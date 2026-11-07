รวยอู้ฟู่! ตร.แถลง บุ๋ม โยกเงินมูลนิธิ ใช้ส่วนตัว 686 ล้าน จากยอดบริจาค 800 ล้าน
บก.ปอศ. แถลงเมื่อ 7 พ.ย. 69 เวลา 10.30 น. โดย พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. ระบุว่า บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี (บุ๋ม) เปิดรับบริจาคผ่าน 3 บัญชีกสิกรไทย มีคนโอนเข้า 3,223,667 ครั้ง รวม 815,268,697 บาท เงินก้อนใหญ่ไหลเข้าบัญชีตัวเอง สามี ญาติ ช่าง และกรรมการ ที่เหลือถูกใช้จ่ายส่วนตัว
1. ที่มาของ 3 บัญชี
บัญชีแรกลงท้าย 903 ชื่อ “องค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” เปิดเมื่อ 29 ม.ค. 58 ก่อนมีมูลนิธิราว 7 ปี วันที่ 23 พ.ย. 58 โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ชวนคนบริจาคเข้าบัญชีนี้โดยอ้างว่าจะนำไปทำสาธารณกุศล จากนั้น 12 ธ.ค. 60 ตั้งเพจ “องค์กรทำดี” ชวนบริจาคแบบเดียวกัน
วันที่ 30 มี.ค. 65 จดทะเบียน “มูลนิธิองค์กรทำดี” โดยปนัดดาเป็นประธานกรรมการ เดือนถัดมาเปลี่ยนชื่อเพจเป็นชื่อมูลนิธิแต่ยังรับเงินเข้าบัญชี 903 วันที่ 25 ก.ค. 65 มีมติรับรองบัญชี 903 ให้ใช้รับบริจาค สองวันต่อมาจึงเปิดบัญชีในชื่อมูลนิธิลงท้าย 293 และใช้คู่กันโดยไม่ปิดบัญชีเดิม
วันที่ 3 มิ.ย. 68 เปิดบัญชีที่ 3 ลงท้าย 888 ชื่อ “สมทบทุนสร้างมูลนิธิ องค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” แล้วรับบริจาคพร้อมกันทั้ง 3 บัญชี สรุปคือ 2 ใน 3 บัญชีมีชื่อปนัดดาต่อท้าย และตำรวจตรวจพบว่าปนัดดามีอำนาจสั่งจ่ายเพียงคนเดียวในทั้ง 3 บัญชี
2. เงินเข้าและการโยกระหว่างบัญชี
บัญชี 903 รับบริจาคตรง 1,778,656 ครั้ง 609.1 ล้านบาท (29 ม.ค. 58 ถึง 29 ต.ค. 69) บัญชี 293 รับ 1,384,112 ครั้ง 196.7 ล้านบาท ส่วนบัญชี 888 รับ 60,899 ครั้ง 9.5 ล้านบาท
เงินจากบัญชีมูลนิธิ (293) ถูกโอนเข้าบัญชี 903 อีก 25 ครั้ง รวม 101.5 ล้านบาท ช่วง 28 ต.ค. 67 ถึง 27 ต.ค. 69 ทำให้ยอดเข้า 903 รวมเป็น 710.6 ล้านบาท บัญชี 903 ยังโอนต่อเข้าบัญชี 888 อีก 131 ครั้ง รวม 17.2 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ 4 มิ.ย. 68 หรือวันถัดจากเปิดบัญชี 888
3. เงินออกไปไหน
บัญชี 903 โอนออก 6,275 ครั้ง รวม 686.3 ล้านบาท เหลือ 7.1 ล้านบาท ตำรวจแตกปลายทางได้ราว 520.7 ล้านบาท
– เข้าบัญชีปนัดดาเอง 9 บัญชี 1,125 ครั้ง 243.6 ล้านบาท
– เข้าบัญชีอธิป อนันทวรรณ (สามี) 3 บัญชี 445 ครั้ง 99.1 ล้านบาท
– ถอนเงินสด 30 ครั้ง 43 ล้านบาท
– กรรมการมูลนิธิ 4 บัญชี 288 ครั้ง 36.6 ล้านบาท
– “ช่างเอ๋” 18.2 ล้านบาท และอีก 2 บริษัทที่สไลด์โยงกับช่างเอ รวม 19.8 ล้านบาท
