สาเหตุ “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่ยื่นประกันตัว หลังถูกจับกุม ชี้ไม่ใช่การเดินเกมเหนือชั้น

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 พ.ย. 2569 11:07 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2569 11:07 น.
สาเหตุ "บุ๋ม ปนัดดา" ไม่ยื่นประกันตัว หลังถูกจับกุม ชี้ไม่ใช่การเดินเกมเหนือชั้น

เปิดสาเหตุ “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่ยื่นประกันตัว หลังถูกจับกุม 3 คดีหนัก ปมเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ชี้ไม่ใช่การเดินเกมเหนือชั้น

8 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก โพสต์ข้อความวิเคราะห์สาเหตุ “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่ยื่นประกันตัว หลังถูกควบคุมตัวในคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี โดยระบุว่า

หลายคนคงสงสัยว่าเพราะสาเหตุใด “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่ยื่นประกันตัว หลังถูกจับตามหมายจับของศาลอาญา ที่ 6491/2569 ลงวันที่ 5 พ.ย.2569 ในข้อหา ” ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา , ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และร่วมกันฟอกเงิน ”

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กระทั่งศาลออกหมายขังไปควบคุมตัวไว้ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ นักกฎหมายบางคน โพสต์ข้อความคิดเห็นส่วนตัวทำนองว่า เป็นการเดินเกมเหนือชั้นของทนาย ไม่ยื่นประกันปล่อยให้ตำรวจเดินหน้าไป 84 วัน ทำสำนวนให้ทันและรัดกุม

หลักกฎหมายความจริงข้อเท็จจริง หากครบกำหนดฝากขัง 84 วันแล้ว พนักงานอัยการยังไม่สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ ศาลจะต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนนั้น อย่างไรก็ตามคดีไม่ได้สิ้นสุด ตำรวจก็ยังทำสำนวนต่อไป เมื่อทำสำนวนเสร็จก็เรียกผู้ต้องหามาพร้อมทั้งนำสำนวนและผู้ต้องหาส่งอัยการ และอัยการยังสามารถยื่นฟ้องภายหลังได้ อีกทั้งในชั้นนี้ศาลอาจจะไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหาได้

แม้ผู้ต้องหาเคยพ้นจากการควบคุมตัวในชั้นฝากขังมาแล้วก็ตาม ประเด็นสำคัญไม่ใช่เป็นการเดินเกมเหนือชั้น?? แต่เป็นการรอดูทิศทางเพื่อหาทางออกให้รอบคอบหาเหตุผลดี ๆ ในการยื่นขอประกันตัวต่อศาลชั้นต้น โดยยื่นคำร้องให้ศาลพิจารณาเพียงแค่ครั้งเดียวให้ได้รับอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว ไม่ต้องยื่นต่อศาลอุทธรณ์ พิจารณาคำสั่งไม่ให้ประกันตัว

ดังนั้นนักกฎหมายต้องดูที่คำร้องฝากขัง ของพนักงานสอบสวน ว่าบรรยายฟ้องพฤติการณ์แห่งคดีว่าอย่างไร ความเสียหายเป็นวงกว้าง มูลค่าความเสียหายเท่าใด อัตราโทษสูง ฯลฯ ต้องนำมาประกอบการยื่นคำร้องขอประกันตัว “บุ๋ม ปนัดดา” ในชั้นศาล เพราะหากยื่นขอประกันตัวในวันที่ฝากขังผัดแรก หากไม่ได้รับการประกันตัวก็หาเหตุผลยื่นใหม่ได้ยาก

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ดังนั้นเมื่อ “ก๊อต” ซึ่งเป็นสามีของ “บุ๋ม ปนัดดา” ได้ยื่นขอประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวในวันที่ฝากขังผัดแรก (7 พ.ย.) ซึ่งศาลพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีตามคำร้องฝากขังแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ต้องหาที่ 1 (ก๊อต) ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยมีผู้เสียหายที่ร่วมบริจาคเงินจำนวนมากกว่า 900,000 บัญชี ซึ่งเกิดจากความผิดมูลฐานฟอกเงิน รวมมูลค่าความเสียหายปรากฏประมาณ 900 กว่าล้านบาท

นอกจากนี้ ศาลยังมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า หากผู้ต้องหาที่ 1 ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว อาจเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานบุคคล รวมถึงพยานหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการสอบสวน ประกอบกับพนักงานสอบสวนและกลุ่มผู้เสียหายได้คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว ศาลจึงมีคำสั่งไม่อนุญาต

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 พ.ย. 2569 11:07 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2569 11:07 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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