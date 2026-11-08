คาหนังคาเขา! หมอแอบมีเซ็กซ์ใน รพ. ปล่อยคนไข้รอรักษา สุดท้ายโดนไล่ออกคู่
คาหนังคาเขา! นายกเทศนมตรี บุกตรวจโรงพยาบาล หลังมีผู้ร้องเรียนบริการล่าช้า ช็อกเจอแพทย์แอบมีเซ็กซ์ ขณะคนไข้นั่งรอรักษา สุดท้ายโดนไล่ออกทั้งคู่
กลายเป็นเหตุการณ์สุดฉาวนี้เกิดขึ้นที่เมืองบาร์เรย์รูส (Barreiros) ประเทศบราซิล เมื่อนายกเทศมนตรีประจำเมืองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลแบบกะทันหัน สืบเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนอย่างหนักจากประชาชนว่า การให้บริการทางการแพทย์มีความล่าช้าผิดปกติ และมีผู้ป่วยตกค้างรอรับการรักษาอยู่ในห้องฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก
ทว่าเมื่อลงตรวจพื้นที่จริง กลับพบภาพที่ทำให้ต้องตะลึง เมื่อจับได้คาหนังคาเขาว่าแพทย์ 2 รายกำลังแอบมีเพศสัมพันธ์กันภายในโรงพยาบาล โดยไม่สนใจคนไข้ที่กำลังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ด้านนอก
เมื่อเห็นพฤติกรรมสุดฉาวดังกล่าว นายกเทศมนตรีได้เข้าไปต่อว่าแพทย์ทั้งสองคนอย่างหนัก ที่ละทิ้งหน้าที่และปล่อยผู้ป่วยไว้โดยไม่มีใครดูแล พร้อมออกคำสั่งไล่แพทย์ทั้งคู่ออกจากพื้นที่และให้ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ทันที
ขณะเดียวกัน มีผู้สามารถบันทึกคลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้ ก่อนจะถูกนำไปเผยแพร่และส่งต่ออย่างกว้างขวางจนกลายเป็นไวรัลที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโซเชียลมีเดีย
ที่มา: IG/ plugtvkenya
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