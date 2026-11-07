แพรรี่ ส้มหล่นได้สบู่เบนเนทใช้ฟรี 100 ก้อน หลังคอนเฟิร์มใช้ต่อ ลั่น “อะไรดีแพรก็ว่าดี”
แพรรี่ ไพรวัลย์ ปังไม่ไหว! ส้มลูกใหญ่หล่นใส่เต็ม ๆ ได้สบู่เบนเนทใช้ฟรี 100 ก้อน หลังคอนเฟิร์มใช้ต่อไม่สนดราม่าอดีตพรีเซนเตอร์ ลั่น “อะไรดีแพรก็ว่าดี”
ภายหลังจากแบรนด์สบู่ส้มในตำนาน อย่าง สบู่เบนเนท ได้ออกมาประกาศยุติบทบาทการเป็นพรีเซนเตอร์ของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี อย่างเป็นทางการ หลังถูกออกหมายจับคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา ส่งผลให้จำเป็นต้องปิดตำนาน 25 ปีพรีเซนเตอร์คู่บุญ เจ้าของสโลแกน “อะไรดีบุ๋มก็ว่าดี” ไปอย่างน่ากะทันหัน
งานนี้ทำเอาเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และคนบันเทิงต่างก็พากันเสนอตัวชิงเก้าอี้ตำแหน่งพรีเซนเตอร์คนใหม่ของ สบู่เบนเนท กันอย่างคับคั่งสนุกสนาน
ล่าสุด แพรรี่ ไพรวัลย์ หนึ่งคนดังที่ขอออกมาประชันศึกครั้งนี้ด้วย ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความอวยยศสบู่ส้มในตำนานว่า “ใครจะยังไงก็ว่ากันไปนะคะ แต่สบู่เบนเนทดีจริง ดิฉันขอใช้ต่อไปแล้วกัน อะไรดี แพรก็ว่าดีค่ะ #มันหอมกลิ่นส้มนะเธอ”
กระทั่งแอดมินเพจเห็นความน่ารักนี้เข้า จนต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ประกาศข่าวดีว่า “แจกสบู่ฟรี 100 ก้อน” แพรรี่ ถึงกับรีบคว้าโอกาสไว้ พร้อมตอบกลับว่า “ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ ❌ ได้สบู่ใช้ฟรี 100 ก้อน ✅ อย่างน้อยก็ได้ใช้ยาวๆ ไป 10 ปี!”
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อ้างอิงจาก : FB ไพรวัลย์ วรรณบุตร