“ต๊ะ นารากร” ร่ายยาวแจงสัมพันธ์ “บุ๋ม ปนัดดา” เผยเคยผิดหวัง เรื่องช่วยน้ำท่วม
“ต๊ะ นารากร” ร่ายยาวแจงสัมพันธ์ “บุ๋ม ปนัดดา” ปมดราม่าสวมกอด ยันไม่ได้สนิทเป็นการส่วนตัว เผยเคยผิดหวัง เรื่องช่วยน้ำท่วม
“ต๊ะ-นารากร ติยายน” อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ข้อความชี้แจงความสัมพันธ์กับ “บุ๋ม ปนัดดา” หลังมีภาพสวมกอดกันในวันแถลงข่าวจนสังคมจับตามอง พร้อมเผยความรู้สึกที่เก็บไว้ในใจมานาน ทั้งเรื่องการช่วยเหลือสัตว์ในช่วงน้ำท่วม และจุดยืนเรื่องการตรวจสอบเงินบริจาคมูลนิธิ โดยระบุว่า
“ฉันกับบุ๋ม ปนัดดา รู้จักกันในฐานะเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมวงการ ไม่เคยมีความสัมพันธ์สนิทสนมเป็นส่วนตัว เราไม่เคยพูดคุยเรื่องส่วนตัวกันด้วยซ้ำ ฉันไม่มีแม้แต่เบอร์โทรศัพท์มือถือของบุ๋ม มีเพียงไลน์ที่ติดต่อกันในกลุ่มคนทำงานรายการเคลียร์ชัดชัด
ในวันที่บุ๋มแถลงข่าว (27 ต.ค.) ฉันเดินทางไปพร้อมทีมงานรายการเคลียร์ชัดชัดในฐานะเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง วันนั้นคนเยอะมาก สื่อมวลชนแน่นจนแทบไม่มีที่ยืน เสียงแถลงข่าวก็เบาเพราะไม่มีเครื่องขยายเสียง ฉันจึงเดินเข้าไปยืนใกล้ๆเพื่อจะได้ยินชัดขึ้น
เมื่อการแถลงข่าวจบ บุ๋มเดินออกมาตรงจุดที่ฉันยืนพอดี บุ๋มโผเข้ามากอดฉันแล้วร้องไห้ ฉันก็ร้องไห้ไปด้วย เพราะในเวลานั้นฉันรู้สึกสงสารผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเผชิญความทุกข์จากชีวิตคู่ ตามเรื่องราวที่เธอแถลงให้ฟัง
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไป ไม่ได้พูดคุยอะไรกันอีก ภาพที่ปรากฏออกไปอาจทำให้หลายคนเข้าใจว่าเราสนิทสนมกันมาก แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น และที่สำคัญ ก่อนหน้านั้นฉันก็มีเรื่องที่รู้สึกผิดหวังและไม่เห็นด้วยกับการทำงานช่วยเหลือสังคมของบุ๋มอยู่แล้ว
ในช่วงน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ฉันเคยขอให้บุ๋มช่วยประสานทีมกู้ภัยและเรือ เพื่อช่วยหมา-แมวประมาณ 400 ตัวที่กำลังลอยคอเกือบตายที่ จ.ฉะเชิงเทรา เธอบอกฉันว่าออกจากบ้านไม่ได้ ฉันจึงขอให้เธอช่วยแนะนำทีมกู้ภัยที่พอจะติดต่อได้ แต่เธอตอบฉันว่า นึกไม่ออก ไม่รู้จักใคร
วันนั้นฉันผิดหวัง และต้องดิ้นรนหาทางช่วยหมา-แมวเหล่านั้นเอง แต่สุดท้ายฉันก็ช่วยไม่ได้ เพราะหาเรือไม่ได้ อีกครั้งหนึ่ง เมื่อเห็นภาพบุ๋มตั้งท้องเจ็ดเดือนลงไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เชียงราย ท่ามกลางเสียงชื่นชมจากสังคม ตอนนั้นฉันมีความเห็นต่างอยู่ในใจ
ฉันคิดว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นเรื่องดี แต่เราก็ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ช่วยเหลือด้วย โดยเฉพาะผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องแก่ใกล้คลอด
การช่วยคนอื่นไม่จำเป็นต้องลงไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยตัวเองเสมอไป เราสามารถช่วยจากที่อื่น และสนับสนุนคนที่มีความพร้อมให้ลงไปปฏิบัติงานแทนได้ แต่ ณ ตอนนั้นฉันไม่ได้พูดอะไรออกมา เพราะในช่วงเวลานั้น บุ๋มได้รับความชื่นชมอย่างมากมายจากสังคม ผู้คนจำนวนมากศรัทธาและสนับสนุนการทำงานของเธอ
