ตำรวจเตือนด่วน ภัยเงียบกลุ่มไลน์ “แฉสุรินทร์” แหล่งสุมหัวเด็กบูลลี่ประจานเพื่อน
ตำรวจสุรินทร์เตือนผู้ปกครอง เช็ก LINE OpenChat ลูกหลาน หลังพบร้องเรียนกลุ่ม “แฉสุรินทร์” บูลลี่เด็ก
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2569 สภ.ปราสาท โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “เตือนผู้ปกครองด่วน! ตรวจสอบการใช้โซเชียลของบุตรหลาน หากอยู่ในกลุ่ม Open Chat ที่มีประเด็นอยู่ตอนนี้ ขอให้ออกจากกลุ่มทันที!!!!!”
ตำรวจขอให้พ่อแม่ดูแลการใช้สื่อออนไลน์ของลูกอย่างใกล้ชิด พร้อมพูดคุยให้คำแนะนำ เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือมีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งผู้อื่นบนโลกออนไลน์
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เว็บไซต์ข่าวท้องถิ่นสุรินทร์ร้อยแปด รายงานว่า มีสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก อาหารสุรินทร์ โพสต์เตือนผู้ปกครอง หลังพบการตั้งกลุ่มแชตเพื่อนำภาพของบุคคลที่ไม่ชอบมาลงและด่าทอกัน พร้อมเผยแพร่ภาพหน้าจอกลุ่มแชตชื่อ แฉสุรินทร์ โดยผู้โพสต์เตือนว่าการกระทำลักษณะนี้อาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาท และขอให้ผู้ปกครองช่วยสอดส่องพฤติกรรมของลูกหลาน
ต่อมาในช่องแสดงความคิดเห็นใต้ประกาศของ สภ.ปราสาท มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้ามาอธิบายว่า กลุ่มที่กำลังเป็นประเด็นมีชื่อว่า แฉสุรินทร์ อยู่ใน LINE OpenChat ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนและเยาวชน
ภายในกลุ่มมีพฤติกรรมนำรูปภาพของบุคคลที่ตนเองไม่ชอบหรือมีความขัดแย้งด้วยมาโพสต์ ก่อนใช้ถ้อยคำด่าทอ ใส่ร้าย และกลั่นแกล้งให้ได้รับความเสียหาย จึงอยากให้ผู้ปกครองตรวจสอบว่าลูกหลานเป็นสมาชิกกลุ่มนี้หรือไม่ พร้อมอบรมไม่ให้ร่วมโพสต์หรือส่งต่อข้อความที่ทำร้ายผู้อื่น
สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการตรวจสอบ สามารถเปิดแอปพลิเคชัน LINE เลือกเมนู OpenChat ในหน้าแชต จากนั้นเข้าไปดูรายชื่อกลุ่มที่เข้าร่วมอยู่ หากพบกลุ่มชื่อ “แฉสุรินทร์” ควรพูดคุยกับลูกเพื่อตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ภาพหรือกลั่นแกล้งผู้อื่นหรือไม่
หากต้องการออกจากกลุ่ม ให้เปิดห้อง OpenChat กดเมนูมุมบนของหน้าจอ เลือก “ออก” จากนั้นกดยืนยันการออกจากกลุ่ม โดยขั้นตอนนี้เป็นไปตามคำแนะนำของ LINE
อย่างไรก็ตาม ประกาศของ สภ.ปราสาท ไม่ได้ระบุชื่อกลุ่มที่ถูกร้องเรียนอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีการเปิดเผยจำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมภายในกลุ่ม “แฉสุรินทร์” เป็นคำบอกเล่าจากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
หากผู้ปกครองพบว่าลูกถูกนำภาพหรือข้อมูลส่วนตัวไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ควรเก็บภาพหน้าจอและข้อความที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐาน ก่อนแจ้งผู้ดูแลแพลตฟอร์มหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบ โดยหลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพและข้อมูลของผู้เสียหายซ้ำ
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