษณะคล้ายกัน เช่น เอริก สวอลเวลล์ อดีต สส.พรรคเดโมแครต จากรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่เคยมีความสัมพันธ์กับสายลับสาวชื่อ คริสติน ฟาง หรือ ฟาง ฟาง มาแล้ว

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 09:47 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 09:51 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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