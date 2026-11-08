อย. บุกแหล่งผลิตครีมเถื่อน เจอผสมสารอันตราย เตือนอย่าใช้ เสี่ยงหน้าพังถาวร

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 พ.ย. 2569 12:05 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2569 12:05 น.
อย. บุกแหล่งผลิตครีมเถื่อน เจอผสมสารอันตราย เตือนอย่าใช้ เสี่ยงหน้าพังถาวร

อย. บุกแหล่งผลิตครีมเถื่อน เจอผสมสาร “ไฮโดรควิโนน-กรดเรทิโนอิก” พร้อมดำเนินคดี เตือนอย่าใช้ เสี่ยงหน้าพังและเป็นฝ้าถาวร

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าช่วงปลายเดือนกรกฎาคม อย. ได้ร่วมกับ บก.ปคบ. เข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยลักลอบผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางจำนวน 2 แห่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลาง พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ ณ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ซึ่งผลการทดสอบ พบเครื่องสำอางที่มีการปนเปื้อนสารห้ามใช้ จำนวน 4 รายการ ได้แก่

แอลโบทรอส ไวท์เทนนิ่ง ครีม 3 ฉลากระบุเลขที่ใบรับจดแจ้ง 12-1-6900003013 ไม่ระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุ ผู้แทนจำหน่าย บริษัทแอลโบทรอส กรุ๊ป จำกัด ตรวจพบสารไฮโดรควิโนน (Hydroquinone)

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แอลโบทรอส ไนท์ ครีม 4 ฉลากระบุเลขที่ใบรับจดแจ้ง 12-1-6900003122 ไม่ระบุวันที่ผลิตและวันหมดอายุ ผู้แทนจำหน่าย บริษัทแอลโบทรอส กรุ๊ป จำกัด ตรวจพบสารไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) และกรดเรทิโนอิก (Retinoic acid)

ALBOTROSS WHITENING CREAM 3 บรรจุกระปุกพลาสติกขุ่นสีขาว ไม่ระบุเลขที่ใบรับจดแจ้ง ตรวจพบสารไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) ครีมสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใส ไม่มีฉลาก ตรวจพบสารไฮโดรควิโนน (Hydroquinone)

ครีมอันตราย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เครื่องสำอางทั้ง 4 รายการดังกล่าว จัดเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ ซึ่งหลังจาก อย.ได้รับแจ้งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้ส่งข้อมูลรายงานให้หน่วยงานตำรวจสอบสวนกลาง (บก.ปคบ.) เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดีแล้ว ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมาย

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ทั้งนี้ ผู้ที่ผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ จะเข้าข่ายการฝ่าฝืน มาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ดังกล่าว มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

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เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม กล่าวเพิ่มเติมว่า อย.ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อ เลือกใช้ เครื่องสำอาง อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือรีวิว เครื่องสำอางรักษาฝ้าหาย เพราะเสี่ยงต่อการได้รับเครื่องสำอางที่ผสมสารห้ามใช้ โดยเครื่องสำอางที่ผสมสารไฮโดรควิโนน (Hydroquinone) อาจทำให้เกิดอาการแพ้ ระคายเคือง อักเสบหน้าแดง อาการแสบร้อน ตุ่มแดง และภาวะผิวคล้ำมากขึ้นในบริเวณที่ทา

หากใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดเป็นฝ้าถาวร เพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนัง ผู้ได้รับสารนี้เกินขนาดสารนี้จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและสามารถกระตุ้นให้ร่างกายมีอาการสั่นหรือเกิดภาวะลมชักหรือกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ได้ ส่วนเครื่องสำอางที่ผสม กรดเรทิโนอิก (Retinoic acid) นอกจากทำให้หน้าแดง แสบร้อนรุนแรง เกิดการระคายเคือง อักเสบ แพ้แสงแดดหรือแสงไฟได้ง่าย ยังอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้

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ผู้บริโภคควรเลือกซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งชัดเจน หรือจากตัวแทนจำหน่ายที่ไว้ใจได้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีฉลากภาษาไทยระบุรายละเอียดครบถ้วน เช่น ชื่อเครื่องสำอาง ประเภท สารที่เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ เลขที่หรือครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิต และเลขที่ใบรับจดแจ้ง

ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หรือ Line: @FDAThai, Facebook: FDAThai หากพบการกระทำผิดหรือสงสัยว่ามีการลักลอบใส่สารอันตราย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย. 1556, E-mail: 1556@fda.moph.go.th, ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 พ.ย. 2569 12:05 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2569 12:05 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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