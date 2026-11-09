ลูกค้าโต้ดราม่ารีวิวคาเฟ่ 1 ดาว แพ้มะม่วง ร้านใส่ในแพนเค้ก ทั้งที่ไม่มีในเมนู ยันไม่พูดหยาบ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 09:24 น.
เทียบภาพเมนู Nutella Banana Choco Dream กับจานแพนเค้กที่เสิร์ฟจริงซึ่งมีมะม่วง กีวี และแก้วมังกร
ภาพจาก : โพสต์เฟซบุ๊กของลูกค้าและร้าน

ลูกค้า โต้ปมรีวิวคาเฟ่ 1 ดาว เล่าตั้งแต่สั่งแพนเค้กกล้วยจนถึงขอคืนจาน ยันไม่ได้พูดหยาบ ไม่ได้ขอของฟรีหรือส่วนลด ส่วนร้านยอมรับว่าเติมผลไม้ต่างจากภาพเมนู และจะถามลูกค้าเรื่องแพ้อาหารก่อนรับออเดอร์

จากแพนเค้กกล้วยหนึ่งจาน กลายเป็นเรื่องโต้กันบนเฟซบุ๊ก หลังลูกค้าร้านคาเฟ่แห่งหนึ่ง ให้คะแนนร้าน 1 ดาวบน Google เพราะของหวานที่สั่งมีมะม่วง ทั้งที่ตนเองแพ้ และไม่เห็นมะม่วงในภาพเมนู เจ้าของร้านออกมารับว่าพนักงานเติมผลไม้ลงไปเอง พร้อมเล่าว่าพนักงานรู้สึกกดดันจากการพูดคุยวันนั้น ล่าสุดลูกค้าออกมาชี้แจงว่า เธอขอโทษหากใช้น้ำเสียงไม่ดี แต่ยืนยันว่าไม่ได้พูดหยาบ สิ่งที่ขอในวันนั้นมีเพียงคืนจานที่กินไม่ได้ เช็กบิล แล้วกลับบ้าน


ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Phimnaphang Leenasirimakul ซึ่งออกมาชี้แจงว่าตนเองเป็นลูกค้าคนที่ให้รีวิว 1 ดาว เล่าว่า วันนั้นเธอกินอาหารคาวจนหมดแล้วจึงสั่ง Nutella “Banana” Choco Dream ของหวานที่เล็งไว้ตั้งแต่แรก จากชื่อและภาพในเมนู เธอเข้าใจว่าเป็นแพนเค้กกล้วยกับบลูเบอร์รี ส่วนเมนูที่เห็นว่ามีมะม่วง เธอตั้งใจเลี่ยงอยู่แล้วเพราะแพ้

โฆษณา

ลูกค้าเล่าว่ารอประมาณ 15 นาที ก่อนของหวานมาเสิร์ฟ และไม่ได้ติดใจเวลาที่ใช้ทำแพนเค้ก เพราะเข้าใจว่าเป็นเมนูที่ต้องใช้เวลา อีกทั้งกินอาหารคาวอิ่มแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องโมโหหิว แต่เมื่อเห็นมะม่วงในจาน เธอแจ้งพนักงานว่ากินไม่ได้ ชี้ให้ดูภาพในเมนู และขอเช็กบิลโดยไม่ได้แตะของหวาน

ลูกค้าอธิบายด้วยว่า การเขี่ยมะม่วงออกไม่ใช่ทางเลือกที่เธอยอมเสี่ยง เพราะกังวลว่าสิ่งที่ทำให้แพ้อาจยังติดอยู่ในอาหาร และตัวเองเคยแพ้อาหารจนต้องเข้าห้องฉุกเฉินมาก่อน ส่วนข้อความในรีวิวเดิมที่พูดถึงการรอ 15 นาที เป็นการพูดถึงเวลาที่อาจต้องรออีกหากทำจานใหม่ ขณะที่โพสต์ชี้แจงของเธอย้ำว่าไม่ได้ติดใจเวลาที่รอจานแรก


ลูกค้ายอมรับว่าตอนแจ้งพนักงานเธอหงุดหงิด น้ำเสียงอาจไม่ดี จึงขอโทษหากทำให้พนักงานเสียความรู้สึก แต่ยืนยันว่าไม่ได้ใช้คำหยาบ ไม่ได้ขอให้ทำจานใหม่ ไม่ได้ขออาหารฟรี ส่วนลด หรือสิ่งชดเชยใด ๆ เธอต้องการจ่ายเฉพาะค่าอาหารที่กินไปแล้วกลับบ้าน

