หมอของขวัญ ซัดแรง ทำดีออกอีเวนต์ค่าตัว 300 ล้าน “คลอดในน้ำยังคุ้ม”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2569 14:09 น.
หมอของขวัญ ซัดแรง ทำดีออกอีเวนต์ค่าตัว 300 ล้าน "คลอดในน้ำยังคุ้ม"

โพสต์ล่าสุด หมอของขวัญ หลัง CIB แถลงสรุปคดีก๊อต-บุ๋ม ซัดแรง ทำดีออกอีเวนต์ค่าตัว 300 ล้านต่อปี “คลอดในน้ำยังคุ้ม”

ภายหลังจาก CIB สรุปคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พบเส้นเงิน 3 บัญชี ได้รับยอดโอนกว่า 800 ล้านบาท พบ บุ๋ม ปนัดดา มีอำนาจเบิกจ่ายเพียงผู้เดียว โดยมีหลักฐานการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์กว่า 500 ล้านบาท โยงซื้อที่ดิน แบรนด์เนม กองทุน ประกันชีวิต รวมถึงพูลวิลล่า ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

สรุปคดี บุ๋ม-ก๊อต แฉเส้นเงิน 3 บัญชี ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ทะลุ 500 ล้าน

โฆษณา

ล่าสุดหลังจบการแถลงสรุปคดี หมอของขวัญ ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว Doctorkatekate ระบุว่า “เข้าบช.ส่วนตัว 243ล บช.ผัว 99ล พ่อ4.6ล ประกันพ่อ 10ล ซื้อกองทุน24ล จ่ายบัตรเครดิต19ล ถอนเงินสด 42+21ล และอีกมากมาย เชื่อค่ะว่าคุณบุ๋มพลาด….พลาดที่ถูกจับได้!

คนล้มอย่าข้าม ล้มเอี้ยอะไรคะ ใครทำล้ม สะดุดขาตัวเอง หรือสะดุดเงิน ก็แค่โจรโดนจับได้ ความดีที่ทำก็แค่ออกอีเว้นท์ค่าตัว 300 ล้านต่อปี คนที่เซฟเค้า เห็นใจเค้า แยกแยะดีชั่วเก่งงงง คนถูกเซฟรายได้ 30,000,000 ต่อเดือน คนเซฟเค้ารายได้ 30,000 เดือนชนเดือน ระวังเซฟเค้าจนเขาหักนะสู!

ปล. คอมเม้นท์ประมาณว่าเกลียดอีหมอของขวัญมาก คือ…..กูก็ไม่ได้รักมึงข่ะ

อย่าว่าแต่ลงพื้นที่ตอนท้อง คลอดในน้ำยังคุ้มเลย!

จะเหยียบเค้าให้จมดินรึไง….แล้วมันไม่สมควรหรอ จมดินทะลุแกนโลกลงนรกไปเลยจ้า

โฆษณา

ถามตัวเองค่ะ ถ้าเทอออกอีเว้นท์ไปแจกของ ลากเรือ แล้วได้เดือนละ 10 ล้าน เทอจะทำมั้ย ถ้าทุกคนก็ทำได้ จะนับเป็นคนดีได้ยังไง?”

หมอของขวัญ ซัดแรง ทำดีออกอีเวนต์ค่าตัว 300 ล้าน คลอดในน้ำยังคุ้ม-1 หมอของขวัญ ซัดแรง ทำดีออกอีเวนต์ค่าตัว 300 ล้าน คลอดในน้ำยังคุ้ม-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Doctorkatekate

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2569 14:09 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูบอลสด น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 10

ดูบอลสด ฟอเรสต์ พบ แมนซิตี้ 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ช่องถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2569
ศาลปัดตกคำร้อง ก๊อต ขอประกัน หวั่นยุ่งพยานหลักฐาน ด้าน บุ๋ม ไม่ยื่นประกันตัว

ศาลปัดตกคำร้อง ก๊อต ขอประกัน หวั่นยุ่งพยานหลักฐาน ด้าน บุ๋ม ไม่ยื่นประกันตัว

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2569
ผู้เชี่ยวชาญ ยัน ฝีดาษลิง ไม่ติดเชื้อผ่านชักโครก แนะเช็ดแอลกอฮอล์-ล้างมือด้วยสบู่ ช่วยป้องกัน

ผู้เชี่ยวชาญ ยัน ฝีดาษลิง ไม่ติดเชื้อผ่านชักโครก แนะเช็ดแอลกอฮอล์-ล้างมือด้วยสบู่ ช่วยป้องกัน

