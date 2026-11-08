“ต๊ะ นารากร” ร่ายยาวแจงสัมพันธ์ “บุ๋ม ปนัดดา” เผยเคยผิดหวัง เรื่องช่วยน้ำท่วม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 พ.ย. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2569 10:27 น.
"ต๊ะ นารากร" ร่ายยาวแจงสัมพันธ์ "บุ๋ม ปนัดดา" เผยเคยผิดหวัง เรื่องช่วยน้ำท่วม

“ต๊ะ นารากร” ร่ายยาวแจงสัมพันธ์ “บุ๋ม ปนัดดา” ปมดราม่าสวมกอด ยันไม่ได้สนิทเป็นการส่วนตัว เผยเคยผิดหวัง เรื่องช่วยน้ำท่วม

“ต๊ะ-นารากร ติยายน” อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ข้อความชี้แจงความสัมพันธ์กับ “บุ๋ม ปนัดดา” หลังมีภาพสวมกอดกันในวันแถลงข่าวจนสังคมจับตามอง พร้อมเผยความรู้สึกที่เก็บไว้ในใจมานาน ทั้งเรื่องการช่วยเหลือสัตว์ในช่วงน้ำท่วม และจุดยืนเรื่องการตรวจสอบเงินบริจาคมูลนิธิ โดยระบุว่า

“ฉันกับบุ๋ม ปนัดดา รู้จักกันในฐานะเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมวงการ ไม่เคยมีความสัมพันธ์สนิทสนมเป็นส่วนตัว เราไม่เคยพูดคุยเรื่องส่วนตัวกันด้วยซ้ำ ฉันไม่มีแม้แต่เบอร์โทรศัพท์มือถือของบุ๋ม มีเพียงไลน์ที่ติดต่อกันในกลุ่มคนทำงานรายการเคลียร์ชัดชัด

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ในวันที่บุ๋มแถลงข่าว (27 ต.ค.) ฉันเดินทางไปพร้อมทีมงานรายการเคลียร์ชัดชัดในฐานะเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง วันนั้นคนเยอะมาก สื่อมวลชนแน่นจนแทบไม่มีที่ยืน เสียงแถลงข่าวก็เบาเพราะไม่มีเครื่องขยายเสียง ฉันจึงเดินเข้าไปยืนใกล้ๆเพื่อจะได้ยินชัดขึ้น

เมื่อการแถลงข่าวจบ บุ๋มเดินออกมาตรงจุดที่ฉันยืนพอดี บุ๋มโผเข้ามากอดฉันแล้วร้องไห้ ฉันก็ร้องไห้ไปด้วย เพราะในเวลานั้นฉันรู้สึกสงสารผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเผชิญความทุกข์จากชีวิตคู่ ตามเรื่องราวที่เธอแถลงให้ฟัง

หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไป ไม่ได้พูดคุยอะไรกันอีก ภาพที่ปรากฏออกไปอาจทำให้หลายคนเข้าใจว่าเราสนิทสนมกันมาก แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น และที่สำคัญ ก่อนหน้านั้นฉันก็มีเรื่องที่รู้สึกผิดหวังและไม่เห็นด้วยกับการทำงานช่วยเหลือสังคมของบุ๋มอยู่แล้ว

ในช่วงน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ฉันเคยขอให้บุ๋มช่วยประสานทีมกู้ภัยและเรือ เพื่อช่วยหมา-แมวประมาณ 400 ตัวที่กำลังลอยคอเกือบตายที่ จ.ฉะเชิงเทรา เธอบอกฉันว่าออกจากบ้านไม่ได้ ฉันจึงขอให้เธอช่วยแนะนำทีมกู้ภัยที่พอจะติดต่อได้ แต่เธอตอบฉันว่า นึกไม่ออก ไม่รู้จักใคร

วันนั้นฉันผิดหวัง และต้องดิ้นรนหาทางช่วยหมา-แมวเหล่านั้นเอง แต่สุดท้ายฉันก็ช่วยไม่ได้ เพราะหาเรือไม่ได้ อีกครั้งหนึ่ง เมื่อเห็นภาพบุ๋มตั้งท้องเจ็ดเดือนลงไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เชียงราย ท่ามกลางเสียงชื่นชมจากสังคม ตอนนั้นฉันมีความเห็นต่างอยู่ในใจ

