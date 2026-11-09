ออยศรี บุกมหาดไทย จี้สอบ ‘มูลนิธิคนตื่นธรรม’ สงสัยใช้เงินไม่ตรงวัตถุประสงค์
‘ออยศรี’ บุกมหาดไทยยื่นสอบ 3 มูลนิธิดัง ‘คนตื่นธรรม-ทนายประชาชน-เป็นหนึ่ง’ อ้างโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัว สงสัยปมใช้เงินผิดวัตถุประสงค์และปลอมลายเซ็นตั้งมูลนิธิ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 เพจ ออยศรีและผองเผือก เผยว่า เวลา 10.30 น. เตรียมตัวเดินทางไปกระทรวงมหาดไทยยื่นหนังสื่อร้องขอตรวจสอบ 3 มูลนิธิดังต่อไปนี้
1. มูลนิธิคนตื่นธรรม ที่ก็ยื่น ๆไว้ตามที่คุณเบียร์ขอให้ยื่น มีทั้งนับ บช. มูลนิธิ ชวนคนโอน บช. ส่วนตัว แต่ละครั้งมีการขออนุญาตก่อนขอรับบริจาคหรือไม่ ขอรับบริจาคแล้วปิดโครงการหรือไม่ ที่ชักชวนประชาชนโอนเงินบริจาคช่วยน้ำท่วม แต่ไม่เอาเงินออกมาใช้ จัดการเองอาจจะนำไปซื้อที่ดินอ้างต้องการสร้างสถานปฏิบัติธรรม จะเป็นการควบคุมเงินให้ใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่ชักชวนหรือไม่อย่างไร และอื่น ๆ
2. มูลนิธิทนายประชาชน เคยโพสชักชวนให้คนโอนหลายครั้ง รวมถึงเคยมีชักชวนโอนเข้า บช ชื่อของนายษิทรา และชื่อมูลนิธิ แต่ละครั้งเคยทำสรุปชี้แจงเปิดปิดโครงการอย่างไร เคยส่งงบหรือไม่อย่างไร และมีน้องสาวเป็นเหรัญญิก วัตถุประสงค์การเปิดเพจที่นายษิทราใช้ปัจจุบันตรงตามที่ระบุไว้ตอนต้นหรือไม่ว่าเป็นเพจกระจายข่าวสารมูลนิธิ
3. มูลนิธิเป็นหนึ่ง.. ที่ความจริงแล้วนี่เป็นมูลธิเดียวที่ออยศรีติดตามอย่างใกล้ชิด มีคดีความจนมีสเตทเม้นท์บช. มูลนิธิจากการใช้อำนาจศาลในการขอเป็นมูลนิธิที่ประธานมูลนิธิสารภาพว่าปลอมลายเซ็นผู้อื่นจัดตั้งมูลนิธิ โดยผู้เสียหายที่เป็นโจทก์คือผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และมีเจ้าของชื่อคือคุณลักษณ์เป็นโจทก์ร่วมในคดี ตรวจพบมีการโอนเงินมูลนิธิเข้า บช. ส่วนตัวประธานคือคุณต้นอ้อ ลูกชายที่เป็นรองประธาน ลูกสะใภ้ที่เป็นเหรัญญิก สามีที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิ และคนอื่น ๆ #รวมถึงเตรียมทำเรื่องย้ายคดีที่ได้มีผู้เสียหายแจ้งฉ้อโกงประชาชนไว้เข้ากองปราบ ไปที่ ปอศ. วันนี้จะนำตัวคุณลักษณ์ผู้เสียหายไปด้วยตัวเอง เพราะยังมีรายงานการประชุมอื่น ๆ ที่พบภายหลังว่าโดนใส่ชืือไปโดยไม่เกี่ยวข้องอีกหลายครั้ง
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