โฆษณา

เธอเล่าว่า หลังขอเช็กบิลไปราว 5 นาที ผู้จัดการเดินมาพร้อมแพนเค้กจานเดิมและถามว่าทำไมจึงคืนอาหาร รวมถึงต้องการให้ร้านแก้ไขอย่างไร เธอจึงรู้สึกว่าต้องอธิบายเรื่องแพ้มะม่วงซ้ำ ทั้งที่แจ้งพนักงานไปแล้ว เมื่อผู้จัดการบอกว่าจะไม่คิดเงินจานนี้ เธอบอกว่าไม่ทราบว่าอีกฝ่ายตั้งใจสื่ออย่างไร แต่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนร้านกำลังให้เป็นกรณีพิเศษ ทั้งที่เธอคืนอาหารทันทีและไม่ได้กินเลยสักคำ ส่วนเรื่องที่ไม่มีพนักงานกล่าวขอบคุณตอนออกจากร้าน เธอไม่ได้ถือเป็นประเด็นหลัก
ก่อนหน้าลูกค้าออกมาชี้แจง ร้านโพสต์ยอมรับว่า ภาพเมนูมี กล้วยกับบลูเบอร์รี แต่วันเกิดเหตุพนักงานเติม กีวี มะม่วง และแก้วมังกร เพื่อให้จานมีสีสัน

โฆษณา

ร้านอธิบายว่าใช้ผลไม้หลายชนิดตกแต่งอาหารมานานและเคยได้รับการตอบรับที่ดี จึงมองข้ามว่าผลไม้ที่เพิ่มเข้ามาอาจเป็นปัญหาสำหรับลูกค้าที่แพ้อาหาร แม้พนักงานจะไม่ทราบเรื่องแพ้มะม่วงก่อนเสิร์ฟ แต่ร้านยอมรับว่าเป็นข้อผิดพลาดของตัวเอง และจะสอบถามลูกค้าเรื่องการแพ้อาหารหลังจากนี้ ส่วนเวลารอประมาณ 15 นาที ร้านระบุว่าเป็นเพราะเตรียมแป้งและทำแพนเค้กสดตามออเดอร์

ในมุมของร้าน พนักงานพยายามขอโทษ อธิบาย และเสนอทำจานใหม่ แต่การพูดคุยไม่ราบรื่นจนพนักงานรู้สึกเสียใจและกดดัน

โฆษณา

ร้านระบุเพิ่มเติมว่าตั้งใจจะไม่คิดค่าแพนเค้กและให้ส่วนลดกับอาหารรายการอื่นด้วย แต่ผู้จัดการไม่มีจังหวะอธิบายเจตนาทั้งหมดให้ลูกค้าฟัง จึงขออภัยผ่านโพสต์อีกครั้ง พร้อมยืนยันว่าลูกค้ามีสิทธิ์ให้คะแนนตามประสบการณ์ และขอให้พูดคุยกับพนักงานด้วยความสุภาพเมื่อเกิดปัญหา
ลูกค้าบอกว่า สิ่งที่ทำให้เสียความรู้สึกที่สุดเกิดขึ้นหลังลงรีวิว เธอมองว่าหากเจ้าของร้านเสียใจที่ไม่ได้อยู่แก้ปัญหาด้วยตัวเอง ก็น่าจะติดต่อมาคุยหรือขอโทษโดยตรงได้ เพราะเธอใช้ชื่อจริงรีวิวบน Google แต่เมื่ออ่านโพสต์ของร้าน โดยเฉพาะข้อความก่อนแก้ไข เธอรู้สึกว่าถูกเหน็บแนมและถูกตำหนิที่ไม่ได้แจ้งเรื่องแพ้มะม่วงล่วงหน้า ทั้งที่ชื่อและภาพเมนูไม่ได้ทำให้เธอเข้าใจว่าจะมีมะม่วงอยู่ในจาน

ลูกค้ายังตั้งคำถามถึงการพาดพิงเหตุการณ์ที่ร้านอื่น และระบุว่าเห็นเจ้าของร้านใช้คำว่า “ซื่อบื้อ” กับพนักงานในคอมเมนต์ ทั้งที่โพสต์ระบุว่าต้องการปกป้องพนักงาน

โฆษณา

สำหรับประเด็นส่วนลด ลูกค้าระบุว่าร้านมีข้อเสนอ ลด 5% หากให้รีวิว 5 ดาว และลูกค้าสามารถจ่ายราคาปกติได้หากไม่รีวิวหรือให้คะแนนต่ำกว่านั้น เธอบอกว่าเลือกไม่รับส่วนลด จ่ายราคาปกติ จึงขอให้คะแนนตามประสบการณ์ของตัวเอง

