NATA ชี้แจงโต้ “ทราย สมุทร” ปมขายสัตว์หายาก ยันไร้เอี่ยวธุรกิจมืด มีระเบียบคุมเข้ม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 พ.ย. 2569 16:53 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2569 16:53 น.
NATA ชี้แจงโต้ "ทราย สมุทร" ปมขายสัตว์หายาก ยันไร้เอี่ยวธุรกิจมืด มีระเบียบคุมเข้ม

NATA ชี้แจงโต้ “ทราย สมุทร” ปมขายสัตว์หายาก ยันทำถูกกฎหมาย ภายใต้อนุสัญญา CITES ไร้เอี่ยวธุรกิจมืด มีระเบียบคุมเข้ม

สมาคมการค้าเกษตรกรทางเลือกผู้เพาะพันธุ์และพัฒนาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ (NATA) โพสต์ข้อความชี้แจง จากกรณีที่ “ทราย สมุทร” โพสต์คลิปวิดีโอโดยมีการบรรยายขณะเข้าไปในร้านค้าขายสัตว์แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ พร้อมชี้ว่าสัตว์ป่าไม่ควรถูกนำมาเพาะพันธุ์ขาย จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

สมาคมการค้าเกษตรกรทางเลือกฯ ระบุว่า ประกาศสำคัญ: กรณีคลิปของทราย สก๊อต ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ สมาคม NATA ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ Exotic และสมาชิกผู้ชื่นชอบสัตว์แปลกจากทั่วประเทศ ขออนุญาตชี้แจงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

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1. จากกรณีที่ทราย สก๊อต กล่าวในคลิปว่า พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ป่าสงวน เอื้อให้มีการค้าขายสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์” ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรักษาประชากรสัตว์ป่าของไทยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ อีกทั้งยังกำหนดบทลงโทษสำหรับการลักลอบครอบครองหรือค้าสัตว์ป่าไว้อย่างชัดเจน

สิ่งที่ทราย สก๊อต อาจยังเข้าใจคลาดเคลื่อนคือ สัตว์ Exotic หมายถึงสัตว์ต่างถิ่นที่มีจำนวนมากเพียงพอในธรรมชาติและไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ประเทศต้นทางจึงอาจกำหนดโควตาเพื่อส่งออกเป็นสัตว์เลี้ยงได้ ตัวอย่างเช่น “ปลากัดไทย” ซึ่งมีจำนวนมาก จึงสามารถครอบครองและค้าขายได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับสัตว์บางชนิดที่เป็นสัตว์หายาก จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ CITES หรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) หรือที่รู้จักกันในชื่ออนุสัญญาวอชิงตัน (Washington Convention) ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลทั่วโลกเพื่อควบคุมการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า

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ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาดังกล่าวในปี พ.ศ. 2526 หรือ ค.ศ. 1983 โดยมี CITES ประเทศไทย ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กำกับดูแล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและจำกัดการค้าระหว่างประเทศของสัตว์ป่าและพืชป่า ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชากรในธรรมชาติและไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยใช้หลักเกณฑ์สากลร่วมกันทั่วโลก

ดังนั้น ผู้ที่ประกอบการค้าสัตว์ Exotic จึงต้องปฏิบัติตามระเบียบของอนุสัญญานี้ โดยการค้าในประเทศจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนน้อยกว่าการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ความยากง่ายในการครอบครองขึ้นอยู่กับสถานะของสัตว์แต่ละชนิดว่าอยู่ใน CITES I, CITES II, CITES III หรือ Non-CITES โดยกรมอุทยานฯ มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนและเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนครอบครอง การทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ การฝังไมโครชิป หรือการแจ้งเพิ่ม–ลดจำนวนสัตว์ เป็นต้น

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ดังนั้น การกล่าวอ้างว่าสัตว์ที่ปรากฏในคลิปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจสีดำ จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

2. กรณีที่มีการกล่าวในคลิปว่า “ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์รวมของธุรกิจมืด โดยอ้างว่ามีใบอนุญาต และสัตว์ไม่ควรอยู่ในกรง” ข้อความดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดได้ ผู้ที่มีชื่อเสียงจึงควรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม

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ทราย สก๊อต ควรศึกษาข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนจัดทำคอนเทนต์ เพื่อให้สามารถนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ หากพบเห็นสิ่งใดที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็สามารถนำเสนอเพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

การที่ภาครัฐอนุญาตให้มีการค้าสัตว์แปลกต่างถิ่นภายใต้กฎหมายและระเบียบที่กำหนด ถือเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติโดยตรง ดังที่กรมอุทยานฯ ได้อธิบายไว้ว่า แนวทางดังกล่าวช่วยลดแรงจูงใจในการบุกรุกหรือลักลอบนำสัตว์ป่าออกจากธรรมชาติ

สิ่งที่ “ต้องเข้าใจและยอมรับให้ได้ก่อน” คือ เราไม่สามารถห้ามไม่ให้คนเลี้ยงสัตว์ได้ เช่นเดียวกับที่ไม่สามารถห้ามไม่ให้คนบริโภคเนื้อสัตว์ได้ ไม่ว่าเราจะรักโลกหรือรักธรรมชาติมากเพียงใด เราก็จำเป็นต้องเคารพกติกาที่สังคมมนุษย์ร่วมกันกำหนดไว้ หากต้องการช่วยเหลือธรรมชาติ สัตว์ และสังคม ก็ควรเลือกวิธีนำเสนอที่สร้างสรรค์ ศึกษาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบคอบก่อนสื่อสารออกไป

สมาคมฯ มีจุดยืนชัดเจนว่าไม่สนับสนุนการค้าสัตว์ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามได้ในทุกเรื่อง จึงจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้คนและสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

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โลกในปัจจุบันก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะการที่สื่อออนไลน์ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรี ส่งผลให้ร้านค้าหรือฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐาน สกปรก หรือไม่ดูแลสัตว์อย่างเหมาะสม อยู่ได้ยากขึ้นและอาจทยอยปิดตัวไปในที่สุด เพราะผู้บริโภคสามารถเลือกเข้าถึงฟาร์มที่น่าเชื่อถือได้โดยตรง นี่ก็เป็นกลไกการคัดสรรตามธรรมชาติรูปแบบหนึ่งเช่นกัน

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ดังนั้นแล้ว ขอให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการอย่าแตกตื่นกับเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะไม่มีข้อมูลที่เป็นความจริง

หมายเหตุ : หาก ทราย สก๊อต ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้คนเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้อง เข้าใจ รักโลก ก็ติดต่อสมาคมฯ มาได้ตลอดเวลา ทางสมาคมฯ จะยินดีมาก หากได้บุคคลสาธารณะมาช่วยกันประชาสัมพันธ์ จึงเรียนเพื่อทราบโดยทั่วกัน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 พ.ย. 2569 16:53 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2569 16:53 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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