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2569
ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ ฮัลล์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 10

ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ ฮัลล์ ซิตี้ 7 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
ดูบอลสด น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฟุตบอล

ดูบอลสด ฟอเรสต์ พบ แมนซิตี้ 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ช่องถ่ายทอดสด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ส้มหล่นได้สบู่เบนเนทใช้ฟรี 100 ก้อน หลังคอนเฟิร์มใช้ต่อ ลั่น &quot;อะไรดีแพรก็ว่าดี&quot; บันเทิง

แพรรี่ ส้มหล่นได้สบู่เบนเนทใช้ฟรี 100 ก้อน หลังคอนเฟิร์มใช้ต่อ ลั่น “อะไรดีแพรก็ว่าดี”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลปัดตกคำร้อง ก๊อต ขอประกัน หวั่นยุ่งพยานหลักฐาน ด้าน บุ๋ม ไม่ยื่นประกันตัว ข่าว

ศาลปัดตกคำร้อง ก๊อต ขอประกัน หวั่นยุ่งพยานหลักฐาน ด้าน บุ๋ม ไม่ยื่นประกันตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรปุก แค้น! หลังฟังสรุปคดี บุ๋ม-ก๊อต ลั่น ฉันคือเหยื่อความโลภ จ่อบินตรงให้การตำรวจ บันเทิง

สรปุก แค้น! หลังฟังสรุปคดี บุ๋ม-ก๊อต ลั่น ฉันคือเหยื่อความโลภ จ่อบินตรงให้การตำรวจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปคดี บุ๋ม-ก๊อต แฉเส้นเงิน 3 บัญชี ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ทะลุ 500 ล้าน ข่าว

สรุปคดี บุ๋ม-ก๊อต แฉเส้นเงิน 3 บัญชี ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ทะลุ 500 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวยอู้ฟู่! ตร.แถลง บุ๋ม โยกเงินมูลนิธิ ใช้ส่วนตัว 686 ล้าน จากยอดบริจาค 800 ล้าน บันเทิง

รวยอู้ฟู่! ตร.แถลง บุ๋ม โยกเงินมูลนิธิ ใช้ส่วนตัว 686 ล้าน จากยอดบริจาค 800 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ฟูแล่ม พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฟุตบอล

ดูบอลสด ฟูแล่ม พบ นิวคาสเซิล 7 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยโฉม แม่ภัทร หลังขึ้นเขียงทำศัลยกรรมครั้งแรก สวยโซ๊ะไม่เหลือเค้าเดิม ข่าว

เผยโฉม แม่ภัทร หลังขึ้นเขียงทำศัลยกรรมครั้งแรก สวยโซ๊ะไม่เหลือเค้าเดิม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฟุตบอล

ดูบอลสด ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ สเปอร์ส 7 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุไฟไหม้ สภ.บางละมุง ผู้การชลบุรี ยันไร้กังวล สำนวนคดีมีข้อมูลสำรองครบถ้วน ข่าว

สาเหตุไฟไหม้ สภ.บางละมุง ผู้การชลบุรี ยันไร้กังวล สำนวนคดีมีข้อมูลสำรองครบถ้วน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีคุมตัว บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป ฝากขังศาลอาญา คดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ข่าว

เปิดสีหน้า บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป นาทีคุมตัวฝากขังศาล คดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเพชร เผย บุ๋ม ปนัดดา พร้อมสู้คดี เตรียมฝากขัง บุ๋ม-ก๊อต เช้านี้ ค้านประกันตัว ข่าว

ทนายเพชร เผย บุ๋ม ปนัดดา พร้อมสู้คดี เตรียมฝากขัง บุ๋ม-ก๊อต เช้านี้ ค้านประกันตัว

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ย่าโม เมืองโคราช 16 พ.ย. 69 วิเคราะห์เลข อีสานเหนือ-อีสานใต้ Line News

เลขเด็ด ย่าโม เมืองโคราช 16 พ.ย. 69 วิเคราะห์เลข อีสานเหนือ-อีสานใต้

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห้างหรูออสเตรเลีย ประกาศล้มละลาย เตรียมปิดตำนาน 188 ปี พนักงาน 6 พันชีวิตเสี่ยงตกงาน ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! ห้างหรูออสเตรเลีย ประกาศล้มละลาย เตรียมปิดตำนาน 188 ปี พนักงาน 6 พันชีวิตเสี่ยงตกงาน

