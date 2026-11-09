ลูกค้าโต้ดราม่ารีวิวคาเฟ่ 1 ดาว แพ้มะม่วง ร้านใส่ในแพนเค้ก ทั้งที่ไม่มีในเมนู ยันไม่พูดหยาบ
ลูกค้า โต้ปมรีวิวคาเฟ่ 1 ดาว เล่าตั้งแต่สั่งแพนเค้กกล้วยจนถึงขอคืนจาน ยันไม่ได้พูดหยาบ ไม่ได้ขอของฟรีหรือส่วนลด ส่วนร้านยอมรับว่าเติมผลไม้ต่างจากภาพเมนู และจะถามลูกค้าเรื่องแพ้อาหารก่อนรับออเดอร์
จากแพนเค้กกล้วยหนึ่งจาน กลายเป็นเรื่องโต้กันบนเฟซบุ๊ก หลังลูกค้าร้านคาเฟ่แห่งหนึ่ง ให้คะแนนร้าน 1 ดาวบน Google เพราะของหวานที่สั่งมีมะม่วง ทั้งที่ตนเองแพ้ และไม่เห็นมะม่วงในภาพเมนู เจ้าของร้านออกมารับว่าพนักงานเติมผลไม้ลงไปเอง พร้อมเล่าว่าพนักงานรู้สึกกดดันจากการพูดคุยวันนั้น ล่าสุดลูกค้าออกมาชี้แจงว่า เธอขอโทษหากใช้น้ำเสียงไม่ดี แต่ยืนยันว่าไม่ได้พูดหยาบ สิ่งที่ขอในวันนั้นมีเพียงคืนจานที่กินไม่ได้ เช็กบิล แล้วกลับบ้าน
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Phimnaphang Leenasirimakul ซึ่งออกมาชี้แจงว่าตนเองเป็นลูกค้าคนที่ให้รีวิว 1 ดาว เล่าว่า วันนั้นเธอกินอาหารคาวจนหมดแล้วจึงสั่ง Nutella “Banana” Choco Dream ของหวานที่เล็งไว้ตั้งแต่แรก จากชื่อและภาพในเมนู เธอเข้าใจว่าเป็นแพนเค้กกล้วยกับบลูเบอร์รี ส่วนเมนูที่เห็นว่ามีมะม่วง เธอตั้งใจเลี่ยงอยู่แล้วเพราะแพ้
ลูกค้าเล่าว่ารอประมาณ 15 นาที ก่อนของหวานมาเสิร์ฟ และไม่ได้ติดใจเวลาที่ใช้ทำแพนเค้ก เพราะเข้าใจว่าเป็นเมนูที่ต้องใช้เวลา อีกทั้งกินอาหารคาวอิ่มแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องโมโหหิว แต่เมื่อเห็นมะม่วงในจาน เธอแจ้งพนักงานว่ากินไม่ได้ ชี้ให้ดูภาพในเมนู และขอเช็กบิลโดยไม่ได้แตะของหวาน
ลูกค้าอธิบายด้วยว่า การเขี่ยมะม่วงออกไม่ใช่ทางเลือกที่เธอยอมเสี่ยง เพราะกังวลว่าสิ่งที่ทำให้แพ้อาจยังติดอยู่ในอาหาร และตัวเองเคยแพ้อาหารจนต้องเข้าห้องฉุกเฉินมาก่อน ส่วนข้อความในรีวิวเดิมที่พูดถึงการรอ 15 นาที เป็นการพูดถึงเวลาที่อาจต้องรออีกหากทำจานใหม่ ขณะที่โพสต์ชี้แจงของเธอย้ำว่าไม่ได้ติดใจเวลาที่รอจานแรก
ลูกค้ายอมรับว่าตอนแจ้งพนักงานเธอหงุดหงิด น้ำเสียงอาจไม่ดี จึงขอโทษหากทำให้พนักงานเสียความรู้สึก แต่ยืนยันว่าไม่ได้ใช้คำหยาบ ไม่ได้ขอให้ทำจานใหม่ ไม่ได้ขออาหารฟรี ส่วนลด หรือสิ่งชดเชยใด ๆ เธอต้องการจ่ายเฉพาะค่าอาหารที่กินไปแล้วกลับบ้าน
เธอเล่าว่า หลังขอเช็กบิลไปราว 5 นาที ผู้จัดการเดินมาพร้อมแพนเค้กจานเดิมและถามว่าทำไมจึงคืนอาหาร รวมถึงต้องการให้ร้านแก้ไขอย่างไร เธอจึงรู้สึกว่าต้องอธิบายเรื่องแพ้มะม่วงซ้ำ ทั้งที่แจ้งพนักงานไปแล้ว เมื่อผู้จัดการบอกว่าจะไม่คิดเงินจานนี้ เธอบอกว่าไม่ทราบว่าอีกฝ่ายตั้งใจสื่ออย่างไร แต่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนร้านกำลังให้เป็นกรณีพิเศษ ทั้งที่เธอคืนอาหารทันทีและไม่ได้กินเลยสักคำ ส่วนเรื่องที่ไม่มีพนักงานกล่าวขอบคุณตอนออกจากร้าน เธอไม่ได้ถือเป็นประเด็นหลัก
