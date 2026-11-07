เผยโฉม แม่ภัทร หลังขึ้นเขียงทำศัลยกรรมครั้งแรก สวยโซ๊ะไม่เหลือเค้าเดิม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2569 11:45 น.
เผยโฉม แม่ภัทร หลังขึ้นเขียงทำศัลยกรรมครั้งแรก สวยโซ๊ะไม่เหลือเค้าเดิม

เปิดภาพล่าสุด แม่ภัทร หลังตัดสินใจแปลงโฉม สวยโซ๊ะจนแทบไม่เหลือเค้าเดิม นายห้างประจักษ์ชัย เตรียมวางแผนงานในวงการบันเทิงแบบจัดเต็ม

วงการบันเทิงและอินฟลูเอนเซอร์เตรียมสะเทือน เมื่อ นายห้างประจักษ์ชัย ไหทองคำ ได้ออกมาเปิดภาพล่าสุด แม่ภัทร หลังเข้ารับการทำศัลยกรรมเป็นครั้งแรกในชีวิต ด้วยการดึงหน้าและปรับรูปหน้าลดอายุ บอกเลยว่าผลลัพธ์ออกมาเกินความคาดหมายมาก ๆ

นายห้างประจักษ์ชัย เผยโฉม แม่ภัทร หลังศัลยกรรมเสร็จ พร้อมระบุแคปประกอบชั่นว่า “#แม่ภัทร…วันนี้ให้เรียกพี่ภัทร…มาทำสวยเเล้วจากอายุ 63 เหลือ36…ขอบคุณสถาบันเสริมความงามSLC ทองหล่อ ดูเเลพี่ภัทร อย่างอบอุ่น เเละสวยมาก–พักฟื้นสักพักรับงานต่อเนื่อง..รีวิว ไลฟ์สด พรีเซนเตอร์ หนัง.ละครสั้น ละครยาว..ทักมา”

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เผยโฉม แม่ภัทร หลังขึ้นเขียงทำศัลยกรรมครั้งแรก สวยโซ๊ะไม่เหลือเค้าเดิม-1

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อ้างอิงจาก : FB ประจักษ์ชัย ไหทองคำ

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2569 11:45 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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