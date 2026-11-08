รัฐบาลเตือน ภาคใต้ 11 จังหวัด รับมือฝนหนัก 8-13 พ.ย.นี้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
รัฐบาลเตือน ภาคใต้ 11 จังหวัด รับมือฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง 8-13 พ.ย. 2569 เฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก
น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 8 – 13 พ.ย. 69 รัฐบาลแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักและลมกระโชกแรง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และจังหวัดสตูล
ขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดระวังฝนตกต่อเนื่องและฝนสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม
สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวม
- ปริมาณน้ำ 66,280 ล้าน ลบ.ม. (82% ของความจุเก็บกักรวม) ปริมาณน้ำใช้การ 42,150 ล้าน ลบ.ม. (74% ของความจุเก็บกักรวม) ภาคใต้ มีปริมาณน้ำ 5,442 ล้าน ลบ.ม. (69% ของความจุเก็บกัก)
- ส่วนสถานการณ์น้ำใน 2 เขื่อนหลักภาคใต้รัชชประภา มีปริมาณน้ำ 4,235 ล้าน ลบ.ม. (75% ของความจุเก็บกัก) บางลาง มีปริมาณน้ำ 773 ล้าน ลบ.ม. (53% ของความจุเก็บกัก)
“รัฐบาลห่วงใยพี่น้องประชาชนภาคใต้ซึ่งขณะนี้ภาคใต้เข้าสู่ช่วงฤดูมรสุม มักเผชิญปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง กำชับส่วนราชการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยและขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษ
โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิด ให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ เครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานในการให้ความข่วยเหลือและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด” น.ส.พลอยทะเล กล่าว
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