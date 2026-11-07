เผยโฉม แม่ภัทร หลังขึ้นเขียงทำศัลยกรรมครั้งแรก สวยโซ๊ะไม่เหลือเค้าเดิม
เปิดภาพล่าสุด แม่ภัทร หลังตัดสินใจแปลงโฉม สวยโซ๊ะจนแทบไม่เหลือเค้าเดิม นายห้างประจักษ์ชัย เตรียมวางแผนงานในวงการบันเทิงแบบจัดเต็ม
วงการบันเทิงและอินฟลูเอนเซอร์เตรียมสะเทือน เมื่อ นายห้างประจักษ์ชัย ไหทองคำ ได้ออกมาเปิดภาพล่าสุด แม่ภัทร หลังเข้ารับการทำศัลยกรรมเป็นครั้งแรกในชีวิต ด้วยการดึงหน้าและปรับรูปหน้าลดอายุ บอกเลยว่าผลลัพธ์ออกมาเกินความคาดหมายมาก ๆ
นายห้างประจักษ์ชัย เผยโฉม แม่ภัทร หลังศัลยกรรมเสร็จ พร้อมระบุแคปประกอบชั่นว่า “#แม่ภัทร…วันนี้ให้เรียกพี่ภัทร…มาทำสวยเเล้วจากอายุ 63 เหลือ36…ขอบคุณสถาบันเสริมความงามSLC ทองหล่อ ดูเเลพี่ภัทร อย่างอบอุ่น เเละสวยมาก–พักฟื้นสักพักรับงานต่อเนื่อง..รีวิว ไลฟ์สด พรีเซนเตอร์ หนัง.ละครสั้น ละครยาว..ทักมา”
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อ้างอิงจาก : FB ประจักษ์ชัย ไหทองคำ