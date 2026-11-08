งงหนัก! อบต.กุดจอก เมนต์หยาบใต้โพสต์ นักข่าวสาวช่องดัง ทัวร์ลงเพจเพียบ
งงหนัก! ไม่รู้เดือดมาจากไหน อบต.กุดจอก คอมเมนต์หยาบใต้โพสต์ นักข่าวสาวช่องดัง ไม่รู้สาเหตุ ชาวเน็ตพาทัวร์ลงเพจเพียบ
กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลที่ทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก เมื่อเพจเฟซบุ๊กหน่วยงานราชการอย่าง “องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก” (อบต. กุดจอก) อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ได้แสคงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำหยาบคายใต้โพสต์ของ “ธัญญารัตน์ ถาม่อย” ผู้สื่อข่าวช่อง PPTV จากโพสต์ที่มีการระบุว่า
“นอกจาก #บุ๋มปนัดดา เรื่องสำคัญช่วงนี้ค่ะ! พม่ารบหนักกระสุนตกแม่สอดอีก คนปราจีนฯลามถึงฉะเชิงเทรายังผวาสารเคมี 2 ม็อบจ่อทำเนียบ แก้ระเบียบ กมธ. จับตา ตร.ไซเบอร์ คดีสามี สส.ไอเดีย” ต่อมาเพจ อบต. กุดจอก แสดงความคิดเห็นว่า “เ_ี้ยสุดๆๆๆๆ ไอ้ น้อง-ธัญญารัตน์ ถาม่อย ไอ้สารเลววววว..!!!”
หลังจากนั้น นักข่าวสาวได้โพสต์ข้อความหลังจากที่ได้เห็นคอมเมนต์ดังล่าวว่า “ไม่รู้แอดมินเพจ องค์การบริหารส่วนตำบล กุดจอก ลืมสลับแอคหรือนึกอยากเที่ยวสวนสัตว์ อยู่ๆ มาเดือด “ไอ้เxี้ย …..” ตามด้วยแท็กชื่อเรา ในโพสต์ที่ชวนตามข่าวอื่นนอกจากบุ๋ม อาการมันเป็นยังไงคะ?”
ขณะที่ทัวร์ชาวเน็ตได้พากันไปลงที่เพจ อบต. กุดจอก อย่างหนักเพื่อถามถึงสาเหตุของการกระทำดังกล่าว โดยส่วนหนึ่งคาดเดาว่าแอดมินน่าจะลืมสลับแอ็กเคานต์ ระหว่างบัญชีส่วนตัวกับเพจของหน่วยงานราชการ ซึ่งหลังจากนี้คงต้องรอดูว่าทาง อบต. กุดจอก จะออกมาเคลื่อนไหวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร
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