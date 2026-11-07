สรปุก แค้น! หลังฟังสรุปคดี บุ๋ม-ก๊อต ลั่น ฉันคือเหยื่อความโลภ จ่อบินตรงให้การตำรวจ
สรปุก แค้นหนัก! หลังฟังสรุปคดี บุ๋ม-ก๊อต ไม่เหลือแม้ความเสียใจ ฉันคือเหยื่อความโลภ จ่อบินตรงให้การตำรวจพิสูจน์ความบริสุทธิ์
ภายหลังจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง หรือ CIB ตั้งโต๊ะแถลงสรุปคดี บุ๋ม ปนัดดา และสามี ก๊อต อธิป พบเส้นเงินได้รับบริจาคเข้ามูลนิธิองค์กรทำดีกว่า 800 ล้านบาท แต่กลับถูกนำเอาไปใช้ส่วนตัวมากถึงกว่า 500 ล้านบาท โยงซื้อที่ดิน, กองทุน, ประกันชีวิต, แบรนด์เนม และโอนให้คนใกล้ชิด ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด สรปุก อินฟลูเอนเซอร์และคนสนิทของ บุ๋ม ปนัดดา ออกมารัวโพสต์หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังรับรู้ข้อมูลการเงินมูลนิธิฯ ทั้งหมด เธอถึงกับอดกลั้นที่จะข่มความโกรธเอาไว้ไม่ได้
“ฟังแถลงตำรวจเมื่อกี้แล้วกำหมัด โอนกันอยู่สองคน โทษแอดมิน อดท Eau de Toilette ต้นธันวากลับไทย จะรีบไปให้การแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะ ในฐานะหนึ่งในแอดมินเฉพาะกิจช่วงน้ำท่วม โดนขนาดนี้ซ้ำได้ยังคะFC ที่ยังไม่ตาสว่าง ? ไม่ดีทงดีทอกซ์แล้ว
เคยคิดว่าพี่เขาโดน Gaslighting สงสารมาก สรุปกูโดนเอง
ไม่เหลือความเสียใจให้แม้แต่นิดเดียว มีแต่ความแค้น แอดมินจิตอาสาทุกคน คือคนที่ทุ่มเทรักนาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วเค้าต้องมาเดือดร้อนอะไรกับความโลภเธอสองคน”
“ความทุเรศสุดในเรื่องนี้คือฉันคือ 2% ที่ตั้งใจดูแลเงินบริจาค ไปใช้ตามจุดประสงค์ของทุกคน ด้วยการประสานงานน้ำท่วมเชียงราย หาดใหญ่ ข้าวกล่องหลายแสนกล่องในช่วงสองปี โดยยกความดีนี่ให้ปีศาจในคราบนางงาม ประหยัดแทบตายเพราะคิดว่ามูลนิธิจน
โครงการ 2% ที่ฉันเคยทำ อันนี้ใช้เงินบริจาค + งบ Workpoint คุยคนเดียว 2 เดือนกว่าจนร่างแหลก ตรวจอิฐทุกก้อนยันไม้กวาด
ฉันคือเหยื่อของเรื่องนี้ คนรักเธอ ที่โดนต้มตุ๋น จนอาจเสี่ยงโดนคดี ถ้ามึงโลกสวยไปไกล ๆ กูมีสิทธิโกรธและด่าแบบ 5 นาที 100 สเตตัส”
“ถึงฉันจะเคยบ้ง ทำตัวสะเหล่อ คนไม่ชอบกันทั้งโซเชียล ก็ขอโทษด้วย พยายามปรับปรุงพฤติกรรมอยู่ แต่ฉันมีอิสรภาพการเงินที่ดี ครอบครัวมีธุรกิจที่เลี้ยงตัวได้ เส้นเงินมูลนิธิที่ตำรวจแถลงไม่มีชื่อฉัน แล้ววันนี้ ทำไมฉันต้องมาเดือดร้อนกับเรื่องนี้ ฉันมีสิทธิโกรธ
จิตแพทย์บอกให้โวยวาย จะดีขึ้นทางจิตใจ”
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อ้างอิงจาก : FB Pook Sukonta Berthebaud