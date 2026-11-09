แผนล่มดับแค้น! เพจดังแฉ “บุ๋ม” สั่ง “ก๊อต” กบดานลาว พ่อสื่อลั่นผิดต้องติดคุก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 09:49 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 09:49 น.
แฉคลิปเสียง ‘บุ๋ม’ สะกิด ‘ก๊อต’ หนีซบลาว พ่อสื่อเบรกหัวทิ่มลั่นทำผิดต้องติดคุก

CSI LA เปิดคลิปพ่อสื่อ อ้างบุ๋มฝากบอกก๊อตหนีไปลาว เพราะมีบ้านและที่ดินอยู่ที่นั่น ก่อนเผยเหตุผลที่ไม่เห็นด้วย

ประเด็นนี้เกิดขึ้นหลังเพจ CSI LA นำคลิปเสียงสัมภาษณ์จากรายการของไทยรัฐมาเผยแพร่ พร้อมข้อความเปิดประเด็นว่า “ฟังคลิปนี้แล้วขนลุก!” โดยระบุว่า อดีตพ่อสื่อของบุ๋มและก๊อตเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างจากเรื่องราวที่บุ๋มเคยเล่าให้แอดมินเพจฟัง

ภายในคลิป ชายผู้ทำหน้าที่เป็นพ่อสือให้ทั้งคู่รู้จักกัน เล่าว่า บุ๋มเคยฝากให้เขาช่วยบอกก๊อตเดินทางออกนอกประเทศไปยังลาว เนื่องจากฝ่ายชายมีทรัพย์สินอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งบ้าน ที่ดิน ไร่ และสวน จึงอาจใช้เป็นสถานที่หลบหนีได้

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อย่างไรก็ตาม พ่อสื่อไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ โดยให้เหตุผลว่า ต่อให้เป็นเพื่อนกันก็ไม่ควรช่วยเหลือให้หลบหนีกฎหมาย หากใครทำความผิดก็ต้องยอมรับผลของการกระทำและรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม พร้อมยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ด้านเพจ CSI LA ตั้งคำถามถึงเหตุผลที่บุ๋มต้องการให้ก๊อตหลบหนีไปลาว ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยให้ข้อมูลกับแอดมินเพจอีกลักษณะหนึ่ง พร้อมแสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของก๊อต หากเดินทางไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศจริง

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 รายการไทยรัฐนิวส์โชว์นำเสนอคำสัมภาษณ์แอดมิน CSI LA ซึ่งอ้างว่า ประมาณ 3 สัปดาห์ก่อนเรื่องราวของก๊อตจะกลายเป็นข่าว บุ๋มเคยติดต่อมาเล่าปัญหาชีวิตคู่ โดยกล่าวหาว่าสามีใช้เงินฟุ่มเฟือย มีหนี้สิน และมีพฤติกรรมทำร้ายลูกสาว

แอดมิน CSI LA ยังกล่าวอ้างว่า บุ๋มต้องการให้ก๊อตมีคดีติดตัว เพื่อใช้เป็นเหตุผลในการนำลูกกลับมาอยู่ในความดูแลของตนเอง โดยข้อมูลนี้เป็นคำกล่าวอ้างของเพจที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากบุ๋มโดยตรง

ขณะเดียวกัน ประเด็นทรัพย์สินของก๊อตในประเทศลาวเคยถูกกล่าวถึงในรายการ Phutta Talk โดย พุทธ อภิวรรณ เปิดเผยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนว่า ได้รับข้อมูลว่าก๊อตเดินทางไปลาวบ่อยครั้ง และมีการซื้อที่ดินหลายแปลง โดยเฉพาะพื้นที่ทำไร่กาแฟ ทั้งยังมีข้อสงสัยว่าเงินที่นำไปซื้อทรัพย์สินอาจเกี่ยวข้องกับมูลนิธิองค์กรทำดีหรือไม่ ซึ่งยังต้องรอผลตรวจสอบเส้นทางการเงินจากเจ้าหน้าที่

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สำหรับความคืบหน้าคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ตำรวจสอบสวนกลางนำตัวบุ๋มและก๊อตไปฝากขังต่อศาลอาญา หลังถูกดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงิน โดยทั้งคู่ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวน

บุ๋มไม่ได้ยื่นคำร้องขอประกันตัว ส่วนก๊อตยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวด้วยหลักทรัพย์ 1 ล้านบาท แต่ศาลไม่อนุญาต เนื่องจากเกรงว่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน ก่อนถูกส่งตัวไปควบคุมที่ทัณฑสถานหญิงกลางและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครตามลำดับ

ส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าบุ๋มเคยฝากข้อความให้ก๊อตหนีไปลาว ยังไม่มีหลักฐานยืนยันต่อสาธารณะว่าเกิดการฝากข้อความตามที่พ่อสื่อเล่าจริง หรือก๊อตเคยวางแผนหลบหนีไปประเทศลาว

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 09:49 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 09:49 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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