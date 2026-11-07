หมอของขวัญ ซัดแรง ทำดีออกอีเวนต์ค่าตัว 300 ล้าน “คลอดในน้ำยังคุ้ม”
โพสต์ล่าสุด หมอของขวัญ หลัง CIB แถลงสรุปคดีก๊อต-บุ๋ม ซัดแรง ทำดีออกอีเวนต์ค่าตัว 300 ล้านต่อปี “คลอดในน้ำยังคุ้ม”
ภายหลังจาก CIB สรุปคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พบเส้นเงิน 3 บัญชี ได้รับยอดโอนกว่า 800 ล้านบาท พบ บุ๋ม ปนัดดา มีอำนาจเบิกจ่ายเพียงผู้เดียว โดยมีหลักฐานการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์กว่า 500 ล้านบาท โยงซื้อที่ดิน แบรนด์เนม กองทุน ประกันชีวิต รวมถึงพูลวิลล่า ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
สรุปคดี บุ๋ม-ก๊อต แฉเส้นเงิน 3 บัญชี ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ทะลุ 500 ล้านโฆษณา
ล่าสุดหลังจบการแถลงสรุปคดี หมอของขวัญ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว Doctorkatekate ระบุว่า “เข้าบช.ส่วนตัว 243ล บช.ผัว 99ล พ่อ4.6ล ประกันพ่อ 10ล ซื้อกองทุน24ล จ่ายบัตรเครดิต19ล ถอนเงินสด 42+21ล และอีกมากมาย เชื่อค่ะว่าคุณบุ๋มพลาด….พลาดที่ถูกจับได้!
คนล้มอย่าข้าม ล้มเอี้ยอะไรคะ ใครทำล้ม สะดุดขาตัวเอง หรือสะดุดเงิน ก็แค่โจรโดนจับได้ ความดีที่ทำก็แค่ออกอีเว้นท์ค่าตัว 300 ล้านต่อปี คนที่เซฟเค้า เห็นใจเค้า แยกแยะดีชั่วเก่งงงง คนถูกเซฟรายได้ 30,000,000 ต่อเดือน คนเซฟเค้ารายได้ 30,000 เดือนชนเดือน ระวังเซฟเค้าจนเขาหักนะสู!
ปล. คอมเม้นท์ประมาณว่าเกลียดอีหมอของขวัญมาก คือ…..กูก็ไม่ได้รักมึงข่ะ
อย่าว่าแต่ลงพื้นที่ตอนท้อง คลอดในน้ำยังคุ้มเลย!
จะเหยียบเค้าให้จมดินรึไง….แล้วมันไม่สมควรหรอ จมดินทะลุแกนโลกลงนรกไปเลยจ้า
ถามตัวเองค่ะ ถ้าเทอออกอีเว้นท์ไปแจกของ ลากเรือ แล้วได้เดือนละ 10 ล้าน เทอจะทำมั้ย ถ้าทุกคนก็ทำได้ จะนับเป็นคนดีได้ยังไง?”
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อ้างอิงจาก : FB Doctorkatekate