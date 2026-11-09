กรมการปกครองสั่ง มูลนิธิทั่วประเทศ ต้องส่งงบดุลทุกปี เปิดรับบริจาคขออนุญาตก่อน ฝ่าฝืนเจอคดี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 09:37 น.
กรมการปกครองแจงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของมูลนิธิ

กรมการปกครองออกประกาศเรื่องการดำเนินกิจการของมูลนิธิ กำหนดให้มูลนิธิทุกแห่งจัดทำและยื่นรายงานผลการดำเนินงานต่อนายทะเบียนมูลนิธิเป็นประจำทุกปี หากฝ่าฝืนอาจเป็นเหตุให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ว่า ประกาศฉบับนี้ออกมาเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ รักษาความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมูลนิธิ และยกระดับความโปร่งใส โดยเฉพาะการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สิน

เอกสารที่มูลนิธิต้องยื่นมี 3 รายการ คือ รายงานการดำเนินกิจการในปีที่ผ่านมา บัญชีรายได้ รายจ่าย และสำเนางบดุลในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งผ่านการรับรองความถูกต้องจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิทุกครั้ง

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การยื่นรายงานทำได้สองช่องทาง คือยื่นด้วยตนเองต่อนายทะเบียนมูลนิธิ ที่สำนักงานเขตสำหรับมูลนิธิที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร หรือที่ว่าการอำเภอสำหรับจังหวัดอื่น และยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ i-Service ของกรมการปกครอง

นายนฤชา ย้ำด้วยว่า การเปิดหรือเชิญชวนขอรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินในลักษณะที่เข้าข่ายการเรี่ยไร ต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 ก่อนดำเนินการ มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย

นอกจากนี้ มูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องต้องไม่กระทำการอันเป็นความผิดทางอาญา และไม่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 ทั้งนี้เพื่อป้องกันการนำมูลนิธิไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

ประกาศดังกล่าวออกมาสองวันหลังกรมการปกครองเข้าแจ้งความเอาผิดมูลนิธิองค์กรทำดี กรณีเปิดรับบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการเรี่ยไร

ด้านนายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ว่า โครงสร้างการกำกับดูแลมูลนิธิยังมีช่องโหว่ 3 ประการ ประการแรกคือการเข้าถึงบัญชีของมูลนิธิทำได้ยาก

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เขาเทียบว่าบริษัทเอกชนทั่วไปแม้ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยังถูกกฎหมายกำหนดให้ส่งงบการเงินและรายชื่อกรรมการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกสิ้นปี และประชาชนตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที แต่มูลนิธิซึ่งรับเงินบริจาคจากประชาชนกลับไม่มีกฎหมายบังคับให้เปิดเผยต่อสาธารณะ ผู้ที่ต้องการตรวจสอบต้องใช้ขั้นตอนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เดินทางไปพบนายทะเบียน เสียค่าธรรมเนียม และมักได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

ประการที่สองคือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายการโยกย้ายถ่ายเทเงินบริจาคไปสู่บุคคลใกล้ชิด กรรมการ หรือเครือญาติของเจ้าของมูลนิธิ ซึ่งยังไม่มีกลไกกฎหมายเข้าไปควบคุมอย่างจริงจัง

ประการที่สามคือการนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เพราะหลายมูลนิธิไม่ได้แยกการจัดเก็บเงินตามโครงการที่เปิดรับบริจาค ทำให้ตรวจสอบยอดรับและยอดจ่ายไม่ได้ พรรคประชาธิปัตย์จึงเสนอให้มูลนิธิเปิดบัญชีย่อยแยกตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ และหากมีงบเหลือจ่ายจึงขออนุมัติจากคณะกรรมการหรือแจ้งเปลี่ยนวัตถุประสงค์ภายหลัง

ส่วนนายวิสุทธิ์ ตันตินันท์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กอ้างรายงาน World Giving Index 2024 ของ Charities Aid Foundation ซึ่งพบว่าร้อยละ 67 ของคนไทยบริจาคเงินในช่วงหนึ่งเดือนก่อนสำรวจ ทำให้ไทยอยู่อันดับ 6 ของโลก

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สัดส่วนดังกล่าวสูงกว่าประเทศรายได้สูงหลายแห่ง ทั้งนอร์เวย์ที่ร้อยละ 65 อันดับ 9 สหรัฐอเมริการ้อยละ 61 อันดับ 13 แคนาดาร้อยละ 60 อันดับ 15 สวีเดนร้อยละ 56 อันดับ 22 และเดนมาร์กร้อยละ 51 อันดับ 32 ขณะที่อินโดนีเซียและเมียนมาสลับกันครองอันดับ 1 และ 2 ต่อเนื่องหลายปี ที่ร้อยละ 90 และ 78 ตามลำดับ

นายวิสุทธิ์ ระบุว่าไทยมีกฎหมายควบคุมการเรี่ยไรและมีหน้าที่ส่งรายงานกิจการประจำปีอยู่แล้ว แต่ระบบตรวจสอบยังอ่อนกว่าประเทศรายได้สูง โดยอังกฤษและเวลส์มีทะเบียนออนไลน์เปิดเผยข้อมูลกรรมการและการเงิน ส่วนสิงคโปร์มี Charity Portal ให้ประชาชนค้นรายงานประจำปี งบการเงิน และแบบประเมินธรรมาภิบาลขององค์กรการกุศลได้โดยไม่ต้องยื่นขอเป็นรายกรณี

“วัฒนธรรมการให้ที่เข้มแข็ง จำเป็นต้องมีระบบตรวจสอบที่เข้มแข็งรองรับ เพื่อให้เงินถึงผู้รับตามเจตนาของผู้บริจาค” นายวิสุทธิ์ ระบุ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 09:37 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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