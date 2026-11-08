ค่ายหนังกัมพูชา ประกาศเลื่อนฉาย “เขาภูผี” ไม่มีกำหนด อ้างปัญหาทางเทคนิค
ค่ายหนังกัมพูชา ประกาศเลื่อนฉาย “เขาภูผี” ไม่มีกำหนด จากเดิมฉายวันที่ 6 พ.ย. 2026 อ้างปัญหาทางเทคนิค ยันรัฐไม่ได้แทรกแซง
สื่อของกัมพูชารายงานว่า ค่ายหนังยักษ์ใหญ่ของกัมพูชา “แอลดี เอนเตอร์เทนเมนต์” (LD Entertainment) ประกาศเลื่อนฉาย “Ghost Mountain” (เขาภูผี) ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ที่หยิบยกโศกนาฏกรรมบนเทือกเขาพนมดงรักเมื่อปี 1979 มาตีแผ่
ภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงจากบันทึกความทรงจำของ “เนียก ออกญา เมงลี่ เจ. กวัจ” โดยทุ่มเวลาสร้างนานกว่า 4 ปีเต็ม ผลงานการกำกับและอำนวยการสร้างโดย “เลียก ลิดา” ซึ่งเดิมทีมีการโปรโมตอย่างหนักว่าจะเข้าฉายทั่วประเทศกัมพูชาในวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่พอถึงกำหนดกลับเงียบหายไปดื้อๆ โดยไม่มีคำชี้แจงล่วงหน้า
ล่าสุด ทางค่ายหนังได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า “เราได้ตัดสินใจเลื่อนการฉาย ‘Ghost Mountain’ ออกไปก่อนในระยะนี้” พร้อมให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า “เราจำเป็นต้องปรับแก้ทางเทคนิคบางอย่างเพื่อยกระดับคุณภาพโดยรวมของภาพยนตร์ก่อนที่จะนำออกฉาย”
สำหรับ “Ghost Mountain” เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดบาดแผลทางประวัติศาสตร์ของกัมพูชา เล่าถึงชีวิตผู้คนที่ลี้ภัยสงครามเข้ามาในไทย แต่กลับถูกบังคับผลักดันกลับประเทศผ่านเส้นทางเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นพื้นที่สูงชันและเต็มไปด้วยดงระเบิด เนื้อหาอ้างอิงจากคำให้การของผู้รอดชีวิต รวมทั้งหนังสือ The Unforgettable Dangrek Mountains ของกวัจ ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการพลัดถิ่นตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมุ่งหวังที่จะไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียและส่งต่อเรื่องราวให้คนรุ่นหลังได้รับรู้
การประกาศเลื่อนฉายกะทันหันกลายเป็นที่จับตาอย่างมาก เนื่องจากตัวหนังแตะประเด็นอ่อนไหวที่ยังคงเป็นบาดแผลฝังลึกของครอบครัวเหยื่อ อีกทั้งยังทำให้เกิดการถกเถียงในสังคมถึงความเหมาะสมในการนำเสนอประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับประเทศเพื่อนบ้าน ท่ามกลางกระแสความสัมพันธ์ที่กำลังถูกจับตามอง
อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ของแอลดี เอนเตอร์เทนเมนต์ ไม่ได้พาดพิงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา และไม่มีท่าทีว่าหน่วยงานรัฐเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจในครั้งนี้แต่อย่างใด โดยทางค่ายยืนยันเพียงว่า หากปรับแก้ระบบเทคนิคเสร็จสมบูรณ์ หนังเรื่องนี้จะได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์อย่างแน่นอน แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีการระบุกำหนดฉายใหม่ที่ชัดเจนก็ตาม
ที่มา: Phnom Penh Post
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