ส่วนโพสต์ชี้แจงของร้านไม่ได้กล่าวถึงข้อเสนอส่วนลดแลกรีวิวที่ลูกค้าระบุ

ท้ายโพสต์ ลูกค้าขอโทษพนักงานอีกครั้งสำหรับน้ำเสียงและการแสดงอารมณ์ในวันนั้น พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ใช้คำหยาบ เธอบอกว่าที่ต้องออกมาชี้แจงเพราะรู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองหลังถูกวิจารณ์ และหวังว่าร้านจะนำเหตุการณ์ไปปรับปรุงการแจ้งส่วนประกอบของอาหารให้ลูกค้าทราบก่อนสั่ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 09:24 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 09:24 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

นารีพิฆาต! เจนเซน หวง ยอมรับ คบชู้ผู้บริหารสาว สหรัฐฯ สงสัยเป็นสายลับรัฐบาลจีน

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2569
บุ๋ม ปนัดดา ก่อนถูกควบคุมตัว คดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี

เปิดชีวิตในคุก บุ๋ม ปนัดดา กินแกงป่าปลาดุก-อ่านนิยาย เตรียมโดนตัดผม

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2569
เลขเด็ดยอดมหากฐิน วัดพุทธพรหมยาน ปีที่ 9 พุ่ง 116 ล้าน ลุ้นโชคใหญ่งวด 16 พ.ย. 69

เลขเด็ดยอดมหากฐิน วัดพุทธพรหมยาน ปีที่ 9 พุ่ง 116 ล้าน ลุ้นโชคใหญ่งวด 16 พ.ย. 69

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2569
เลขบ้าน &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; บังเอิญตรงทะเบียนรถคุมขัง 4 ตัว

คอหวยตาลุก เลขบ้าน “บุ๋ม ปนัดดา” ตรงทะเบียนรถคุมขัง 4 ตัว เลขเด็ดงวด 16 พ.ย.

เผยแพร่: 9 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

นารีพิฆาต! เจนเซน หวง ยอมรับ คบชู้ผู้บริหารสาว สหรัฐฯ สงสัยเป็นสายลับรัฐบาลจีน

1 นาที ที่แล้ว
ออยศรีบุกมหาดไทย ยื่นสอบ 3 มูลนิธิ ข่าว

ออยศรี บุกมหาดไทย จี้สอบ ‘มูลนิธิคนตื่นธรรม’ สงสัยใช้เงินไม่ตรงวัตถุประสงค์

5 นาที ที่แล้ว
กรมการปกครองแจงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ข่าวการเมือง

กรมการปกครองสั่ง มูลนิธิทั่วประเทศ ต้องส่งงบดุลทุกปี เปิดรับบริจาคขออนุญาตก่อน ฝ่าฝืนเจอคดี

12 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดยอดมหากฐิน วัดพุทธพรหมยาน ปีที่ 9 พุ่ง 116 ล้าน ลุ้นโชคใหญ่งวด 16 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดยอดมหากฐิน วัดพุทธพรหมยาน ปีที่ 9 พุ่ง 116 ล้าน ลุ้นโชคใหญ่งวด 16 พ.ย. 69

29 นาที ที่แล้ว
เลขบ้าน &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; บังเอิญตรงทะเบียนรถคุมขัง 4 ตัว เลขเด็ด

คอหวยตาลุก เลขบ้าน “บุ๋ม ปนัดดา” ตรงทะเบียนรถคุมขัง 4 ตัว เลขเด็ดงวด 16 พ.ย.

29 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่งสองแท่งพร้อมกราฟแท่งเทียนราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 9 พ.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 650 บาท ทองแท่งขาย 65,450 บาท

46 นาที ที่แล้ว
สาเหตุ คนผอม นอนกรน สุขภาพและการแพทย์

คนผอม แต่ทำไมถึงนอนกรน? เช็กสาเหตุ สัญญาณที่ควรพบแพทย์

48 นาที ที่แล้ว
พ่อแม่เช็ก Open Chat ลูกหลาน พบอยู่ในกลุ่มนี้ให้ออกทันที ข่าว

ตำรวจเตือนด่วน ภัยเงียบกลุ่มไลน์ “แฉสุรินทร์” แหล่งสุมหัวเด็กบูลลี่ประจานเพื่อน

55 นาที ที่แล้ว
NATA ชี้แจงโต้ &quot;ทราย สมุทร&quot; ปมขายสัตว์หายาก ยันไร้เอี่ยวธุรกิจมืด มีระเบียบคุมเข้ม ข่าว

NATA ชี้แจงโต้ “ทราย สมุทร” ปมขายสัตว์หายาก ยันไร้เอี่ยวธุรกิจมืด มีระเบียบคุมเข้ม