หากฉันออกมาแสดงความเห็นต่างในเวลานั้น ฉันคิดว่าคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่จะกล่าวหาว่าฉันอิจฉา ริษยา หรือจงใจทำลายคนที่กำลังทำความดี ฉันทำงานในสื่อมานานพอที่จะรู้ว่า บางครั้งสังคมไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงก่อนตัดสินคน โดยเฉพาะในยุคนี้ ที่มีสิ่งที่เรียกว่า “ทัวร์ลง”
คนคนหนึ่งอาจถูกกระหน่ำต่อว่า ถูกตัดสิน และถูกทำลายชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เรื่องราวยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบด้าน และเมื่อถูกเข้าใจผิดไปแล้ว การอธิบายแก้ไขในภายหลังไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ฉันจึงเลือกที่จะไม่พูด และเก็บความเห็นต่างไว้ในใจ ไม่ใช่เพราะเห็นด้วย แต่เพราะคิดว่าการพูดอะไรออกไป ต้องคำนึงถึงบริบท จังหวะเวลา และผลที่จะตามมาด้วย
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ฉันไม่เคยบริจาคเงินสนับสนุนองค์กรทำดีของบุ๋มเลย มีเพียงวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ฉันทดลองโอนเงินหนึ่งบาทเข้าบัญชีที่พูดถึงกันในข่าว เพื่อดูข้อมูลชื่อบัญชีผู้รับโอน หลังจากเกิดข้อสงสัยเรื่องการใช้เงินบริจาค
วันนี้เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและการใช้เงินบริจาคที่สังคมกำลังตรวจสอบ ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามเช่นเดียวกับประชาชนคนอื่น ๆ โดยยึดข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ตรวจสอบได้
ฉันไม่คิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์ในวันนี้ จะขัดแย้งกับการแสดงความเห็นอกเห็นใจในวันนั้น เพราะสองเรื่องนี้เป็นคนละเรื่องกัน การแสดงความเสียใจกับคนที่กำลังทุกข์ใจ เป็นมารยาททางสังคม ส่วนความถูกต้องและความรับผิดชอบ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องถูกตรวจสอบได้
การที่ฉันแสดงความเห็นอกเห็นใจบุ๋มในวันนั้น ไม่ได้หมายความว่าฉันเห็นดีเห็นงาม หรือเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่เธอทำ และการที่วันนี้ฉันออกมาตั้งคำถามหรือวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเธอ ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันกำลังเหยียบย่ำคนที่ล้ม
ฉันคิดว่าการอยู่ร่วมกันในสังคม นอกจากเรื่องความชอบหรือไม่ชอบแล้ว ยังมีเรื่องมารยาทและกาลเทศะด้วย
บางเรื่องเราเลือกที่จะไม่พูดในเวลานั้น ไม่ใช่เพราะเราไม่มีความคิดเห็น แต่เพราะเรารู้ว่าพูดไปแล้วอาจไม่มีใครรับฟัง และอาจกลายเป็นความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น แต่เมื่อมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจของประชาชน โดยเฉพาะเงินบริจาค การตั้งคำถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงย่อมเป็นเรื่องที่ทำได้”
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