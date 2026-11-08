ชีวิตคืนแรกในคุก! “บุ๋ม ปนัดดา” สภาพจิตใจปกติ ปรับตัวได้ดี เผยห่วงลูกและแม่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 พ.ย. 2569 12:16 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2569 12:16 น.
ชีวิตคืนแรกในคุก! "บุ๋ม ปนัดดา" สภาพจิตใจปกติ ปรับตัวได้ดี เผยห่วงลูกและแม่

ชีวิตคืนแรกในคุก! “บุ๋ม ปนัดดา” สภาพจิตใจปกติ ปรับตัวได้ดี หลังไม่ได้ยื่นประกันตัว เผยห่วงลูกและแม่ที่อยู่ข้างนอก

ความคืบหน้ากรณีตำรวจ ปอศ. บุกจับกุม “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดี และ “ก๊อต อธิป อนันทวรรณ” สามี ในคดีฉ้อโกงเงินบริจาคประชาชนกว่า 900 ล้านบาท ก่อนนำตัวฝากขังต่อศาลอาญาเมื่อเช้าวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา

โดยศาลคัดค้านการประกันตัวนายอธิป เนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงและเกรงจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ขณะที่ “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่ได้ยื่นขอประกันตัว ส่งผลให้ทั้งคู่ถูกคุมตัวส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร และทัณฑสถานหญิงกลางทันที

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ล่าสุดวันที่ 8 พ.ย. กรมราชทัณฑ์ได้อัปเดตชีวิตคืนแรกหลังกำแพงเรือนจำ โดยที่ทัณฑสถานหญิงกลาง “บุ๋ม ปนัดดา” ถูกส่งตัวเข้าแดนแรกรับเพื่อกักกันโรค พยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์ประเมินพบว่าร่างกายแข็งแรง สภาพจิตใจปกติ พูดคุยกับเพื่อนร่วมห้องได้ดี ไม่แสดงอาการเครียด แต่มีความเป็นห่วงลูกและแม่ที่อยู่ภายนอก

สำหรับมื้อเย็นมื้อแรกในเรือนจำ บุ๋มได้รับประทาน แกงจืดวุ้นเส้นกับไข่ต้ม ซึ่งเจ้าตัวทานได้ปกติและนอนหลับได้ดี ส่วนมื้อเช้าของวันที่ 8 พ.ย. (แกงจืดหัวผักกาดสดใส่ซี่โครงหมู) เจ้าตัวไม่ได้ทานเนื่องจากปกติไม่ทานอาหารเช้า โดยรอทานมื้อกลางวันทีเดียว (ต้มข่าไก่และแตงโม) ทั้งนี้ บุ๋มไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ นอกจากขอหนังสือสวดมนต์และหนังสือนิยายมาอ่าน

ขณะที่ความเคลื่อนไหวของ “ก๊อต อธิป” ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เจ้าตัวรู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ปกติ แต่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามีโรคประจำตัวคือ โรคเกาต์และโรคไต ที่ต้องรักษาต่อเนื่องมา 3 ปี รวมถึงมีรอยฟกช้ำจากการผ่าตัดเย็บเอ็นที่แขนขวา ปัจจุบันถูกส่งตัวเข้าแดนกักกันโรคผู้ต้องขังใหม่เป็นเวลา 5 วัน

ทั้งนี้ หลังจากทั้งคู่ผ่านพ้นช่วงกักกันโรคตามมาตรการแล้ว จะถูกส่งตัวเข้าแดนระหว่างพิจารณาคดี โดยอนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมได้ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) ตามรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้ไม่เกิน 10 คน ตามมาตรฐานสากลต่อไป

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 พ.ย. 2569 12:16 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2569 12:16 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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