เปิดชีวิตในคุก บุ๋ม ปนัดดา กินแกงป่าปลาดุก-อ่านนิยาย เตรียมโดนตัดผม
เปิดชีวิตในเรือนจำ บุ๋ม ปนัดดา และ ก๊อต อธิป หลังเข้าห้องกักโรค 5 วัน ฝ่ายหญิงกินแกงป่าปลาดุก อ่านนิยายปรับตัวได้ ส่วนฝ่ายชายหลับปกติแต่บ่นห่วงภรรยา
คืบหน้ากรณี เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัว น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือบุ๋ม อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดี พร้อมด้วย นายอธิป อนันทวรรณ หรือก๊อต สามี ออกจากศาลอาญารัชดาภิเษกเมื่อเย็นวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนำตัวไปฝากขังระหว่างรอพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนส่งอัยการภายในกรอบเวลา 84 วัน (7 ผัด) เจ้าหน้าที่แยกส่งตัวฝ่ายหญิงเข้าทัณฑสถานหญิงกลาง ส่วนฝ่ายชายเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ทั้งคู่ต้องเข้าสู่กระบวนการกักโรคเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พ.ย. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. 69 ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการจำแนกแยกแดน
ทีมโฆษกประจำกรมราชทัณฑ์เปิดเผยรายงานจากผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ถึงการใช้ชีวิตด้านในของทั้งสองคน ภาพรวมถือว่าปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี
ชีวิตในห้องกักโรคทัณฑสถานหญิงกลางของ บุ๋ม ปนัดดา ไม่มีอาการน่ากังวล เจ้าตัวรับประทานอาหารกลางวันได้ตามปกติ ใช้เวลาว่างระหว่างวันไปกับการอ่านนิยาย ดูรายการโทรทัศน์ตามเวลาที่ทัณฑสถานกำหนด ตลอดจนพูดคุยทำความคุ้นเคยกับเพื่อนผู้ต้องขัง พอถึงมื้อเย็นก็รับประทานเมนูไข่ต้มกับแกงป่าปลาดุกได้ มีเพียงการขอยาแก้ท้องอืดจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ฝั่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ก๊อต อธิป ใช้ชีวิตในห้องกักโรคได้ราบรื่นไม่แพ้กัน เจ้าตัวไม่มีอาการซึมเศร้า รับประทานอาหารครบทุกมื้อ พูดคุยกับเพื่อนร่วมห้องได้ตามปกติ พอตกกลางคืนก็นอนหลับได้สนิท จะมีก็แต่ความรู้สึกเป็นห่วงภรรยาที่แยกไปอยู่ทัณฑสถานหญิงกลาง อย่างไรก็ตาม ก๊อตยังไม่ได้ร้องขอสิ่งของเครื่องใช้ใดๆ ไม่ได้สอบถามประเด็นใดเป็นพิเศษ รวมถึงไม่ได้ขอพบนักจิตวิทยา ทางเรือนจำได้กำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่นตรวจตราดูแลใกล้ชิด หากเจ้าตัวต้องการปรึกษานักจิตวิทยาเมื่อไหร่ก็พร้อมประสานงานให้ทันที
เมื่อครบกำหนดกักโรคในวันที่ 12 พ.ย. ทั้งคู่ต้องเข้าสู่ระเบียบการตัดผมของกรมราชทัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ดีก่อนเข้าที่ประชุมจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง ก๊อตในฐานะคนฝากชายต้องตัดผมสั้น ด้านหน้าและกลางศีรษะยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ชายผมรอบศีรษะไถสั้นไล่ระดับไม่เกินปัตตาเลี่ยนเบอร์ 2 ส่วนบุ๋มในฐานะคนฝากหญิงอนุโลมให้ไว้ผมยาวเลยบ่าได้ แต่ต้องรวบหรือผูกผมให้เรียบร้อย
หลังจากนั้นเรือนจำจะจัดอบรมชี้แจงกฎระเบียบก่อนแยกแดน ซึ่งพิจารณาจากประเภทผู้ต้องขัง อายุ สุขภาพ ตลอดจนความปลอดภัยในการควบคุมตัว มีแนวโน้มว่าทั้งสองคนจะได้ไปอยู่ที่แดนแรกรับของแต่ละแห่ง
สำหรับการติดต่อโลกภายนอกในช่วงกักโรค ทนายความยังสามารถพูดคุยปรึกษาคดีความได้ตามปกติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เข้าไปยังแดนกักโรค ส่วนบรรดาญาติพี่น้องต้องรอให้พ้นกำหนดกักโรค 5 วันไปก่อน จึงจะเข้าเยี่ยมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตรงตามที่ผู้ต้องขังแจ้งไว้กับทางเรือนจำไม่เกิน 10 คนเท่านั้น