คนผอม แต่ทำไมถึงนอนกรน? เช็กสาเหตุ สัญญาณที่ควรพบแพทย์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 09:01 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 09:01 น.
สาเหตุ คนผอม นอนกรน

แม้เป็นคนผอม แต่ถ้าขากรรไกรล่างเล็ก คัดจมูก หรือนอนหงาย ล้วนทำให้กรนได้ หากกรนแล้วเงียบเป็นช่วง ๆ ก่อนเฮือกหายใจ ควรพบแพทย์

คนผอมหรือคนที่มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติก็นอนกรนได้ เพราะเสียงกรนเกิดขึ้นเมื่อทางเดินหายใจส่วนบนแคบลงขณะหลับ น้ำหนักเกินเป็นปัจจัยหนึ่ง ส่วนขนาดของขากรรไกร อาการคัดจมูก หรือแม้แต่ท่านอน ก็มีผลต่อช่องทางที่ลมหายใจไหลผ่านได้เหมือนกัน

เสียงกรนเกิดขึ้นได้อย่างไร

พอหลับ กล้ามเนื้อบริเวณลิ้น เพดานอ่อน และลำคอจะคลายตัว ช่องทางเดินหายใจจึงแคบลงได้ เมื่อลมหายใจผ่านช่องที่แคบ เนื้อเยื่ออ่อนจะสั่นจนเกิดเสียงกรน คนที่มีช่องทางเดินหายใจค่อนข้างแคบอยู่แล้วจึงกรนได้ แม้น้ำหนักจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ

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4 สาเหตุที่ทำให้คนผอมนอนกรน

  1. ขากรรไกรล่างเล็กหรืออยู่ค่อนไปด้านหลัง ลักษณะนี้อาจทำให้พื้นที่ด้านหลังลิ้นแคบลง ส่วนเพดานอ่อนที่หนาหรือต่อมทอนซิลโตก็อาจเบียดช่องทางเดินหายใจได้เช่นกัน
  2. จมูกตันจากหวัด ภูมิแพ้ หรือผนังกั้นจมูกคด เมื่อหายใจทางจมูกไม่สะดวก บางคนจะอ้าปากหายใจตอนหลับและกรนง่ายขึ้น จึงอาจสังเกตว่ากรนเฉพาะช่วงเป็นหวัด หรือกรนหนักขึ้นในคืนที่คัดจมูก
  3. นอนหงาย แรงโน้มถ่วงทำให้ลิ้นเคลื่อนไปด้านหลังได้ง่ายขึ้น ช่องทางเดินหายใจจึงแคบลง บางคนกรนตอนนอนหงาย แต่เสียงเบาลงเมื่อพลิกตัวนอนตะแคง
  4. ดื่มแอลกอฮอล์ใกล้เวลานอน แอลกอฮอล์ทำให้กล้ามเนื้อในลำคอคลายตัวมากขึ้น จึงอาจกรนง่ายขึ้นในคืนที่ดื่มก่อนเข้านอน

สาเหตุ คนผอม นอนกรน

กรนแบบไหนควรสงสัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

บางคนกรนโดยยังหายใจได้ต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่มี ภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea หรือ OSA) จะมีช่วงที่ทางเดินหายใจถูกอุดกั้นซ้ำ ๆ จนลมผ่านได้น้อยลงหรือหยุดไหลชั่วคราว ระดับออกซิเจนอาจลดลงและการนอนถูกรบกวน ภาวะนี้เกิดขึ้นได้แม้ในคนที่มีน้ำหนักปกติ

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สัญญาณที่ควรสังเกตมีทั้งตอนหลับและหลังตื่น

  • คนข้าง ๆ เห็นว่าหยุดหายใจเป็นช่วง ๆ ก่อนกลับมากรนหรือเฮือกหายใจ
  • สะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนหายใจไม่ทัน
  • ตื่นมาไม่สดชื่นหรือปวดหัวตอนเช้า
  • ง่วงมากผิดปกติระหว่างวัน แม้จะนอนเพียงพอ

ลองปรับท่านอนหรือไปตรวจการนอนหลับดี

ถ้ากรนเป็นครั้งคราวและไม่มีสัญญาณข้างต้น ลองนอนตะแคง นอนให้เพียงพอ และเลี่ยงแอลกอฮอล์ใกล้เวลาเข้านอน หากคัดจมูกบ่อยหรือคัดเรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุ เพราะภูมิแพ้กับผนังกั้นจมูกคดต้องดูแลต่างกัน

หากกรนดังเป็นประจำ มีคนสังเกตว่าหยุดหายใจ หรือมีอาการง่วงมากระหว่างวัน ควรพบแพทย์หู คอ จมูก หรือคลินิกการนอนหลับ แพทย์อาจพิจารณา ตรวจการนอนหลับ (Sleep Study) เพื่อดูรูปแบบการหายใจและระดับออกซิเจนระหว่างหลับ แล้วประเมินว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่ และรุนแรงเพียงใด

อ้างอิงจาก: Mayo Clinic · American Lung Association, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ สถาบันหัวใจ ปอด และเลือดแห่งชาติสหรัฐฯ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 พ.ย. 2569 09:01 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2569 09:01 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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