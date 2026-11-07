ศาลปัดตกคำร้อง ก๊อต ขอประกัน หวั่นยุ่งพยานหลักฐาน ด้าน บุ๋ม ไม่ยื่นประกันตัว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2569 16:19 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2569 16:19 น.
ศาลปัดตกคำร้อง ก๊อต ขอประกัน หวั่นยุ่งพยานหลักฐาน ด้าน บุ๋ม ไม่ยื่นประกันตัว

ศาลปัดตกคำร้อง ก๊อต อธิป ขอประกันตัวชั่วคราว หวั่นยุ่งพยานหลักฐาน ด้าน บุ๋ม ปนัดดา ไม่ยื่นประกันตัว ส่งตัวเข้าเรือนจำทันที

ความคืบหน้าคดีมหากาพย์เงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี วันนี้ (7 พ.ย. 2569) ภายหลังจากที่พนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ บก.ปอศ. ได้คุมตัว ก๊อต อธิป ผู้ต้องหาที่ 1 และ บุ๋ม ปนัดดา ผู้ต้องหาที่ 2 มายื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกที่ศาลอาญา ตามหมายเลขดำที่ ฝ.3012/2569 โดยทาง “บุ๋ม ปนัดดา” ถูกแจ้ง 3 ข้อหาหนัก ได้แก่ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และร่วมกันฟอกเงิน ส่วน “ก๊อต อธิป” ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงิน

ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขัง ทางด้าน ก๊อต อธิป ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังนี้ทันที อย่างไรก็ตาม ศาลอาญาได้พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ต้องหาส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง มีผู้เสียหายที่ร่วมบริจาคเงินมากกว่า 900,000 บัญชี คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมสูงถึงกว่า 900 ล้านบาท อีกทั้งยังมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากปล่อยตัวชั่วคราว ผู้ต้องหาอาจจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานบุคคลและพยานหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนสอบสวน ประกอบกับทั้งพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายได้ยื่นคัดค่ายการประกันตัวอย่างเด็ดขาด ศาลจึงมีคำสั่ง “ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว” และให้ยกคำร้องในที่สุด

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ในส่วนของ บุ๋ม ปนัดดา ทาง ทนายเพชร แจ้งว่า ไม่ประสงค์ที่จะยื่นคำร้องขอประกันตัวแต่อย่างใด ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา ทางศาลจึงได้ออกหมายขังเพื่อส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายไปคุมขังยังเรือนจำทันที โดย นายอธิป จะถูกส่งตัวไปควบคุมไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ส่วน บุ๋ม ปนัดดา จะถูกส่งตัวไปควบคุมที่ทัณฑสถานหญิงกลาง ย่านบางเขน ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

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อ้างอิงจาก : ดาวแปดแฉก

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2569 16:19 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2569 16:19 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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