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ฉันคิดว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นเรื่องดี แต่เราก็ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ช่วยเหลือด้วย โดยเฉพาะผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องแก่ใกล้คลอด

การช่วยคนอื่นไม่จำเป็นต้องลงไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยตัวเองเสมอไป เราสามารถช่วยจากที่อื่น และสนับสนุนคนที่มีความพร้อมให้ลงไปปฏิบัติงานแทนได้ แต่ ณ ตอนนั้นฉันไม่ได้พูดอะไรออกมา เพราะในช่วงเวลานั้น บุ๋มได้รับความชื่นชมอย่างมากมายจากสังคม ผู้คนจำนวนมากศรัทธาและสนับสนุนการทำงานของเธอ

หากฉันออกมาแสดงความเห็นต่างในเวลานั้น ฉันคิดว่าคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่จะกล่าวหาว่าฉันอิจฉา ริษยา หรือจงใจทำลายคนที่กำลังทำความดี ฉันทำงานในสื่อมานานพอที่จะรู้ว่า บางครั้งสังคมไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงก่อนตัดสินคน โดยเฉพาะในยุคนี้ ที่มีสิ่งที่เรียกว่า “ทัวร์ลง”

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คนคนหนึ่งอาจถูกกระหน่ำต่อว่า ถูกตัดสิน และถูกทำลายชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เรื่องราวยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบด้าน และเมื่อถูกเข้าใจผิดไปแล้ว การอธิบายแก้ไขในภายหลังไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

ฉันจึงเลือกที่จะไม่พูด และเก็บความเห็นต่างไว้ในใจ ไม่ใช่เพราะเห็นด้วย แต่เพราะคิดว่าการพูดอะไรออกไป ต้องคำนึงถึงบริบท จังหวะเวลา และผลที่จะตามมาด้วย

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ตลอดเวลาที่ผ่านมา ฉันไม่เคยบริจาคเงินสนับสนุนองค์กรทำดีของบุ๋มเลย มีเพียงวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่ฉันทดลองโอนเงินหนึ่งบาทเข้าบัญชีที่พูดถึงกันในข่าว เพื่อดูข้อมูลชื่อบัญชีผู้รับโอน หลังจากเกิดข้อสงสัยเรื่องการใช้เงินบริจาค

วันนี้เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและการใช้เงินบริจาคที่สังคมกำลังตรวจสอบ ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามเช่นเดียวกับประชาชนคนอื่น ๆ โดยยึดข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ตรวจสอบได้

ฉันไม่คิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์ในวันนี้ จะขัดแย้งกับการแสดงความเห็นอกเห็นใจในวันนั้น เพราะสองเรื่องนี้เป็นคนละเรื่องกัน การแสดงความเสียใจกับคนที่กำลังทุกข์ใจ เป็นมารยาททางสังคม ส่วนความถูกต้องและความรับผิดชอบ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องถูกตรวจสอบได้

การที่ฉันแสดงความเห็นอกเห็นใจบุ๋มในวันนั้น ไม่ได้หมายความว่าฉันเห็นดีเห็นงาม หรือเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่เธอทำ และการที่วันนี้ฉันออกมาตั้งคำถามหรือวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเธอ ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันกำลังเหยียบย่ำคนที่ล้ม

ฉันคิดว่าการอยู่ร่วมกันในสังคม นอกจากเรื่องความชอบหรือไม่ชอบแล้ว ยังมีเรื่องมารยาทและกาลเทศะด้วย

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บางเรื่องเราเลือกที่จะไม่พูดในเวลานั้น ไม่ใช่เพราะเราไม่มีความคิดเห็น แต่เพราะเรารู้ว่าพูดไปแล้วอาจไม่มีใครรับฟัง และอาจกลายเป็นความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น แต่เมื่อมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจของประชาชน โดยเฉพาะเงินบริจาค การตั้งคำถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงย่อมเป็นเรื่องที่ทำได้”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 พ.ย. 2569 10:27 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2569 10:27 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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