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใหม่ พัชรี เดือดจัดกลางเวที! ลุงโทนี่ มาแอ๋บุกจูบแขน หวิดโดนเบี้ยวค่าจ้าง จนต้องหยุดร้องกลางคัน บันเทิง

ใหม่ พัชรี เดือดจัดกลางเวที! ลุงโทนี่ มาแอ๋บุกจูบแขน หวิดโดนเบี้ยวค่าจ้าง จนต้องหยุดร้องกลางคัน

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หลวงปู่ธุดงค์ 16 พ.ย. 69 เปิดชุดเน้น จับตาเลข 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ธุดงค์ 16 พ.ย. 69 เปิดชุดเน้น จับตาเลข 2 ตัว 3 ตัว

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 6 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดผลหวยลาวพัฒนา เช็กเลข 6 ตัว งวดวันศุกร์ หวยลาว

ตรวจหวยลาว 6 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดผลหวยลาวพัฒนา เช็กเลข 6 ตัว งวดวันศุกร์

1 วัน ที่แล้ว
เพจดัง แนะตรวจสอบมูลนิธิอื่น ฉวยโอกาสช่วงปะทะชายแดน เงินบริจาคองค์กรทำดี 670 ล้าน ถูกถอนเกลี้ยง ข่าว

เพจดัง แนะตรวจสอบมูลนิธิอื่น ฉวยโอกาสช่วงปะทะชายแดน เงินบริจาคองค์กรทำดี 670 ล้าน ถูกถอนเกลี้ยง

1 วัน ที่แล้ว
CIB เปิดภาพค้นมูลนิธิ “บุ๋ม ปนัดดา” ถุงยังชีพ น้ำดื่ม วางทิ้งเรี่ยราด โกรธแทนคนบริจาค ข่าว

CIB เปิดภาพค้นมูลนิธิ “บุ๋ม ปนัดดา” ถุงยังชีพ น้ำดื่ม วางทิ้งเรี่ยราด โกรธแทนคนบริจาค

1 วัน ที่แล้ว
ลีน่าจัง แนะ อันดามัน ลูกสาว บุ๋ม อดทน! กลับไปเรียนหมอ จะได้มีเงินดูแลแม่หลังออกคุก-จบคดี บันเทิง

ลีน่าจัง แนะ อันดามัน ลูกสาว บุ๋ม อดทน! กลับไปเรียนหมอ จะได้มีเงินดูแลแม่หลังออกคุก-จบคดี

1 วัน ที่แล้ว
เลขเด็ดขบวนพยุหยาตรา 2569 ส่องตัวเลขมงคลวันพระราชพิธี รับ 16 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดขบวนพยุหยาตรา 2569 รวมเลขมงคลวันพระราชพิธี

1 วัน ที่แล้ว
องุ่น เหรัญญิก ยันไม่รู้เรื่องเงินมูลนิธิฯ บุ๋ม ย้ำเสมอ เงินทำงานในวงการใส่ให้เต็มที่ ข่าว

องุ่น เหรัญญิก ยันไม่รู้เรื่องเงินมูลนิธิฯ บุ๋ม ย้ำเสมอ เป็นเงินที่ทำงานในวงการ

1 วัน ที่แล้ว
ด่วน! ตร.ค้านประกัน บุ๋ม-ก๊อต พบเส้นเงินองค์กรทำดี 3 บัญชี โยงสนามเทรล ข่าว

ด่วน! ตร.ค้านประกัน บุ๋ม-ก๊อต พบเส้นเงินองค์กรทำดี 3 บัญชี โยงสนามเทรล

1 วัน ที่แล้ว
เปิดยศทหาร บุ๋ม ปนัดดา หลังถูกจับ กลาโหมแจงชัดปม ว่าที่พันโท บันเทิง

เปิดยศทหาร “บุ๋ม ปนัดดา” หลังถูกจับ กลาโหมแจงชัดปม ว่าที่พันโท

1 วัน ที่แล้ว
ศาลออกหมายจับ ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม คดีทำร้าย สมชัย ข่าวการเมือง

ศาลออกหมายจับ “ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม” คดีทำร้าย “สมชัย” หลังเบี้ยวหมายเรียก 3 ครั้ง

1 วัน ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปรวยอู้ฟู่! ตร.แถลง บุ๋ม โยกเงินมูลนิธิ ใช้ส่วนตัว 686 ล้าน จากยอดบริจาค 800 ล้าน