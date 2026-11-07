ผู้เชี่ยวชาญ ยัน ฝีดาษลิง ไม่ติดเชื้อผ่านชักโครก แนะเช็ดแอลกอฮอล์-ล้างมือด้วยสบู่ ช่วยป้องกัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2569 15:05 น.
ผู้เชี่ยวชาญ ยัน ฝีดาษลิง ไม่ติดเชื้อผ่านชักโครก แนะเช็ดแอลกอฮอล์-ล้างมือด้วยสบู่ ช่วยป้องกัน

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ยืนยัน ฝีดาษลิง ไม่ติดเชื้อผ่านฝารองชักโครก แนะเช็ดแอลกอฮอล์-ล้างมือด้วยสบู่หลังเข้าห้องน้ำ ช่วยป้องกันได้

จากกรณีที่มีรายงานของผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง หลายรายเริ่มแสดงอาการที่แตกต่างไปจากภาพจำเดิม ไม่ได้เริ่มต้นจากการมีผื่นหรือตุ่มขึ้นตามผิวหนังเสมอไป บางรายมาพบแพทย์ด้วยอาการคล้ายโรคทั่วไป เช่น มีอาการคล้ายทอนซิลอักเสบและคออักเสบ บางรายมีตุ่มคล้ายฝีบริเวณก้น

จนหลายคนเริ่มเป็นกังวลใจเรื่องของการแพร่เชื้อและติดเชื้อจากการใช้สุขภัณฑ์สาธารณะจะเพิ่มอัตราความเสี่ยงด้วยหรือไม่ หากผู้ป่วยที่มีอาการไปใช้ชักโครกสาธารณะ

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ล่าสุด ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยด้านไวรัสวิทยา ผอ. กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. เปิดเผยถึงความเสี่ยงติดเชื้อ ฝีดาษลิง หรือ Mpox ผ่านการนั่งฝาชักโครกสาธารณะต่อจากผู้ป่วยที่มีแผลบริเวณก้น ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า

“โอกาสในการแพร่เชื้อ Mpox ผ่านการนั่งฝาชักโครกสาธารณะต่อจากผู้ป่วยที่มีแผลบริเวณก้นนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำมาก แต่ในทางทฤษฎีแล้วไม่ถึงกับเป็นไปไม่ได้เลยซะทีเดียวครับ เนื่องจากตำแหน่งแก้มก้นหรือต้นขาด้านหลังเป็นจุดที่ต้องสัมผัสกับฝารองนั่งโดยตรง หากแผลของผู้ป่วยเกิดการปริแตกหรือมีสารคัดหลั่งซึมออกมาขณะใช้งาน ก็มีโอกาสที่จะทิ้งคราบปนเปื้อนไว้บนพื้นผิวพลาสติกของฝาชักโครกได้

ในมุมมองทางไวรัสวิทยา เชื้อ Mpox ซึ่งเป็นไวรัสในกลุ่ม Orthopoxvirus มีความคงทนในสิ่งแวดล้อมสูงกว่าไวรัสมีเปลือกหุ้มชนิดอื่นอย่าง HIV หรือโควิด-19 ค่อนข้างมาก เชื้อที่ปะปนอยู่ในหนอง ของเหลวจากตุ่มแผล หรือสะเก็ดแผล สามารถคงสภาพและมีชีวิตอยู่รอดบนพื้นผิวที่แห้งและอุณหภูมิห้องได้นานหลายชั่วโมงไปจนถึงหลายวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในห้องน้ำของผู้ป่วยแล้วพบทั้งสารพันธุกรรมและไวรัสที่ยังมีชีวิตอยู่บนฝารองนั่งชักโครกได้จริง

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แต่….การที่เชื้ออยู่บนฝาชักโครกไม่ได้หมายความว่าคนที่มานั่งต่อจะต้องติดเชื้อเสมอไป เพราะ “ผิวหนังปกติที่สมบูรณ์” บริเวณก้นและต้นขาทำหน้าที่เป็นปราการปกป้องร่างกายที่แข็งแรงมาก เชื้อไวรัสจะ “ไม่สามารถ” ซึมผ่านผิวหนังที่ไม่มีบาดแผลเข้าไปได้เอง การรับเชื้อจากการนั่งทับโดยตรงจึงเกิดขึ้นได้ยากมาก ยกเว้นในกรณีที่ประจวบเหมาะจริงๆ เช่น ผู้ใช้คนก่อนหน้าเพิ่งลุกออกไปโดยทิ้งคราบของเหลวสดๆ ที่มีปริมาณไวรัสสูงไว้ แล้วผู้ที่มาใช้ต่อมีบาดแผลเปิด รอยถลอก ผื่นคัน หรือรอยแยกขนาดเล็กบนผิวหนังในตำแหน่งที่ไปสัมผัสทับคราบนั้นพอดี หรืออีกกรณีหนึ่งคือการใช้มือไปจับโดนจุดที่เปื้อนเชื้อบนฝาชักโครกแล้วเผลอนำมือนั้นมาขยี้ตา แคะจมูก หรือสัมผัสใบหน้าโดยไม่ได้ล้างมือ

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ข้อมูลทางระบาดวิทยาจาก WHO จึงยืนยันตรงกันว่า การติดเชื้อ Mpox แทบทั้งหมดเกิดจากการสัมผัสแนบชิดทางกายภาพกับรอยโรคโดยตรง หรือการใช้สิ่งของประเภทผ้าที่กักเก็บสะเก็ดแผลและความชื้นได้ดีร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดตัวและผ้าปูที่นอน ส่วนการติดเชื้อผ่านพื้นผิวเรียบแข็งอย่างฝาชักโครกสาธารณะนั้นแทบไม่มีรายงานยืนยันว่าเป็นช่องทางหลักของการระบาดในชีวิตจริง แต่เพื่อความสบายใจและตัดความเสี่ยงที่อาจหลงเหลืออยู่ให้เป็นศูนย์ การใช้แอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% หรือแผ่นเช็ดฆ่าเชื้อทำความสะอาดฝาชักโครกก่อนใช้งาน รวมถึงการล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ ก็เพียงพอที่จะทำลายโครงสร้างเปลือกหุ้มของไวรัสและป้องกันการติดเชื้อได้อย่างสมบูรณ์ครับ”

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ผู้เชี่ยวชาญ ยัน ฝีดาษลิง ไม่ติดผ่านชักโครก แนะเช็ดแอลกอฮอล์-ล้างมือด้วยสบู่ ป้องกันได้-2

ผู้เชี่ยวชาญ ยัน ฝีดาษลิง ไม่ติดผ่านชักโครก-1

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อ้างอิงจาก : FB Anan Jongkaewwattana

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2569 15:05 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2569 15:05 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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