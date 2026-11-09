ทวงคืนหาดฟรีดอม จับยกครัว 4 คน ระดม 350 นายรื้ออาคารรุกป่า

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 09:31 น.
หาดฟรีดอม จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ 350 นาย พร้อมรถแบ็กโฮและเครื่องจักรกลหนัก เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 22 รายการ บนที่ดินแปลงคดีที่ 7 เนื้อที่กว่า 9 ไร่ บริเวณหาดฟรีดอม ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 ในปฏิบัติการที่ตั้งชื่อว่า “ยุทธการรุกฆาตสามพันล้าน หาดฟรีดอม”

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ ร่วมกับนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปทส.) และนายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้

การรื้อถอนเริ่มขึ้นหลังผ่านขั้นตอนทางกฎหมาย และมีคำสั่งให้รื้อถอนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติแล้ว โดยกำลังที่ระดมมาจากหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่ายปกครอง และตำรวจ

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นายสุชาติ ระบุว่า การปฏิบัติการเป็นไปตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งลงพื้นที่ภูเก็ตเมื่อประมาณกลางเดือนพฤษภาคม และเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกือบ 6 เดือน เพราะต้องตรวจสอบแนวเขตที่ดินและข้อมูลพื้นที่ข้างเคียงหลายแปลง

“คำว่า Freedom หมายถึงอิสรภาพและเสรีภาพ หาดฟรีดอมจึงต้องเป็นหาดแห่งอิสรภาพที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นคนภูเก็ตหรือคนไทยจากจังหวัดไหน รวมถึงนักท่องเที่ยว” นายสุชาติ กล่าว

รัฐบาลระบุว่าพื้นที่ชายหาดที่ถูกยึดครองมีเนื้อที่กว่า 70 ไร่ คิดเป็นความเสียหายมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งนายสุชาติ อธิบายที่มาของตัวเลขว่า ที่ดินชายหาดภูเก็ตหากติดทะเลอาจมีราคาถึงไร่ละ 100 ล้านบาท ส่วนพื้นที่ถัดออกไปอยู่ที่ประมาณ 40-60 ล้านบาทต่อไร่

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หลังรื้อถอนเสร็จ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศจัดตั้งพื้นที่กว่า 41 ไร่ เป็น “ป่านันทนาการ” และเตรียมตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำการในพื้นที่ โดยนายสุชาติ เรียกการดำเนินการครั้งนี้ว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย และจะขยายผลเป็น “ภูเก็ตโมเดล” ต่อไป

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ก่อนการรื้อถอนหนึ่งวัน กองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม จับกุมนายปริญทร เรืองรัตนวานิช หรือ “เสี่ยเล็ก” พร้อมพวกรวม 4 คน ตามหมายจับ ประกอบด้วย นางเนตรสวรรค์ ภรรยา น.ส.มณีสวรรค์ ลูกสาว และนายกฤณะ ลูกเขย

นายปริญทร ถูกกล่าวหาในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ขณะที่อีก 3 คนถูกกล่าวหาในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน

ตำรวจระบุพฤติการณ์ว่า กลุ่มผู้ต้องหานำที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณหาดฟรีดอม ไปประกาศขายโดยอ้างว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิถูกต้อง มีทั้งประชาชนและนักลงทุนหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วรวมกว่า 20 ล้านบาท ก่อนพบภายหลังว่าเป็นที่ดินในเขตป่าสงวน

ขณะถูกควบคุมตัว นายปริญทร ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนว่ายอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ แต่แสดงอาการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ด้าน ผบก.ปทส. ระบุว่าการให้การของผู้ต้องหาเลื่อนลอย และตำรวจตรวจสอบพบว่าเอกสาร ส.ค.1 ที่ผู้ต้องหาอ้างว่าครอบครองนั้น เป็นที่ดินคนละแปลงและไม่ได้อยู่ที่หาดฟรีดอม

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ตำรวจระบุด้วยว่า ก่อนหน้านี้ผู้ต้องหามีพฤติการณ์ข่มขู่ผู้เสียหาย ทั้งการโพสต์ภาพอาวุธปืนบนสื่อสังคมออนไลน์และการยิงปืนในเวลากลางคืน ทำให้ผู้เสียหายไม่กล้าแจ้งความมาก่อน โดย ผบก.ปทส. ยืนยันว่าประเด็นนี้ยุติแล้วและผู้เสียหายไม่ต้องกังวล

ด้านนายเฉลิมพงศ์ แสงดี สส.ภูเก็ต พรรคประชาชน กล่าวว่า ตนสนับสนุนทุกมาตรการที่ทำให้ทรัพยากรของแผ่นดินกลับคืนมาเป็นของประชาชน แต่ขอให้รัฐบาลทำจริงและอย่าทำแบบลูบหน้าปะจมูก ระบุว่าตนรอเรื่องนี้มากว่า 5 เดือน และเคยลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกหาดฟรีดอมร่วมกับฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และตำรวจ ตั้งแต่เดือนมีนาคม

นายเฉลิมพงศ์ ตั้งคำถามต่อรัฐบาล 4 ข้อ คือ จะขยายผลถึงเครือข่ายผู้สนับสนุนและผู้ได้รับประโยชน์หรือไม่ จะป้องกันไม่ให้กลุ่มอิทธิพลรายใหม่เข้ามายึดครองซ้ำได้อย่างไร จะตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบอย่างไร และเมื่อทวงคืนพื้นที่แล้วประชาชนจะเข้าถึงหาดได้อย่างเสรีจริงหรือไม่

สส.ภูเก็ต รายนี้ยังระบุว่า ตนมีเอกสารราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งพบว่ามีพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรอย่างน้อย 2 แปลง เนื้อที่ประมาณ 43-45 ไร่ และ 30-36 ไร่ และเอกสารระบุถึงการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกจากโครงการปฏิรูปที่ดินเพราะอยู่นอกเขตโครงการ

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เขาจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยสถานะที่ดินทั้งหมดอย่างโปร่งใส ทั้งพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่ ส.ป.ก. พื้นที่ที่ถูกเพิกถอน และพื้นที่ที่ต้องส่งคืนกรมป่าไม้ พร้อมตรวจสอบว่าที่ดินซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการเกษตรนั้น ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์และธุรกิจท่องเที่ยวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

“อย่ากวาดล้างของเก่า แล้วปล่อยให้ของใหม่เข้ามาแทน หาดฟรีดอมต้องเป็นของประชาชน ไม่ใช่สมบัติของผู้มีอิทธิพลกลุ่มใด ไม่ว่าเก่าหรือใหม่” นายเฉลิมพงศ์ กล่าว

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แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ข่าวสด , ไทยพีบีเอส , มติชน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 09:31 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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