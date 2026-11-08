ฉาวผ้าเหลือง! ชาวบ้านแฉ เจ้าอาวาสวัดมั่วสีกา เอาต์ดอร์นอกกุฏิ กลางวันแสกๆ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 พ.ย. 2569 14:11 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2569 14:11 น.
ฉาวผ้าเหลือง! ชาวบ้านแฉ เจ้าอาวาสวัดมั่วสีกา เอาต์ดอร์นอกกุฏิ กลางวันแสกๆ

ฉาวผ้าเหลือง! ชาวบ้านแฉ เจ้าอาวาสวัด จ.นครศรีธรรมราช เสพเมถุนสีกา เอาต์ดอร์นอกกุฏิ กลางวันแสกๆ ช็อกทำเป็นประจำ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการ

มีรายงานว่า ชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อ อ.เมือง และ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นำคลิปวิดีโอร้องเรียนสื่อมวลชน แฉพฤติกรรมเจ้าอาวาสวัดสายธรรมยุตแห่งหนึ่ง แอบลักลอบมีเพศสัมพันธ์กับสีกาวัยประมาณ 40 ปี บริเวณหน้ากุฏิอย่างโจ่งแจ้งในเวลากลางวันแสกๆ แม้จะรู้ว่าชาวบ้านทราบเรื่องแต่มักใช้วิธีข่มขู่ปิดปาก จนล่าสุดชาวบ้านทนไม่ไหวและแอบถ่ายคลิปไว้ได้เป็นหลักฐาน

คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นเหตุการณ์ขณะเจ้าอาวาสกำลังพลอดรักและล่วงละเมิดสีกาคนดังกล่าว ก่อนที่ทั้งคู่จะรู้ตัวว่ามีคนมาเห็น ฝ่ายหญิงจึงรีบยุติพฤติกรรมและสวมกางเกงทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น นอกจากนี้ ชาวบ้านยังมีภาพนิ่งขณะเจ้าอาวาสกระทำอนาจารล้วงหน้าอกสีกาอย่างชัดเจน โดยผู้ให้ข้อมูลระบุว่าพฤติกรรมเสพเมถุนนอกกุฏิเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นประจำ

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เหตุการณ์ในคลิปถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ บริเวณวัดร้างแห่งหนึ่งที่เจ้าอาวาสรูปนี้อ้างว่าจะเข้าไปฟื้นฟู และเพิ่งจัดงานทอดกฐินไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ได้ยอดเงินบริจาคไปกว่า 3 แสนบาท ขณะที่วัดหลักที่เจ้าอาวาสรูปนี้จำพรรษาอยู่ มีกำหนดจัดงานทอดกฐินในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569

จากพฤติกรรมฉาวที่เกิดขึ้น ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบลฝ่ายธรรมยุต เร่งเข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าอาวาสรูปนี้อย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งอายัดเงินบริจาคของวัด เนื่องจากเกรงว่าหากเรื่องเงียบหายหรือปล่อยไว้จนจบงานกฐิน เจ้าอาวาสอาจหอบเงินหนีไปได้

ที่มา: ข่าวเวิร์คพอยท์ 23

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 พ.ย. 2569 14:11 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2569 14:11 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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