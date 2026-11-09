นารีพิฆาต! เจนเซน หวง ยอมรับ คบชู้ผู้บริหารสาว สหรัฐฯ สงสัยเป็นสายลับรัฐบาลจีน
บอร์ดบริหาร Nvidia สั่งตั้งกรรมการอิสระสอบสวนด่วน หลังเจนเซน หวง ซีอีโอบริษัทชิปมูลค่า 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ สารภาพนอกใจภรรยาไปคบชู้กับผู้บริหารสาวที่สหรัฐฯ สงสัยว่าเป็นสายลับรัฐบาลจีน
เจนเซน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia บริษัทผู้ผลิตชิปเอไอชั้นนำของโลกที่มีมูลค่าตลาดสูงถึง 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ยอมรับสารภาพว่าแอบมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว จนคณะกรรมการบริหารของบริษัทต้องเปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการ หลังพบว่าฝ่ายหญิงตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสายลับของทางการจีน
สื่อเดอะนิวยอร์กไทมส์รายงานว่า บันทึกข้อความลับของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งเตือนมาหลายเดือนแล้วว่า อลิซ หวง หรือ หวง เสี่ยวเล่อ คู่ขาของเจนเซน (ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือด) ถูกกระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีน (MSS) ซึ่งเป็นหน่วยงานข่าวกรองของกรุงปักกิ่ง ดึงตัวไปทำงานเป็นสายลับ โดยข้อมูลในเอกสารลับอ้างอิงจากการดักฟังและสอดแนมทางอิเล็กทรอนิกส์
อลิซ หวง มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ Megaspeed บริษัทสัญชาติสิงคโปร์ที่กว้านซื้อชิปเอไอขั้นสูงจาก Nvidia ไปเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ปัจจุบันบริษัทแห่งนี้กำลังถูกตรวจสอบอย่างหนัก หลังมีข้อกล่าวหาว่าช่วยลักลอบขนส่งหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) รุ่นล้ำสมัยของ Nvidia เข้าไปยังประเทศจีน เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ทั้งนี้ไม่ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อใด แต่เคยมีภาพถ่ายคู่กันที่บาร์แห่งหนึ่งในกรุงไทเปเมื่อปี 2024
ก่อนหน้านี้ รัฐบาลยุคโจ ไบเดน ได้สั่งจำกัดการขายชิปขั้นสูงของ Nvidia ให้แก่จีนท่ามกลางศึกชิงความเป็นผู้นำด้านเอไอ แต่เจนเซนพยายามผลักดันให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผ่อนปรนข้อจำกัดเหล่านั้น แม้รัฐบาลทรัมป์จะรับรู้ถึงปฏิบัติการนางนกต่อที่พุ่งเป้ามาที่ซีอีโอรายนี้ แต่เจนเซนก็ยังคงเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในแวดวงของทรัมป์และมีบทบาทโน้มน้าวการกำหนดนโยบายเอไอของทำเนียบขาว โดยเขามักคัดค้านการออกกฎระเบียบที่เข้มงวดเกินไปในการส่งออกชิปไปจีน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน คณะกรรมการบริหารของ Nvidia ประกาศตั้งทีมที่ปรึกษากฎหมายอิสระและกรรมการบริษัทเพื่อตรวจสอบว่า เจนเซนตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการข่าวกรองต่างชาติหรือไม่ อย่างไรก็ตาม บอร์ดบริหารยังยืนยันว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเจนเซนและทีมผู้นำ พร้อมระบุว่าให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติและเศรษฐกิจสหรัฐฯ เป็นอันดับแรก แม้ขณะนี้จะยังไม่มีเหตุผลให้เชื่อว่าความมั่นคงของชาติหรือความลับของบริษัทจะรั่วไหล แต่การสอบสวนจะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียด ซึ่งเจนเซนก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
ด้านเจนเซน ในวัย 63 ปี ได้ออกมายอมรับผิดต่อหน้าพนักงานว่าเขานอกใจ ลอรี มิลส์ ภรรยาที่แต่งงานอยู่กินกันมาตั้งแต่ปี 1985 และมีลูกด้วยกันสองคนคือ สเปนเซอร์ และ แมดิสัน เขากล่าวกับพนักงานว่า “ผมไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยา การกระทำของผมทำร้ายเธอและลูกๆ ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ สำหรับสิ่งที่ผมทำลงไป ผมเสียใจอย่างสุดซึ้ง”
เจนเซนเกิดที่กรุงไทเปเมื่อปี 1963 ก่อนย้ายมาเรียนที่สหรัฐฯ และจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เขาก่อตั้ง Nvidia ขึ้นเมื่อปี 1993 จากร้านอาหาร Denny’s ในเมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย จนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลด้านเอไอแห่งยุค และเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสภาที่ปรึกษาของประธานาธิบดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อช่วงต้นปี 2026
คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาปกป้องเจนเซนต่อหน้าสื่อมวลชน โดยชมว่าเป็นคนดีและมีเกียรติ ทำผลงานที่ยอดเยี่ยมเพื่อประเทศชาติ พร้อมกล่าวเสริมว่า “ผมยังไม่เคยได้ยินว่าเขาทำอะไรผิดเลยนะ เขาไปยุ่งเกี่ยวกับใครบางคน แต่คุณก็รู้ ใครๆ เขาก็ทำกันทั้งนั้น” ทั้งนี้ ในอดีตเคยมีบุคคลสำคัญของสหรัฐฯ ตกเป็นเหยื่อแผนการนางนกต่อของสายลับจีนในลักษณะคล้ายกัน เช่น เอริก สวอลเวลล์ อดีต สส.พรรคเดโมแครต จากรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่เคยมีความสัมพันธ์กับสายลับสาวชื่อ คริสติน ฟาง หรือ ฟาง ฟาง มาแล้ว