ก่อนหน้าลูกค้าออกมาชี้แจง ร้านโพสต์ยอมรับว่า ภาพเมนูมี กล้วยกับบลูเบอร์รี แต่วันเกิดเหตุพนักงานเติม กีวี มะม่วง และแก้วมังกร เพื่อให้จานมีสีสัน
ร้านอธิบายว่าใช้ผลไม้หลายชนิดตกแต่งอาหารมานานและเคยได้รับการตอบรับที่ดี จึงมองข้ามว่าผลไม้ที่เพิ่มเข้ามาอาจเป็นปัญหาสำหรับลูกค้าที่แพ้อาหาร แม้พนักงานจะไม่ทราบเรื่องแพ้มะม่วงก่อนเสิร์ฟ แต่ร้านยอมรับว่าเป็นข้อผิดพลาดของตัวเอง และจะสอบถามลูกค้าเรื่องการแพ้อาหารหลังจากนี้ ส่วนเวลารอประมาณ 15 นาที ร้านระบุว่าเป็นเพราะเตรียมแป้งและทำแพนเค้กสดตามออเดอร์
ในมุมของร้าน พนักงานพยายามขอโทษ อธิบาย และเสนอทำจานใหม่ แต่การพูดคุยไม่ราบรื่นจนพนักงานรู้สึกเสียใจและกดดัน
ร้านระบุเพิ่มเติมว่าตั้งใจจะไม่คิดค่าแพนเค้กและให้ส่วนลดกับอาหารรายการอื่นด้วย แต่ผู้จัดการไม่มีจังหวะอธิบายเจตนาทั้งหมดให้ลูกค้าฟัง จึงขออภัยผ่านโพสต์อีกครั้ง พร้อมยืนยันว่าลูกค้ามีสิทธิ์ให้คะแนนตามประสบการณ์ และขอให้พูดคุยกับพนักงานด้วยความสุภาพเมื่อเกิดปัญหา
ลูกค้าบอกว่า สิ่งที่ทำให้เสียความรู้สึกที่สุดเกิดขึ้นหลังลงรีวิว เธอมองว่าหากเจ้าของร้านเสียใจที่ไม่ได้อยู่แก้ปัญหาด้วยตัวเอง ก็น่าจะติดต่อมาคุยหรือขอโทษโดยตรงได้ เพราะเธอใช้ชื่อจริงรีวิวบน Google แต่เมื่ออ่านโพสต์ของร้าน โดยเฉพาะข้อความก่อนแก้ไข เธอรู้สึกว่าถูกเหน็บแนมและถูกตำหนิที่ไม่ได้แจ้งเรื่องแพ้มะม่วงล่วงหน้า ทั้งที่ชื่อและภาพเมนูไม่ได้ทำให้เธอเข้าใจว่าจะมีมะม่วงอยู่ในจาน
ลูกค้ายังตั้งคำถามถึงการพาดพิงเหตุการณ์ที่ร้านอื่น และระบุว่าเห็นเจ้าของร้านใช้คำว่า “ซื่อบื้อ” กับพนักงานในคอมเมนต์ ทั้งที่โพสต์ระบุว่าต้องการปกป้องพนักงาน
สำหรับประเด็นส่วนลด ลูกค้าระบุว่าร้านมีข้อเสนอ ลด 5% หากให้รีวิว 5 ดาว และลูกค้าสามารถจ่ายราคาปกติได้หากไม่รีวิวหรือให้คะแนนต่ำกว่านั้น เธอบอกว่าเลือกไม่รับส่วนลด จ่ายราคาปกติ จึงขอให้คะแนนตามประสบการณ์ของตัวเอง
ส่วนโพสต์ชี้แจงของร้านไม่ได้กล่าวถึงข้อเสนอส่วนลดแลกรีวิวที่ลูกค้าระบุ
ท้ายโพสต์ ลูกค้าขอโทษพนักงานอีกครั้งสำหรับน้ำเสียงและการแสดงอารมณ์ในวันนั้น พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ใช้คำหยาบ เธอบอกว่าที่ต้องออกมาชี้แจงเพราะรู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองหลังถูกวิจารณ์ และหวังว่าร้านจะนำเหตุการณ์ไปปรับปรุงการแจ้งส่วนประกอบของอาหารให้ลูกค้าทราบก่อนสั่ง
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