– ซื้อกองทุนกสิกรไทย 6 กองทุน 24 ล้านบาท
– จ่ายบัตรเครดิตของปนัดดา 2 ใบ 251 ครั้ง 19 ล้านบาท
– ประกันชีวิตเมืองไทยประกันชีวิต ปนัดดาเป็นผู้เอาประกัน 10 ล้านบาท
– ญาติชื่อนายประหยัด 28 ครั้ง 4.7 ล้านบาท
– หลุยส์ วิตตอง 26 ครั้ง 2.8 ล้านบาท
บัญชี 293 โอนออก 87 ครั้ง 95.2 ล้านบาท เหลือ 15.5 ล้านบาท ปลายทางราว 51.5 ล้านบาท ได้แก่ สามี 23.8 ล้าน ถอนเงินสด 21.7 ล้าน ปนัดดา 6.1 ล้าน และค่างวดบ้านกับค่าส่วนกลางราว 3.4 แสนบาท
บัญชี 888 โอนออก 51 ครั้ง 15.5 ล้านบาท เหลือ 11.6 ล้านบาท เกือบทั้งหมดเข้าบัญชีปนัดดา 7 บัญชี ราว 12.85 ล้านบาท ที่เหลือเข้าสามีราว 5.8 แสนบาท และนักธุรกิจในเชียงใหม่ 880,000 บาท
ตำรวจระบุเพิ่มว่าเงินถูกใช้กับกิจกรรมมูลนิธิแค่บางส่วน ส่วนใหญ่ไปใช้เรื่องส่วนตัว และยังพบการโอนจากบัญชีกองทุนต่อไปซื้อเครื่องประดับ ส่วนพูลวิลล่า แม้ปนัดดาอ้างว่าไม่รู้เรื่องการสร้าง แต่ตำรวจเชื่อจากพยานหลักฐานว่ารับทราบ
4. ทรัพย์สินที่อายัดและตรวจพบ
อายัดแล้ว 48 บัญชี ราว 103 ล้านบาท แบ่งเป็นของปนัดดา 9 บัญชี ราว 64 ล้าน บัญชีรับบริจาคหลัก 3 บัญชี ราว 34 ล้าน ญาติ 1 บัญชี ราว 3 ล้าน สามี 5 บัญชี ราว 2 แสน และบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง 30 บัญชี ราว 1.8 ล้าน
สไลด์การครอบครองที่ดินของปนัดดาแสดงบ้านพักและที่ตั้งมูลนิธิ 7 หลัง 167.9 ล้านบาท แพงสุดคือบ้านในหมู่บ้านย่านเกษตร-นวมินทร์ 85 ล้านบาท รองลงมาคือบ้านที่ตั้งมูลนิธิแห่งแรกและบ้านอีกหลังในกรุงเทพฯ หลังละ 24 ล้าน และบ้านพักหอคอยดูดาวที่ปทุมธานี 22 ล้าน นอกจากนี้มีพูลวิลล่าภูเก็ต 6.3 ล้าน (ไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง) คอนโดเชียงใหม่ 5 ล้าน และที่ดินเปล่าสระบุรี 3 แปลง 17.7 ล้าน
5. ข้อหาและท่าทีผู้ต้องหา
ศาลอาญาอนุมัติหมายจับปนัดดาและอธิปเมื่อ 5 พ.ย. ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหากับปนัดดา คือ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ในชั้นสอบสวนทั้งคู่ปฏิเสธ ปนัดดาอ้างว่าสับสนเรื่องเบิกจ่ายเพราะธุรกรรมมีจำนวนมาก และแอดมินเพจเป็นคนโพสต์ชวนบริจาค ตำรวจตอบว่าใครโพสต์ผลก็ไม่ต่าง เพราะดูที่ผู้ได้ประโยชน์ปลายทาง อธิปอ้างว่าทำธุรกรรมทั้งหมดตามคำสั่งของปนัดดา ตำรวจยังยืนยันว่าทั้งคู่ยังอยู่กินฉันสามีภรรยาตามปกติ
เช้า 7 พ.ย. ขณะถูกคุมตัวไปฝากขังศาลอาญา โดยตำรวจยื่นคัดค้านการประกันตัว ปนัดดาไหว้สื่อ บอกว่าขอรับผิดทุกอย่างและขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง จากนี้ให้ทนายเป็นผู้ตอบแทน ทั้งนี้คดียังอยู่ในชั้นสอบสวน ข้อกล่าวหายังไม่ผ่านการวินิจฉัยของศาล