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
คาหนังคาเขา! แพทย์แอบมีเซ็กซ์ใน รพ. ปล่อยคนไข้นั่งรอ สุดท้ายโดนไล่ออกคู่ ข่าวต่างประเทศ

คาหนังคาเขา! หมอแอบมีเซ็กซ์ใน รพ. ปล่อยคนไข้รอรักษา สุดท้ายโดนไล่ออกคู่

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา เลื่อนฉายภาพยนตร์ &quot;เขาภูผี&quot; ไม่มีกำหนด อ้างมีปัญหาทางเทคนิค ข่าวต่างประเทศ

ค่ายหนังกัมพูชา ประกาศเลื่อนฉาย “เขาภูผี” ไม่มีกำหนด อ้างปัญหาทางเทคนิค

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ แอสตัน วิลล่า พรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฟุตบอล

ดูบอลสด แมนยู พบ แอสตัน วิลล่า 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลเตือน ภาคใต้ 11 จังหวัด รับมือฝนตกหนัก 8-13 พ.ย.นี้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน ข่าว

รัฐบาลเตือน ภาคใต้ 11 จังหวัด รับมือฝนหนัก 8-13 พ.ย.นี้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉาวผ้าเหลือง! ชาวบ้านแฉ เจ้าอาวาสวัดมั่วสีกา เอาต์ดอร์นอกกุฏิ กลางวันแสกๆ ข่าว

ฉาวผ้าเหลือง! ชาวบ้านแฉ เจ้าอาวาสวัดมั่วสีกา เอาต์ดอร์นอกกุฏิ กลางวันแสกๆ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด อิปสวิช ทาวน์ พบ บอร์นมัธ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฟุตบอล

ดูบอลสด อิปสวิช พบ บอร์นมัธ 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชีวิตคืนแรกในคุก! &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; สภาพจิตใจปกติ ปรับตัวได้ดี เผยห่วงลูกและแม่ ข่าว

ชีวิตคืนแรกในคุก! “บุ๋ม ปนัดดา” สภาพจิตใจปกติ ปรับตัวได้ดี เผยห่วงลูกและแม่

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. บุกแหล่งผลิตครีมเถื่อน เจอผสมสารอันตราย เตือนอย่าใช้ เสี่ยงหน้าพังถาวร ข่าว

อย. บุกแหล่งผลิตครีมเถื่อน เจอผสมสารอันตราย เตือนอย่าใช้ เสี่ยงหน้าพังถาวร

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฟุตบอล

ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ ลิเวอร์พูล 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; ไม่ยื่นประกันตัว หลังถูกจับกุม ชี้ไม่ใช่การเดินเกมเหนือชั้น ข่าว

สาเหตุ “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่ยื่นประกันตัว หลังถูกจับกุม ชี้ไม่ใช่การเดินเกมเหนือชั้น

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ไบรท์ตัน พบ เบรนท์ฟอร์ด 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ฟุตบอล

ดูบอลสด ไบรท์ตัน พบ เบรนท์ฟอร์ด 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ต๊ะ นารากร&quot; ร่ายยาวแจงสัมพันธ์ &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; เผยเคยผิดหวัง เรื่องช่วยน้ำท่วม ข่าว

“ต๊ะ นารากร” ร่ายยาวแจงสัมพันธ์ “บุ๋ม ปนัดดา” เผยเคยผิดหวัง เรื่องช่วยน้ำท่วม

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ เชลซี พรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฟุตบอล

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ เชลซี 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
งงหนัก! อบต.กุดจอก เมนต์หยาบใต้โพสต์ นักข่าวสาวช่องดัง ทัวร์ลงเพจเพียบ ข่าว

งงหนัก! อบต.กุดจอก เมนต์หยาบใต้โพสต์ นักข่าวสาวช่องดัง ทัวร์ลงเพจเพียบ

1 วัน ที่แล้ว
ดูบอลสด น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฟุตบอล

ดูบอลสด ฟอเรสต์ พบ แมนซิตี้ 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ช่องถ่ายทอดสด

2 วัน ที่แล้ว
แพรรี่ ส้มหล่นได้สบู่เบนเนทใช้ฟรี 100 ก้อน หลังคอนเฟิร์มใช้ต่อ ลั่น &quot;อะไรดีแพรก็ว่าดี&quot; บันเทิง

แพรรี่ ส้มหล่นได้สบู่เบนเนทใช้ฟรี 100 ก้อน หลังคอนเฟิร์มใช้ต่อ ลั่น “อะไรดีแพรก็ว่าดี”

2 วัน ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปตำรวจเตือนด่วน ภัยเงียบกลุ่มไลน์ “แฉสุรินทร์” แหล่งสุมหัวเด็กบูลลี่ประจานเพื่อน