คนผอม แต่ทำไมถึงนอนกรน? เช็กสาเหตุ สัญญาณที่ควรพบแพทย์
แม้เป็นคนผอม แต่ถ้าขากรรไกรล่างเล็ก คัดจมูก หรือนอนหงาย ล้วนทำให้กรนได้ หากกรนแล้วเงียบเป็นช่วง ๆ ก่อนเฮือกหายใจ ควรพบแพทย์
คนผอมหรือคนที่มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติก็นอนกรนได้ เพราะเสียงกรนเกิดขึ้นเมื่อทางเดินหายใจส่วนบนแคบลงขณะหลับ น้ำหนักเกินเป็นปัจจัยหนึ่ง ส่วนขนาดของขากรรไกร อาการคัดจมูก หรือแม้แต่ท่านอน ก็มีผลต่อช่องทางที่ลมหายใจไหลผ่านได้เหมือนกัน
เสียงกรนเกิดขึ้นได้อย่างไร
พอหลับ กล้ามเนื้อบริเวณลิ้น เพดานอ่อน และลำคอจะคลายตัว ช่องทางเดินหายใจจึงแคบลงได้ เมื่อลมหายใจผ่านช่องที่แคบ เนื้อเยื่ออ่อนจะสั่นจนเกิดเสียงกรน คนที่มีช่องทางเดินหายใจค่อนข้างแคบอยู่แล้วจึงกรนได้ แม้น้ำหนักจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ
4 สาเหตุที่ทำให้คนผอมนอนกรน
- ขากรรไกรล่างเล็กหรืออยู่ค่อนไปด้านหลัง ลักษณะนี้อาจทำให้พื้นที่ด้านหลังลิ้นแคบลง ส่วนเพดานอ่อนที่หนาหรือต่อมทอนซิลโตก็อาจเบียดช่องทางเดินหายใจได้เช่นกัน
- จมูกตันจากหวัด ภูมิแพ้ หรือผนังกั้นจมูกคด เมื่อหายใจทางจมูกไม่สะดวก บางคนจะอ้าปากหายใจตอนหลับและกรนง่ายขึ้น จึงอาจสังเกตว่ากรนเฉพาะช่วงเป็นหวัด หรือกรนหนักขึ้นในคืนที่คัดจมูก
- นอนหงาย แรงโน้มถ่วงทำให้ลิ้นเคลื่อนไปด้านหลังได้ง่ายขึ้น ช่องทางเดินหายใจจึงแคบลง บางคนกรนตอนนอนหงาย แต่เสียงเบาลงเมื่อพลิกตัวนอนตะแคง
- ดื่มแอลกอฮอล์ใกล้เวลานอน แอลกอฮอล์ทำให้กล้ามเนื้อในลำคอคลายตัวมากขึ้น จึงอาจกรนง่ายขึ้นในคืนที่ดื่มก่อนเข้านอน
กรนแบบไหนควรสงสัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
บางคนกรนโดยยังหายใจได้ต่อเนื่อง ส่วนผู้ที่มี ภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea หรือ OSA) จะมีช่วงที่ทางเดินหายใจถูกอุดกั้นซ้ำ ๆ จนลมผ่านได้น้อยลงหรือหยุดไหลชั่วคราว ระดับออกซิเจนอาจลดลงและการนอนถูกรบกวน ภาวะนี้เกิดขึ้นได้แม้ในคนที่มีน้ำหนักปกติ
สัญญาณที่ควรสังเกตมีทั้งตอนหลับและหลังตื่น
- คนข้าง ๆ เห็นว่าหยุดหายใจเป็นช่วง ๆ ก่อนกลับมากรนหรือเฮือกหายใจ
- สะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนหายใจไม่ทัน
- ตื่นมาไม่สดชื่นหรือปวดหัวตอนเช้า
- ง่วงมากผิดปกติระหว่างวัน แม้จะนอนเพียงพอ
ลองปรับท่านอนหรือไปตรวจการนอนหลับดี
ถ้ากรนเป็นครั้งคราวและไม่มีสัญญาณข้างต้น ลองนอนตะแคง นอนให้เพียงพอ และเลี่ยงแอลกอฮอล์ใกล้เวลาเข้านอน หากคัดจมูกบ่อยหรือคัดเรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุ เพราะภูมิแพ้กับผนังกั้นจมูกคดต้องดูแลต่างกัน
หากกรนดังเป็นประจำ มีคนสังเกตว่าหยุดหายใจ หรือมีอาการง่วงมากระหว่างวัน ควรพบแพทย์หู คอ จมูก หรือคลินิกการนอนหลับ แพทย์อาจพิจารณา ตรวจการนอนหลับ (Sleep Study) เพื่อดูรูปแบบการหายใจและระดับออกซิเจนระหว่างหลับ แล้วประเมินว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่ และรุนแรงเพียงใด
อ้างอิงจาก: Mayo Clinic · American Lung Association, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ สถาบันหัวใจ ปอด และเลือดแห่งชาติสหรัฐฯ